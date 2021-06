Zoom Melaporkan Hasil Kewangan untuk Suku Tahun Pertama bagi Tahun Fiskal 2022

SAN JOSE, Calif., June 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) hari ini mengumumkan hasil kewangan bagi suku tahun fiskal pertama yang berakhir pada 30 April, 2021.

“Kami memulakan tahun fiskal dengan suku pertama yang amat kukuh dengan jumlah pertumbuhan hasil tahun ke tahun sebanyak 191% yang digabungkan dengan kebolehuntungan yang kukuh dan aliran tunai. Komitmen kami yang teguh untuk memperkasakan pelanggan agar bekerja dan belajar dari mana-mana sahaja dengan platform komunikasi video kami yang meluas, inovatif dan lancar, terus mendorong hasil kami. Dengan permulaan kukuh ini, kami dengan sukacitanya meningkatkan julat panduan kami sebanyak $3.975 bilion kepada $3.990 bilion untuk tahun fiskal penuh,” kata pengasas dan CEO Zoom, Eric S. Yuan. “Kami juga telah membuka portfolio teknologi kami kepada pembangun melalui SDK video yang hebat dan untuk perniagaan mengembangkan capaian mereka melalui Zoom Events. Kerja tidak lagi bergantung pada tempat, kerja ialah ruang bagi Zoom berkhidmat untuk pasukan anda demi menghubungkan dan mewujudkan idea terbaik mereka. Kami teruja untuk membantu dalam menerajui evolusi kepada kerja hibrid yang membolehkan fleksibiliti, produktiviti dan kegembiraan yang lebih tinggi terhadap hubungan langsung dan maya.”

Sorotan Kewangan Tahun Fiskal Suku Pertama 2022:

Metrik Pelanggan: Pemandu dengan jumlah hasil termasuk memperoleh pelanggan baharu dan berkembang merentasi pelanggan sedia ada. Pada hujung suku tahun pertama bagi tahun fiskal 2022, Zoom memiliki:

Gambaran Kewangan: Zoom menyediakan panduan berikut untuk suku kedua tahun fiskal 2022 dan tahun fiskal penuh 2022.

Maklumat tambahan tentang hasil yang dilaporkan Zoom termasuklah penyesuaian hasil bukan GAAP kepada ukuran GAAP yang paling sebanding, disertakan dalam jadual kewangan di bawah. Penyesuaian ukuran panduan bukan GAAP kepada ukuran GAAP sepadan tidak tersedia pada dasar memandang ke hadapan tanpa usaha yang tidak munasabah disebabkan oleh ketidakpastian perbelanjaan yang mungkin dikenakan pada masa hadapan, walaupun penting untuk diambil perhatian bahawa faktor ini mungkin penting untuk hasil Zoom dihitung menurut GAAP.

Pembentangan kewangan tambahan dan maklumat lain boleh diakses melalui laman web perhubungan pelabur Zoom pada investors.zoom.us.

Panggilan Perolehan Zoom Video

Zoom akan menganjurkan Webinar Zoom Video untuk pelabur pada 1 Jun, 2021 pada 2:00 petang. Waktu Pasifik / 5:00 petang. Waktu Timur untuk membincangkan hasil kewangan dan sorotan perniagaan syarikat. Pelabur dijemput untuk menyertai Webinar Zoom Video dengan melayari: https://investors.zoom.us/

Perihal Zoom

Zoom adalah untuk anda. Kami membantu anda mengekspresikan idea, berhubung dengan orang lain, dan membina ke arah masa hadapan yang hanya dihadkan oleh imaginasi anda. Platform komunikasi lancar kami merupakan satu-satunya platform yang bermula dengan video sebagai asasnya, dan kami telah menetapkan standard untuk inovasi sejak itu. Oleh sebab itu, kami adalah pilihan yang intuitif, boleh diskalakan dan selamat untuk perusahaan besar, perniagaan kecil dan individu yang seumpamanya. Diasaskan pada tahun 2011, Zoom didagangkan secara umum (NASDAQ:ZM) dan beribu pejabat di San Jose, California. Lawati zoom.com dan ikuti @zum .

Pernyataan Prospektif

Siaran akhbar ini mengandungi “pernyataan prospektif” yang tersurat dan tersirat dalam takrifan Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Persendirian 1995, termasuk pernyataan berhubung gambaran kewangan kita berkenaan suku tahun fiskal kedua 2022 dan tahun fiskal penuh 2022, strategi pertumbuhan dan aspirasi perniagaan Zoom untuk menerajui evolusi kerja hibrid. Dalam sesetengah kes, anda boleh mengenal pasti pernyataan prospektif dengan istilah seperti “menjangkakan,” “percaya,” “menganggarkan,” “mengharapkan,” “berniat,” “boleh,” “mungkin,” “bercadang,” “mengunjurkan,” “akan,” “harus,” “meramalkan,” “berkemungkinan,” “menyasarkan,” “meneroka,” “meneruskan”, atau yang negatif bagi istilah ini dan pernyataan serupa yang dimaksudkan untuk mengenal pasti pernyataan prospektif yang serupa. Secara sifatnya, pernyataan ini tertakluk pada pelbagai ketidakpastian dan risiko, termasuk faktor yang melebihi kawalan kami, yang boleh menyebabkan hasil sebenar, prestasi atau pencapaian yang berbeza secara material dan lebih buruk daripada yang dijangka atau dinyatakan dalam pernyataan ini, termasuk: kemerosotan dalam pelanggan dan hos baharu, pembaharuan atau naik taraf, kesukaran menilai prospek dan hasil masa hadapan operasi kami dengan mengambil kira sejarah pengendalian kami yang terhad, persaingan daripada pembekal platform komunikasi lain, ketidakpastian berterusan berkenaan takat dan tempoh impak COVID-19 dan respons kerajaan dan industri swasta berhubung perkara itu, termasuk kemungkinan kesan yang berlaku pada kadar pertumbuhan pengguna kami sebaik sahaja impak COVID-19 semakin reda, terutamanya apabila vaksin semakin tersedia secara meluas dan pengguna kembali ke tempat kerja atau sekolah atau tidak lagi tertakluk pada mandat untuk berkurung, begitu juga impak COVID-19 pada keseluruhan persekitaran ekonomi, mana-mana atau semua yang akan terdapat impak terhadap permintaan untuk penyelesaian kerja jarak jauh bagi perniagaan dan juga agihan interaksi semuka dan kerjasama secara keseluruhan menggunakan Zoom, kelewatan atau gangguan dalam perkhidmatan daripada pusat data kami yang terletak secara bersama, kegagalan dalam infrastruktur Internet atau gangguan dengan capaian jalur lebar yang boleh menyebabkan pengguna semasa atau bakal pelanggan mempercayai bahawa sistem kami tidak boleh dipercayai. Risiko dan ketidakpastian tambahan yang boleh menyebabkan hasil dan keputusan sebenar berbeza secara material berbanding dengan yang disebabkan oleh pernyataan prospektif itu disertakan bawah kapsyen “faktor risiko” dan tempat lain dalam pemfailan paling terkini kami dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (“SEC”), termasuk laporan tahunan kita tentang Borang 10-K bagi tahun fiskal yang berakhir pada 31 Januari 2021. Pernyataan prospektif hanya mewakili setakat tarikh pernyataan dibuat dan berdasarkan maklumat yang tersedia untuk Zoom pada masa pernyataan tersebut dibuat dan/atau kepercayaan niat baik pengurusan setakat itu berkenaan peristiwa masa hadapan. Zoom tidak menanggung sebarang kewajipan untuk mengemas kini pernyataan prospektif untuk menggambarkan peristiwa atau keadaan selepas tarikh pernyataan dibuat, kecuali seperti yang dikehendaki oleh undang-undang.

Ukuran Kewangan Bukan GAAP

Zoom telah menyediakan dalam maklumat kewangan siaran akhbar ini yang tidak disediakan mengikut prinsip perakaunan yang diterima umum di Amerika Syarikat (“GAAP”). Zoom menggunakan ukuran kewangan bukan GAAP ini secara dalaman dalam menganalisis hasil kewangan dan percaya bahawa penggunaan ukuran kewangan bukan GAAP ini adalah berguna kepada pelabur sebagai alat tambahan untuk menilai hasil operasi dan trend yang berterusan dan dalam membandingkan hasil kewangan Zoom dengan syarikat lain dalam industrinya, yang kebanyakannya menunjukkan ukuran kewangan bukan GAAP yang serupa.

Ukuran kewangan bukan GAAP tidak bermakna tidak dapat dipertimbangkan secara berasingan atau sebagai pengganti ukuran kewangan GAAP yang sebanding dan seharusnya dibaca hanya bersama-sama dengan penyata kewangan disatukan ringkas milik Zoom yang disediakan mengikut GAAP. Penyesuaian ukuran kewangan bukan GAAP bagi Zoom yang lalu kepada ukuran GAAP yang paling sebanding secara langsung telah disediakan dalam jadual penyata kewangan yang disertakan dalam siaran akhbar ini dan pelabur digalakkan untuk menyemak semula penyesuaian.

Pendapatan Bukan GAAP daripada Operasi dan Margin Kendalian Bukan GAAP. Zoom mentakrifkan pendapatan bukan GAAP daripada operasi sebagai pendapatan daripada operasi, tidak termasuk perbelanjaan pampasan berdasarkan saham dan cukai gaji berkaitan, perbelanjaan berkaitan derma amal bagi saham biasa, perbelanjaan berkaitan perolehan dan penyelesaian litigasi, bersih. Zoom mengecualikan perbelanjaan pampasan berdasarkan saham dan perbelanjaan yang berkaitan dengan derma amal bagi saham biasa kerana itu bukan tunai dan tidak menyertakan perbelanjaan ini memberikan maklumat tambahan yang bermakna berkenaan prestasi operasi Zoom dan memberikan keupayaan kepada pelabur untuk membuat perbandingan yang lebih bermakna antara hasil operasi Zoom dengan hasil kendalian syarikat lain. Zoom mengecualikan jumlah cukai gaji majikan berkaitan rancangan saham pekerja yang merupakan perbelanjaan tunai, agar pelabur dapat melihat kesan penuh kerana tidak menyertakan perbelanjaan pampasan berdasarkan saham pada hasil operasi Zoom. Secara khususnya, perbelanjaan ini bergantung pada harga saham biasa kami dan faktor lain luar kawalan kami dan tidak berkaitan dengan operasi perniagaan. Zoom melihat perbelanjaan berkaitan perolehan apabila berkenaan, seperti pelunasan aset tidak ketara yang diperoleh, kos urus niaga dan bayaran pengekalan berkaitan perolehan yang berkaitan secara langsung dengan gabungan perniagaan sebagai peristiwa yang tidak semestinya mencerminkan prestasi operasi sepanjang tempoh tersebut. Zoom mengecualikan penyelesaian litigasi yang ketara, jumlah bersih yang diliputi insurans, yang kita anggap tiada dalam perjalanan biasa perniagaan kita. Secara khususnya, Zoom percaya pertimbangan langkah yang mengecualikan perbelanjaan tersebut boleh membantu perbandingan prestasi operasi dalam tempoh berlainan yang mungkin atau mungkin tidak termasuk perbelanjaan itu dan membantu dalam perbandingan dengan hasil syarikat lain dalam industri ini.

Pendapatan Bersih Bukan GAAP dan Pendapatan Bersih Bukan GAAP Sesaham, Asas dan Dicairkan. Zoom mentakrifkan pendapatan bersih bukan GAAP dan pendapatan bersih bukan GAAP sesaham, asas dan dicairkan memandangkan pendapatan bersih GAAP yang berpunca daripada pemegang saham biasa dan pendapatan bersih GAAP sesaham yang berpunca daripada pemegang saham biasa, asas dan cair, masing-masingnya dilaraskan untuk mengecualikan perbelanjaan pampasan berdasarkan saham dan cukai gaji yang berkaitan, perbelanjaan berkaitan derma amal bagi saham biasa, perbelanjaan berkaitan perolehan, penyelesaian litigasi, bersih dan pendapatan tidak diedarkan yang berpunca daripada sekuriti yang terlibat. Zoom mengecualikan pendapatan tidak diagihkan yang berpunca daripada sekuriti yang terlibat kerana ini dianggap oleh pengurusan sebagai luar hasil pengendalian teras Zoom dan mengecualikannya memberi pelabur dan pengurusan dengan kebolehlihatan yang lebih besar terhadap prestasi operasi perniagaan Zoom, memudahkan perbandingan hasil dengan tempoh lain dan juga boleh memudahkan perbandingan dengan hasil syarikat lain dalam industri.

Untuk mengira pendapatan bersih bukan GAAP sesaham, asas dan cair, Zoom menggunakan kiraan syer bukan purata berberat bukan GAAP. Zoom mentakrifkan syer purata berberat bukan GAAP yang digunakan untuk mengira pendapatan bersih bukan GAAP bagi setiap syer, asas dan cair kerana syer purata berberat GAAP yang digunakan untuk mengira pendapatan bersih setiap syer yang berpunca daripada pemegang saham biasa, asas dan cair yang dilaraskan untuk menggambarkan saham biasa yang dikeluarkan berkaitan dengan IPO, termasuk penempatan peribadi yang serentak, yang tertunggak setakat hujung tempoh seolah-oleh tertunggak pada permulaan tempoh masa untuk kebolehbandingan.

Aliran Tunai Bebas. Zoom mentakrifkan aliran tunai bebas sebagai wang tunai bersih GAAP yang dibekalkan dengan aktiviti kendalian yang kurang daripada pembelian harta dan peralatan. Zoom menganggap aliran tunai bebas untuk menjadi ukuran kecairan yang memberikan maklumat berguna kepada pengurusan dan pelabur berkenaan dengan wang tunai bersih yang diberikan oleh aktiviti kendalian dan wang tunai yang digunakan untuk pelaburan dalam harta dan peralatan yang diperlukan untuk mengekalkan dan mengembangkan perniagaan.

Metrik Pelanggan

Zoom mentakrifkan pelanggan sebagai entiti membeli yang berasingan dan berbeza, yang boleh menjadi hos berbayar tunggal atau organisasi dengan sebarang saiz (termasuk unit berbeza bagi organisasi) yang memiliki berbilang hos berbayar.

Zoom mengira kadar pengembangan dolar bersih bagi tempoh tamat dengan bermula dengan hasil tahunan yang berulang (“ARR”) daripada semua pelanggan dengan lebih daripada 10 pekerja setakat 12 bulan sebelum (“ARR Tempoh Sebelum”). Zoom mentakrifkan ARR sebagai kadar pelaksanaan hasil tahunan bagi perjanjian langganan daripada semua pelanggan pada masa tertentu. Kemudian kami mengira ARR daripada pelanggan ini setakat penghujung tempoh semasa (“ARR Tempoh Semasa”), yang termasuk sebarang peningkatan jualan, penguncupan dan kerugian. Zoom membahagikan Tempoh Semasa ARR dengan Tempoh Sebelum ARR untuk tiba pada kadar pengembangan dolar bersih. Bagi pengiraan 12 bulan yang lalu, Zoom mengambil purata kadar pengembangan dolar bersih sepanjang 12 bulan yang lalu.

Zoom Video Communications, Inc.

Kunci Kira-kira Disatukan yang Dipadatkan

(Tidak diaudit, dalam ribuan)

Nota: Jumlah akaun yang belum dihantarkan bil termasuk dalam akaun yang belum diterima, bersih pada kunci kira-kira disatukan yang ringkas masing-masing ialah $28.8 juta dan $24.6 juta setakat 30 April 2021 dan 31 Januari 2021.

Zoom Video Communications, Inc.

Pernyataan Operasi Disatukan yang Padat

(Tidak diaudit, dalam ribuan, kecuali jumlah syer dan sesaham)

Zoom Video Communications, Inc.

Pernyataan Aliran Tunai Disatukan yang Padat

(Tidak diaudit, dalam ribuan)

Three Months Ended April 30,

2021 2020

Cash flows from operating activities:

Net income $ 227,531 $ 27,075

Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities:

Stock-based compensation expense 98,969 28,777

Amortization of deferred contract acquisition costs 37,766 16,287

Charitable donation of common stock — 1,000

Provision for accounts receivable allowances 4,055 3,868

Depreciation and amortization 10,663 5,339

Non-cash operating lease cost 4,274 2,248

Other 5,866 (1,421 )

Changes in operating assets and liabilities:

Accounts receivable (75,665 ) (142,501 )

Prepaid expenses and other assets (29,975 ) (49,080 )

Deferred contract acquisition costs (47,813 ) (124,854 )

Accounts payable 1,592 1,756

Accrued expenses and other liabilities 88,656 167,322

Deferred revenue 210,896 322,862

Operating lease liabilities, net (3,513 ) 287

Net cash provided by operating activities 533,302 258,965

Cash flows from investing activities:

Purchases of marketable securities (1,425,451 ) (207,546 )

Maturities of marketable securities 291,047 137,014

Sales of marketable securities — 26,613

Purchases of property and equipment (79,074 ) (7,272 )

Purchase of equity investment — (8,000 )

Purchase of convertible promissory note (6,500 ) (5,000 )

Purchase of intangible assets — (162 )

Other — 1,319

Net cash used in investing activities (1,219,978 ) (63,034 )

Cash flows from financing activities:

Proceeds from employee equity transactions (remitted) to be remitted to employees and tax authorities, net (9,984 ) 218,540

Proceeds from exercise of stock options 3,368 9,586

Other 337 —

Net cash (used in) provided by financing activities (6,279 ) 228,126

Net (decrease) increase in cash, cash equivalents, and restricted cash (692,955 ) 424,057

Cash, cash equivalents, and restricted cash – beginning of period 2,293,116 334,082