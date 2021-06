Zoom, 2022회계연도 1분기 실적 발표

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai German Indonesian

1분기 총 매출액은 9억 5,620만 달러로 전년동기 대비 191% 증가



연간 10만 달러 이상 매출 기여하는 고객사 수는 전년 동기 대비 약 160% 증가

10인 이상 사업장 기준 고객사 규모는 약 49만 7,000곳으로 전년 동기 대비 약 87% 증가



미국 캘리포니아주 산호세, June 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM)는 2021년 4월 30일 마감 기준 1분기 실적을 발표했다.

Zoom 창립자 겸 CEO인 Eric S. Yuan은 “이번 회계 연도 1분기는 전년 동기 대비 매출액이 191% 증가했으며 건실한 이익률과 현금 흐름을 기록하는 등 매우 순조로운 출발을 보였다. 우리는 고객들이 확장 가능하고 혁신적이며 끊김 없는 우리 회사의 비디오 커뮤니케이션 플랫폼을 통해 어디서나 배우고 일할 수 있도록 변함없이 노력 중이며 이는 지속적인 호실적으로 나타나고 있다. 이처럼 당기에 착실한 출발을 하게 되면서 우리는 이번 회계연도 연간 가이던스를 39억 7,500만 달러에서 39억 9,000만 달러로 상향 조정한다”고 밝혔다. 그러면서 “또한 우리는 개발자들을 위해서는 비디오 SDK로, 각 기업을 위해서는 Zoom Events 접근성 확대를 통해 기술 포트폴리오를 개방했다. 업무는 이제 더 이상 장소를 필요로 하지 않으며, 공간만 있으며 Zoom이 직원들을 서로 연결하고 최고의 아이디어를 현실로 구현할 수 있도록 지원한다. 우리는 대면 업무와 가상 연결 모두를 통해 유연성, 생산성, 행복을 증진시키는 하이브리드 근무 환경으로의 진화를 돕기 위해 적극 노력하고 있다”고 밝혔다.

2022회계연도 1분기 주요 재무 실적:

매출액 : 1분기 총매출액은 9억 5,620만 달러로 전년동기 대비 191% 증가했다.

: 1분기 총매출액은 9억 5,620만 달러로 전년동기 대비 191% 증가했다. 영업이익 및 영업이익률 : 1분기 GAAP 영업이익은 2억 2,630만 달러로 2021회계연도 1분기 대비 2,340만 달러 증가했다. 주식 기반 보상 및 관련 임금세, 인수 관련 비용, 소송 합의 비용을 적용해 조정한 1분기 비GAAP 영업이익은 4억 90만 달러로 2021회계연도 1분기 대비 5,460만 달러 증가했다. 1분기 GAAP 영업이익률은 23.7%이며 비GAAP 영업이익률은 41.9%다.

: 1분기 GAAP 영업이익은 2억 2,630만 달러로 2021회계연도 1분기 대비 2,340만 달러 증가했다. 주식 기반 보상 및 관련 임금세, 인수 관련 비용, 소송 합의 비용을 적용해 조정한 1분기 비GAAP 영업이익은 4억 90만 달러로 2021회계연도 1분기 대비 5,460만 달러 증가했다. 1분기 GAAP 영업이익률은 23.7%이며 비GAAP 영업이익률은 41.9%다. 순이익 및 주당순이익: 1분기 보통주 귀속 GAAP 순이익은 2억2,740만 달러 혹은 주당 0.74달러로 2021회계연도 1분기 대비 각각 2,700만 달러, 주당 0.09달러 증가했다.



주식 기반 보상 및 관련 임금세, 인수 관련 비용, 소송 합의 비용, 순수입, 유보이익을 적용해 조정한 당기 비GAAP 순이익은 4억 210만 달러다. 비GAAP 주당 순이익은 1.32달러다. 2021회계연도 1분기 비GAAP 순이익은 5,830만 달러 혹은 주당 0.20달러였다.

현금 및 시장성유가증권 : 사용이 제한된 현금을 제외한 2021년 4월 30일 기준 현금, 현금성 자산, 유가증권 총액은 47억 달러다.

: 사용이 제한된 현금을 제외한 2021년 4월 30일 기준 현금, 현금성 자산, 유가증권 총액은 47억 달러다. 현금흐름: 영업활동을 통한 1분기 순현금은 5억 3,330만 달러로 2021회계연도 1분기의 2억 5,900만 달러보다 증가했다. 부동산 및 장비 지출을 차감한 영업활동을 통한 잉여현금흐름은 4억 5,420만 달러로 2021회계연도 1분기의 2억 5,170만 달러보다 증가했다.

고객사 지표: 신규 고객 사유입 및 기존 고객사 확장을 포함한 전체 매출액 발생 요인이다. Zoom의 2022회계연도 1분기 말 기준 지표는 다음과 같다:

10인 이상 사업장 기준 고객사 규모는 약 49만 7,000곳으로 전년 동기 대비 약 87% 증가했다.

연간 10만 달러 이상 매출 기여하는 고객사는 1,999곳으로 전년 동기 대비 약 160% 증가했다.

10인 이상 사업장 기준 기존 고객 매출 유지율은 12분기 연속 130% 이상을 기록했다.



실적 전망: Zoom의 2022회계연도 2분기 및 2022회계연도 연간 가이던스는 다음과 같다:

2022회계연도 2분기: 총 매출액은 9억 8,500만 달러~9억 9,000만 달러, 비GAAP 기준 영업이익은 3억 5,500만 달러~3억 6,000만 달러가 될 것으로 예상된다. 비GAAP 희석 EPS는 주당 4.56달러~4.61달러, 비GAAP 가중평균주식수는 약 3억 1,100만주가 될 것으로 전망된다.

2022회계연도 연간: 총 매출액은 39억 7,500만 달러~39억 9,900만 달러, 비GAAP 기준 영업이익은 14억 2,500만 달러~14억 4,400만 달러가 될 것으로 예상된다. 비GAAP 희석 EPS는 주당 4.56달러~4.61달러, 비GAAP 가중평균주식수는 약 3억 1,100만주가 될 것으로 전망된다.

비GAAP 재무성과를 가장 직접적으로 유사한 GAAP기준을 적용해 조정한 수치 등 Zoom이 발표한 실적 자료에 대한 추가 정보는 본 보도자료 하단 표에 포함되어 있다. 비GAAP 재무성과를 가장 직접적으로 유사한 GAAP기준을 적용해 조정한 수치는 미래에 발생할 수 있는 비용에 대한 불확실성으로 인해 불합리한 노력 없이 미래예측적 기준이 적용되지 아니한다. 다만 이들 요인은 GAAP 기준을 적용해 계산된 Zoom의 실적에 반영될 수 있다는 점을 강조해 밝힌다.

재무 성과 발표 보조 자료 및 기타 정보는 Zoom의 IR 웹사이트(investors.zoom.us)를 통해 확인할 수 있다.

Zoom 온라인 실적 발표



Zoom은 2021년 6월 1일 오후 2시 (미국서부시간), 오후 5시(미국동부시간)에 투자자 대상으로 자사 실적과 주요 경영 성과를 설명하는 Zoom Video Webinar를 실시했다. 투자자들은 https://investors.zoom.us/에 접속해 Zoom Video Webinar에 참여했다.

Zoom 개요



Zoom은 당신을 위한 것이다. 자사는 사용자가 아이디어를 드러내고 다른 사람과 연결되며 상상 속에만 있던 미래를 구축할 수 있도록 지원한다. 끊기지 않는 자사 커뮤니케이션 플랫폼은 비디오를 기반으로 만들어진 유일한 것으로 그 동안 혁신을 위한 표준을 정립해 왔다. 직관성과 확장성, 보안성을 높게 평가받으며 대기업, 중소기업, 개인들이 모두 선택하는 이유가 바로 여기에 있다. 2011년 창립한 Zoom은 상장 기업이며 (NASDAQ:ZM) 캘리포니아주 산호세에 본사를 두고 있다. 자세한 정보는 홈페이지( zoom.com )와 트위터( @zoom )를 통해 확인할 수 있다.

미래예측진술



본 보도자료는 1995년 제정된 증권민사소송개혁법에 의거해 미래예측진술로 간주되는 표현 및 의미를 포함하고 있다. 여기에는 자사의 2022회계연도 2분기 및 2021회계연도 연간 실적 전망, 하이브리드 근무 환경으로의 진화를 위한 Zoom의 성장 전략 및 비즈니스 목표 등이 있다. 독자는 몇몇 사례의 경우 "기대하다", "믿는다", "관측된다", "예상하다", "의도하다", "아마도", "~일 수 있다", "계획하다", "추정하다", "할 것이다", "~일 것이다", "해야 한다", "~할 줄 알다", "예측하다", "잠재력", "모색하다", "지속하다" 혹은 이들 어휘의 부정형, 기타 미래예측진술임을 의도한 유사한 표현들을 통해 미래예측진술임을 식벽할 수 있다. 이러한 특성을 감안하면 이들 미래예측진술은 자사가 제어할 수 있는 범위를 벗어나는 요인 등 진술이 예상하거나 의도한 것과는 반대로 실제 결과와 실적 혹은 성과가 다르게 나타날 수 있는 다양한 불확실성 및 리스크를 안고 있다. 여기에는 신규 고객사 및 호스트, 재계약 혹은 업그레이드 감소, 짧은 창립 역사로 인한 자사의 잠재력 및 미래의 영업이익 평가의 어려움, 다른 통신 플랫폼 사업자들과의 경쟁, 광범위한 백신 보급 및 사용자들의 직장, 학교로의 복귀 혹은 의무 격리 대상 면제, 코로나19 팬데믹 완화가 자사 사용자 증가율에 미치는 잠재적 영향 등 지속되는 코로나19 발생 범위 및 기간, 그리고 정부 및 민간 업계의 대응과 관련된 불확실성, 코로나19가 전반적인 경제 환경에 미치는 영향, 기업용 원격근무 솔루션 수요에 영항을 미치는 모든 요인들, 줌을 활용한 면대면 대화 및 협업, 자사의 코로케이트 데이터 센터의 서비스 지연이나 정전, 인터넷 인프라 장애 혹은 인터넷 접속 방해로 인해 기존 및 잠재적 사용자들이 자사 시스템에 대한 신뢰가 낮아질 가능성 등이 있다. 미래예측진술에 나타난 것과 실제 결과 및 실적을 달라지게 할 수 있는 추가적인 리스크 및 불확실성은 2021년 1월 31일 마감 기준 회계연도의 Form 10-K 연례 보고서 등 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 자사의 최신 공시자료의 "리스크 요인" 등에 기술되어 있다. 미래예측진술은 보도자료 배포일 시점에서만 유효하며 해당 시점에서 Zoom이 이용 가능한 정보 혹은 향후 사건에 대한 경영진의 선의에 기초한다. Zoom은 보도자료 배포 이후에 발생한 사건이나 상황을 반영하기 위해 미래예측진술을 업데이트할 의무가 없다.

비GAAP 재무 지표



Zoom이 이 보도자료에서 공개한 재무 정보는 미국 일반회계기준(“GAAP”)을 따르지 않는다. Zoom의 비GAAP 재무 지표는 재무 결과 분석을 위해 내부적으로 사용되는 것으로, Zoom은 이러한 비GAAP 재무 지표가 영업 실적과 트렌드를 평가하려는 투자자들에게 유용한 도구가 될 것이라 판단하고 있으며, 상당수 동종 업체가 이와 비슷한 비GAAP 재무제표를 발표하고 있는 만큼 Zoom의 재무 결과를 다른 업체들의 실적과 비교하는 데에도 활용되리라 예상한다.

비GAAP 재무 지표만 단독으로 떼어 놓고 평가할 수는 없으며, 일반회계기준 재무 지표에 준하는 대체 지표로 보아서도 안 된다. 비GAAP 재무 지표는 Zoom이 일반회계기준에 따라 작성한 통합 재무제표와 함께 참고해야 한다. Zoom의 과거 비GAAP 재무 지표를 가장 직접적으로 비교 가능한 일반회계기준 지표로 조정한 항목은 이 보도자료에 포함된 재무제표 자료에 실렸다. 투자자들은 해당 조정 항목을 검토하면 된다.

비GAAP 영업이익과 영업마진: Zoom이 정의하는 비GAAP 영업이익은, 주가 기반 보상 비용과 관련 급여세, 보통주 기부 관련 비용, 취득 관련 비용, 소송 합의 순 지출 비용 등을 제외한 수익을 의미한다. Zoom이 주가 기반 보상 비용과 보통주 기부 관련 비용을 제외한 이유는 해당 비용이 비현금이기 때문이다. 이러한 비용을 제외하고 보아야 Zoom의 영업 실적에 관한 유의미한 부가 정보를 파악할 수 있으며, 투자자들이 Zoom과 다른 업체들의 영업 실적을 좀더 잘 비교할 수 있다. 현금 보상에 해당하는 직원 스톡 플랜 관련 급여세를 제외한 이유는, 투자자들이 주가 기반 보상 비용과 무관하게 Zoom의 영업 실적 전반을 보도록 하기 위해서다. 이러한 비용은 보통주 가격을 비롯해 회사가 통제할 수 없는 기타 요소에 따라 달라지기 때문에, 회사의 영업과는 관련이 없다. 또한 Zoom은 무형자산 상각 비용, 거래 비용, 사업과 직접적으로 연관된 취득 유지 비용 등, 취득 관련 비용의 경우에는 특정 기간의 영업 실적과 크게 상관없는 이벤트라고 보고 있다. 보험 처리 후 발생한 주요 소송 합의금 순 지출 역시 일반적인 영업 과정과 무관하다고 판단되어 제외되었다. Zoom은 지표에서 이러한 지출 내역을 제외해야 해당 지출 발생과 무관하게 각 기간의 영업 실적을 정확히 비교할 수 있고 업계 다른 업체들의 실적과도 잘 비교할 수 있다는 입장이다.

비GAAP 순이익과 기본, 희석 주당순이익: Zoom이 정의하는 비GAAP 순이익과 기본, 희석 주당순이익은 일반회계기준 보통주 귀속 순이익과 기본, 희석 보통주 귀속 주당순이익에서 주가 기반 보상 비용과 관련 급여세, 보통주 기부 관련 비용, 취득 관련 비용, 소송 합의 순 지출 비용, 증권 참여 귀속 미배분 이익 등을 제외한 조정 순이익을 의미한다. 증권 참여 귀속 미배분 이익이 제외된 것은, 해당 요소가 Zoom의 핵심 운영 실적과 무관하다는 경영진의 판단에서 비롯되었다. 해당 요소를 제외해야 투자자들과 경영진이 Zoom의 운영 실적을 좀더 잘 파악할 수 있고 당기 실적을 다른 기간 실적 및 동종 업체들과 더 잘 비교할 수 있다.

비GAAP 기본, 희석 주당순이익을 계산하기 위해 Zoom은 비GAAP 가중평균으로 주식 수를 산정한다. Zoom이 정의하는 비GAAP 기본, 희석 주당순이익 산출을 위한 비GAAP 가중평균 주식은, 기본, 희석 보통주 귀속 주당순이익 산출을 위한 일반회계기준 가중평균 주식을 의미하며, 사모 포함 IPO와 관련해 발행된 보통주를 반영하도록 조정된 수치다. 해당 보통주는 비교 대상 기간의 시작 시점과 당기 종료 시점에 모두 유통되던 주식에 한정된다.

잉여현금흐름: Zoom이 정의하는 잉여현금흐름은, 재산과 장비 구입을 제외한 운영 활동에 따른 일반회계기준 순 현금을 의미한다. Zoom은 잉여현금흐름이 유동성 지표로서 운영 활동에 따른 순 현금과, 사업 유지 및 성장을 위한 재산 및 장비 투자에 들어간 현금과 관련해 유용한 정보를 경영진과 투자자들에게 준다고 보고 있다.

고객 지표

Zoom이 정의하는 고객이란 개별적이고 단독적인 구매자를 의미하며, 단독으로 사용료를 지불한 호스트, 또는 여러 호스트를 보유한 각종 규모의 기관(기관 산하의 별도 부서 포함) 모두를 가리킨다.

Zoom은 직원 수가 10명 이상인 모든 고객사의 연간반복매출(ARR)이 발생한 시점과 그로부터 12개월 전 시점("이전 시점 ARR")을 기준으로 순 달러 확장률을 계산한다. Zoom이 정의하는 연간반복매출은 특정 시점에 모든 고객의 구독 계약에서 발생하는 연간 매출율을 의미한다. 종료된 현 시점(“당기 ARR”) 기준으로 고객사들의 연간반복매출을 계산하는데, 여기에는 모든 종류의 추가 구매와 계약 발생, 해지 등이 고려된다. Zoom은 당기 ARR과 이전 시점 ARR을 구분해 순 달러 확장률을 도출한다. 12개월치 계산을 도출하기 위해서 해당 12개월 동안의 순 달러 확장률 평균을 계산한다.

언론 문의



Colleen Rodriguez

Global Public Relations Lead for Zoom

press@zoom.us

투자자 문의

Tom McCallum

Head of Investor Relations for Zoom

investors@zoom.us

Zoom Video Communications, Inc.

Condensed Consolidated Balance Sheets

(Unaudited, in thousands)

As of April 30,

2021 January 31,

2021 Assets Current assets: Cash and cash equivalents $ 1,557,270 $ 2,240,303 Marketable securities 3,132,309 2,004,410 Accounts receivable, net 366,346 294,703 Deferred contract acquisition costs, current 148,645 136,630 Prepaid expenses and other current assets 136,326 116,819 Total current assets 5,340,896 4,792,865 Deferred contract acquisition costs, noncurrent 155,295 157,262 Property and equipment, net 192,410 149,924 Operating lease right-of-use assets 93,780 97,649 Goodwill 24,340 24,340 Other assets, noncurrent 81,890 75,953 Total assets $ 5,888,611 $ 5,297,993 Liabilities and stockholders’ equity Current liabilities: Accounts payable $ 8,324 $ 8,664 Accrued expenses and other current liabilities 450,678 393,018 Deferred revenue, current 1,069,334 858,284 Total current liabilities 1,528,336 1,259,966 Deferred revenue, noncurrent 25,089 25,211 Operating lease liabilities, noncurrent 86,433 90,415 Other liabilities, noncurrent 56,020 61,634 Total liabilities 1,695,878 1,437,226 Stockholders’ equity: Preferred stock — — Common stock 293 292 Additional paid-in capital 3,292,241 3,187,168 Accumulated other comprehensive income 200 839 Retained earnings 899,999 672,468 Total stockholders’ equity 4,192,733 3,860,767 Total liabilities and stockholders’ equity $ 5,888,611 $ 5,297,993

비고: 연결재무제표상에서 매출채권에 포함된 미청구 매출채권 규모는 2021년 4월 30일, 2021년 1월 31일 기준 각각 2,880만 달러, 2,460만 달러다.





Zoom Video Communications, Inc.

Condensed Consolidated Statements of Operations

(Unaudited, in thousands, except share and per share amounts)

Three Months Ended April 30, 2021 2020 Revenue $ 956,237 $ 328,167 Cost of revenue 264,994 103,707 Gross profit 691,243 224,460 Operating expenses: Research and development 65,175 26,389 Sales and marketing 245,667 121,556 General and administrative 154,089 53,130 Total operating expenses 464,931 201,075 Income from operations 226,312 23,385 Interest income and other, net 2,619 5,790 Income before provision for income taxes 228,931 29,175 Provision for income taxes 1,400 2,100 Net income 227,531 27,075 Undistributed earnings attributable to participating securities (148 ) (39 ) Net income attributable to common stockholders $ 227,383 $ 27,036 Net income per share attributable to common stockholders: Basic $ 0.77 $ 0.10 Diluted $ 0.74 $ 0.09 Weighted-average shares used in computing net income per share attributable to common stockholders: Basic 293,794,778 279,891,111 Diluted 305,412,419 295,184,958

Zoom Video Communications, Inc.

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited, in thousands)

Three Months Ended April 30, 2021 2020 Cash flows from operating activities: Net income $ 227,531 $ 27,075 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: Stock-based compensation expense 98,969 28,777 Amortization of deferred contract acquisition costs 37,766 16,287 Charitable donation of common stock — 1,000 Provision for accounts receivable allowances 4,055 3,868 Depreciation and amortization 10,663 5,339 Non-cash operating lease cost 4,274 2,248 Other 5,866 (1,421 ) Changes in operating assets and liabilities: Accounts receivable (75,665 ) (142,501 ) Prepaid expenses and other assets (29,975 ) (49,080 ) Deferred contract acquisition costs (47,813 ) (124,854 ) Accounts payable 1,592 1,756 Accrued expenses and other liabilities 88,656 167,322 Deferred revenue 210,896 322,862 Operating lease liabilities, net (3,513 ) 287 Net cash provided by operating activities 533,302 258,965 Cash flows from investing activities: Purchases of marketable securities (1,425,451 ) (207,546 ) Maturities of marketable securities 291,047 137,014 Sales of marketable securities — 26,613 Purchases of property and equipment (79,074 ) (7,272 ) Purchase of equity investment — (8,000 ) Purchase of convertible promissory note (6,500 ) (5,000 ) Purchase of intangible assets — (162 ) Other — 1,319 Net cash used in investing activities (1,219,978 ) (63,034 ) Cash flows from financing activities: Proceeds from employee equity transactions (remitted) to be remitted to employees and tax authorities, net (9,984 ) 218,540 Proceeds from exercise of stock options 3,368 9,586 Other 337 — Net cash (used in) provided by financing activities (6,279 ) 228,126 Net (decrease) increase in cash, cash equivalents, and restricted cash (692,955 ) 424,057 Cash, cash equivalents, and restricted cash – beginning of period 2,293,116 334,082 Cash, cash equivalents, and restricted cash – end of period $ 1,600,161 $ 758,139

Zoom Video Communications, Inc.

Reconciliation of GAAP to Non-GAAP Measures

(Unaudited, in thousands, except share and per share amounts)

Three Months Ended April 30, 2021 2020 GAAP income from operations $ 226,312 $ 23,385 Add: Stock-based compensation expense and related payroll taxes 104,375 30,246 Litigation settlements, net 66,916 — Acquisition-related expenses 3,284 — Charitable donation of common stock — 1,000 Non-GAAP income from operations $ 400,887 $ 54,631 GAAP net income attributable to common stockholders $ 227,383 $ 27,036 Add: Stock-based compensation expense and related payroll taxes 104,375 30,246 Litigation settlements, net 66,916 — Acquisition-related expenses 3,284 — Charitable donation of common stock — 1,000 Undistributed earnings attributable to participating securities 148 39 Non-GAAP net income $ 402,106 $ 58,321 Net income per share - basic and diluted: GAAP net income per share - basic $ 0.77 $ 0.10 Non-GAAP net income per share - basic $ 1.37 $ 0.21 GAAP net income per share - diluted $ 0.74 $ 0.09 Non-GAAP net income per share - diluted $ 1.32 $ 0.20 GAAP and non-GAAP weighted-average shares used to compute net income per share - basic 293,794,778 279,891,111 GAAP and non-GAAP weighted-average shares used to compute net income per share - diluted 305,412,419 295,184,958 Net cash provided by operating activities $ 533,302 $ 258,965 Less: Purchases of property and equipment (79,074 ) (7,272 ) Free cash flow (non-GAAP) $ 454,228 $ 251,693 Net cash used in investing activities $ (1,219,978 ) $ (63,034 ) Net cash (used in) provided by financing activities $ (6,279 ) $ 228,126