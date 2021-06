Zoom Divulga Resultado Financeiro do Primeiro Trimestre do Exercício Fiscal de 2022

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai German Indonesian

Receita total do primeiro trimestre de US$ 956,2 milhões, um aumento de 191% em relação ao ano anterior

Número de clientes que contribuíram com mais de US$ 100.000 para com a receita TTM aumentou 160% em relação ao ano anterior

Aproximadamente 497.000 clientes com mais de 10 funcionários, um aumento de 87% em relação ao ano anterior



SAN JOSE, Califórnia, June 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) divulgou hoje o resultado financeiro do primeiro trimestre fiscal encerrado em 30 de abril de 2021.

“Iniciamos o exercício fiscal com um primeiro trimestre muito forte, apresentando 191% de crescimento total da receita comparado ao mesmo período do ano anterior, com forte rentabilidade e fluxo de caixa. Nosso firme compromisso de capacitar os clientes para trabalhar e aprender em qualquer lugar com a nossa plataforma de comunicação de vídeo expansiva, inovadora e sem atrito, continuou a impulsionar nossos resultados. Com este começo sólido, é com prazer que elevamos a nossa faixa de orientação total de US$ 3,975 bilhões para US$ 3,990 bilhões durante todo o exercício fiscal”, disse o fundador e CEO da Zoom, Eric S. Yuan. “Também abrimos nosso portfólio de tecnologia para desenvolvedores com o nosso potente SDK de vídeo, e para as empresas expandirem seu alcance através da Zoom Events. O trabalho não é mais em um local fixo, e sim um espaço onde o Zoom serve para capacitar as equipes a se conectar e dar vida às melhores ideias. Estamos energizados para ajudar a liderar a evolução para o trabalho híbrido que permite maior flexibilidade, produtividade e felicidade para conexões presenciais e virtuais.”

Destaques Financeiros do Primeiro Trimestre do Exercício Fiscal de 2022:

Receita: A receita total do primeiro trimestre foi de US$ 956,2 milhões, um aumento de 191% em relação ao ano anterior.

A receita total do primeiro trimestre foi de US$ 956,2 milhões, um aumento de 191% em relação ao ano anterior. Renda com Operações e Margem Operacional: A renda GAAP das operações no primeiro trimestre foi de US$ 226,3 milhões, acima dos US$ 23,4 milhões do primeiro trimestre do exercício fiscal de 2021. Após o ajuste com as despesas com remuneração baseada em ações e impostos sobre folha de pagamento, despesas com aquisição e acordos de litígios, o lucro líquido não GAAP das operações no primeiro trimestre foi de US$ 400,9 milhões, acima dos US$ 54,6 milhões do primeiro trimestre do exercício fiscal de 2021. No primeiro trimestre, a margem operacional GAAP foi de 23,7% e a margem operacional não-GAAP foi de 41,9%.

A renda GAAP das operações no primeiro trimestre foi de US$ 226,3 milhões, acima dos US$ 23,4 milhões do primeiro trimestre do exercício fiscal de 2021. Após o ajuste com as despesas com remuneração baseada em ações e impostos sobre folha de pagamento, despesas com aquisição e acordos de litígios, o lucro líquido não GAAP das operações no primeiro trimestre foi de US$ 400,9 milhões, acima dos US$ 54,6 milhões do primeiro trimestre do exercício fiscal de 2021. No primeiro trimestre, a margem operacional GAAP foi de 23,7% e a margem operacional não-GAAP foi de 41,9%. Lucro Líquido e Lucro Líquido por Ação: O lucro líquido GAAP atribuível às ações ordinárias no primeiro trimestre foi de US$ 227,4 milhões, ou US$ 0,74 por ação, acima dos US$ 27,0 milhões, ou US$ 0,09 por ação no primeiro trimestre do exercício fiscal de 2021.



O lucro líquido não GAAP do trimestre foi de US$ 402,1 milhões, após o ajuste com as despesas com remuneração baseada em ações e impostos sobre folha de pagamento, despesas com aquisição, acordos de litígios, lucros líquidos e não distribuídos atribuíveis aos títulos participantes. O lucro líquido não GAAP por ação foi de US$ 1,32. No primeiro trimestre do exercício fiscal de 2021, o lucro líquido não GAAP foi de US$ 58,3 milhões, ou US$ 0,20 por ação.

O lucro líquido GAAP atribuível às ações ordinárias no primeiro trimestre foi de US$ 227,4 milhões, ou US$ 0,74 por ação, acima dos US$ 27,0 milhões, ou US$ 0,09 por ação no primeiro trimestre do exercício fiscal de 2021. O lucro líquido não GAAP do trimestre foi de US$ 402,1 milhões, após o ajuste com as despesas com remuneração baseada em ações e impostos sobre folha de pagamento, despesas com aquisição, acordos de litígios, lucros líquidos e não distribuídos atribuíveis aos títulos participantes. O lucro líquido não GAAP por ação foi de US$ 1,32. No primeiro trimestre do exercício fiscal de 2021, o lucro líquido não GAAP foi de US$ 58,3 milhões, ou US$ 0,20 por ação. Caixa e Títulos Negociáveis: O caixa total, equivalentes de caixa e títulos negociáveis, excluindo caixa restrito, em 30 de abril de 2021 foi de US$ 4,7 bilhões.

O caixa total, equivalentes de caixa e títulos negociáveis, excluindo caixa restrito, em 30 de abril de 2021 foi de US$ 4,7 bilhões. Fluxo de Caixa: O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi de US$ 533,3 milhões no primeiro trimestre, em comparação com US$ 259 milhões no primeiro trimestre do exercício fiscal de 2021. O fluxo de caixa livre, o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais menos as compras de ativos imobilizados, foi de US$ 454,2 milhões, em comparação com US$ 251,7 milhões no primeiro trimestre do exercício fiscal de 2021.



Métricas dos Clientes: Os impulsionadores da receita total incluíram a aquisição de novos clientes e a expansão de todos os clientes existentes. No final do primeiro trimestre do exercício fiscal de 2022, a Zoom tinha:

Aproximadamente 497.000 clientes com mais de 10 funcionários, um aumento de aproximadamente 87% em relação ao mesmo trimestre do exercício fiscal anterior.

1.999 clientes contribuíram com mais de US$ 100.000 para acompanhar a receita dos 12 meses, um aumento de aproximadamente 160% em relação ao mesmo trimestre do exercício fiscal anterior.

Uma taxa de expansão líquida do dólar de 12 meses em clientes com mais de 10 funcionários acima de 130% pelo 12º trimestre consecutivo.



Perspectivas Financeiras: A Zoom está fornecendo as seguintes orientações para seu segundo trimestre do exercício fiscal de 2022 e seu exercício fiscal completo de 2022.

Segundo Trimestre do Exercício Fiscal de 2022: A receita total deve ficar entre US$ 985 milhões e US$ 990 milhões e a receita não GAAP das operações deve ficar entre U$ 355 milhões e US$ 360 milhões. O EPS diluído não GAAP deve ficar entre US$ 1,14 e US$ 1,15 com aproximadamente 311 milhões de ações médias ponderadas não GAAP em circulação.

Exercício Fiscal Completo de 2022: A receita total deve ficar entre US$ 3,975 bilhões e US$ 3,990 bilhões. A receita não GAAP das operações deve ficar entre US$ 1,425 bilhão e US$ 1,440 bilhão. O EPS diluído não GAAP deve ficar entre US$ 4,56 e US$ 4,61 com aproximadamente 311 milhões de ações médias ponderadas não GAAP em circulação.

Informações adicionais sobre os resultados divulgados da Zoom, incluindo uma reconciliação dos resultados não GAAP com suas medidas GAAP mais comparáveis, estão incluídas nas tabelas financeiras abaixo. Uma reconciliação das medidas de orientação não-GAAP com as medidas GAAP correspondentes não está disponível em uma base prospectiva sem esforço não razoável devido à incerteza das despesas que podem ser incorridas no futuro, embora seja importante observar que esses fatores podem ser relevantes para os resultados da Zoom calculados de acordo com o GAAP.

Uma apresentação financeira suplementar e outras informações podem ser acessadas no site de relações com investidores da Zoom em investors.zoom.us.

Chamada de Rendimentos da Zoom Video

A Zoom fará um Webinar Zoom Video para investidores no dia 1º de junho de 2021 às 14h Horário do Pacífico/17h Horário do Leste para discutir os resultados financeiros e os destaques dos negócios da empresa. Os investidores são convidados a participar do Webinar Zoom Video visitando: https://investors.zoom.us/

Sobre a Zoom

O Zoom é para você. Ajudamos você a expressar ideias, se conectar a outras pessoas e se preparar para um futuro limitado apenas pela sua imaginação. Nossa plataforma de comunicações sem atrito é a única que teve início com o vídeo como base, e que nos permitiu o padrão da inovação. É por isso que somos uma escolha intuitiva, escalonável e segura para grandes empresas, pequenas empresas e pessoas. Fundada em 2011, a Zoom é negociada publicamente (NASDAQ:ZM) e sediada em San Jose, Califórnia. Visite zoom.com e siga @zoom .

Declarações de Previsão

Este comunicado de imprensa contém “declarações de previsão” expressas e implícitas na acepção da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995, incluindo declarações sobre nossas perspectivas financeiras para o segundo trimestre do exercício fiscal de 2022 e o exercício fiscal completo de 2022, estratégia de crescimento da Zoom, e as aspirações de negócios para liderar a evolução para o trabalho híbrido. Em alguns casos, as declarações de previsão podem ser identificadas por termos como “antecipar”, “acreditar”, “estimar”, “esperar”, “pretender”, “poder”, “pode”, “planejar”, “projetar”, “ir", “faria”, “dever", “poderia”, “pode”, “prever”, “potencial”, “visa”, “explorar”, “continuar” ou o negativo desses termos e expressões semelhantes destinadas a identificar declarações de previsão. Por sua natureza, essas declarações estão sujeitas a inúmeras incertezas e riscos, incluindo fatores fora do nosso controle, que podem fazer com que os resultados, desempenho ou realizações reais sejam diferentes em termos materiais e contrários aos previstos ou implícitos nas declarações, incluindo: declínios de novos clientes e anfitriões, renovações ou atualizações, dificuldades em avaliar nossas perspectivas e resultados futuros das operações, dado nosso histórico operacional limitado, concorrência de outros provedores de plataformas de comunicação, incerteza constante quanto à extensão e duração do impacto da COVID-19 e as respostas do governo e da indústria privada à ela, incluindo o efeito potencial sobre a nossa taxa de aumento de usuários uma vez que o impacto da pandemia da COVID-19 diminui, particularmente à medida que uma vacina se torna amplamente disponível, e os usuários retornam ao trabalho ou à escola, ou não estão mais sujeitos a leis de quarentenas, bem como o impacto da COVID-19 no ambiente econômico geral, qualquer um ou todos os quais terão um impacto na demanda por soluções de trabalho remoto para empresas, bem como interações e colaboração distribuídas gerais, presenciais, usando Zoom, atrasos ou interrupções nos serviços dos nossos centros de dados colocalizados e falhas na infraestrutura da internet ou interferência no acesso de banda larga, o que poderia fazer com que os usuários atuais ou potenciais venham a acreditar que os nossos sistemas não são confiáveis. Riscos e incertezas adicionais que poderiam fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes dos resultados contemplados pelas demonstrações prospectivas são incluídos na seção “Fatores de Risco” e em outros lugares nos nossos documentos mais recentes arquivados na Comissão de Valores Mobiliários (a “SEC”), incluindo nosso relatório anual no Formulário 10-K do exercício fiscal encerrado em 31 de janeiro de 2021. As declarações de previsão são válidas apenas a partir da data em que as declarações são feitas e baseiam-se nas informações disponíveis para a Zoom no momento em que essas declarações são feitas e/ou na crença de boa-fé da administração a partir dessa data em relação a eventos futuros. A Zoom não é obrigada a atualizar declarações suas declarações de previsão para incluir eventos ou circunstâncias ocorridas após a data em que foram feitas, exceto conforme exigido por lei.

Medidas Financeiras Não GAAP

A Zoom forneceu neste comunicado de imprensa informações financeiras que não foram preparadas de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos (“GAAP”). A Zoom usa essas medidas financeiras não GAAP internamente na análise dos seus resultados financeiros e acredita que o uso dessas medidas financeiras não GAAP seja útil como uma ferramenta adicional para que os investidores possam avaliar os resultados e tendências operacionais em andamento e comparar os resultados financeiros da Zoom com outras empresas do seu setor, muitas das quais apresentam medidas financeiras não GAAP semelhantes.

As medidas financeiras não GAAP não devem ser consideradas isoladamente ou como substitutas das medidas financeiras GAAP comparáveis e devem ser lidas apenas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas condensadas da Zoom preparadas de acordo com o GAAP. Uma reconciliação das medidas financeiras não GAAP históricas da Zoom com as medidas GAAP mais diretamente comparáveis foi fornecida nas tabelas de demonstrações financeiras incluídas neste comunicado de imprensa, e os investidores são encorajados a rever a reconciliação.

Rendimento Não GAAP de Operações e Margens Operacionais Não GAAP. A Zoom define o lucro não GAAP das operações como o lucro das operações, excluindo despesas com remuneração baseada em ações e impostos sobre folha de pagamento, despesas com doação de ações ordinárias, despesas com aquisição e acordos de litígios, líquidos. A Zoom exclui despesas com remuneração baseada em ações e despesas relacionadas à doação de ações ordinárias por serem de natureza não monetária e, excluindo essas despesas, fornece informações suplementares significativas sobre o desempenho operacional da Zoom e permite que os investidores façam comparações mais significativas entre os resultados operacionais da Zoom e os de outras empresas. A Zoom exclui o valor dos impostos sobre folha de pagamento do empregador relacionados aos planos de ações do funcionário, uma despesa em dinheiro, para que os investidores vejam o efeito total que a exclusão da despesa de remuneração baseada em ações teve nos resultados operacionais da Zoom. Em particular, essa despesa depende do preço das nossas ações ordinárias e de outros fatores que estão além do nosso controle e não se correlacionam com a operação da empresa. A Zoom interpreta as despesas relacionadas à aquisição quando aplicável, como uma amortização dos ativos intangíveis adquiridos, custos de transação e pagamentos de retenção relacionados à aquisição que estão diretamente relacionados a combinações de negócios, tais como eventos que não refletem necessariamente o desempenho operacional durante um período. A Zoom exclui acordos de litígios significativos, líquidos de valores cobertos pelo seguro, que consideramos não estar no curso normal dos nossos negócios. Em particular, a Zoom acredita que a consideração de medidas que excluem tais despesas possa auxiliar na comparação do desempenho operacional em diferentes períodos que podem ou não incluir tais despesas e auxiliar na comparação com os resultados de outras empresas do setor.

Lucro Líquido Não GAAP e Lucro Líquido Não GAAP por Ação, Básico e Diluído. A Zoom define lucro líquido não GAAP e lucro líquido não GAAP por ação, básico e diluído, como lucro líquido GAAP atribuível aos acionistas ordinários e lucro líquido GAAP por ação atribuível aos acionistas ordinários, básico e diluído, respectivamente, ajustados para excluir despesas com remuneração baseada em ações e impostos sobre folha de pagamento, despesas com doação de ações ordinárias, despesas com aquisição, acordos de litígios, lucros líquidos e não distribuídos atribuíveis aos títulos participantes. A Zoom exclui lucros não distribuídos atribuíveis aos títulos participantes por não serem considerados pela administração como estando fora dos principais resultados operacionais da Zoom e a sua exclusão proporciona aos investidores e à administração maior visibilidade do desempenho subjacente das operações comerciais da Zoom, facilita a comparação de seus resultados com outros períodos e também podendo facilitar a comparação com os resultados de outras empresas do setor.

Para calcular o lucro líquido não GAAP por ação, básico e diluído, a Zoom usa o número de ações médias ponderadas não GAAP. A Zoom define ações médias ponderadas não GAAP usadas para calcular lucro líquido não GAAP por ação, básico e diluído, como ações médias ponderadas GAAP usadas para calcular o lucro líquido por ação atribuível aos acionistas ordinários, básicos e diluídos, ajustados para refletir as ações ordinárias emitidas em conexão com a IPO, incluindo a colocação privada concorrente, que estejam em circulação no final do período como se estivessem em circulação no início do período para comparabilidade.

Fluxo de Caixa Livre. O Zoom define o fluxo de caixa livre como o caixa líquido GAAP fornecido pelas atividades operacionais, menos as compras de ativos imobilizados. A Zoom considera o fluxo de caixa livre como uma medida de liquidez que fornece informações úteis à administração e aos investidores sobre o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais e o caixa usado para investimentos em ativos imobilizados necessários para manter e expandir a empresa.

Métricas dos Clientes

O Zoom define um cliente como uma entidade compradora separada e distinta, que pode ser um único anfitrião pago ou uma organização de qualquer tamanho (incluindo uma unidade distinta de uma organização) que tenha vários anfitriões pagos.

A Zoom calcula a taxa de expansão líquida do dólar no final de um período, começando com a receita recorrente anual (“ARR”) de todos os clientes com mais de 10 funcionários nos 12 meses anteriores (“ARR do Período Anterior”). A Zoom define ARR como a taxa de execução de receita anualizada de contratos de assinatura de todos os clientes em um ponto no tempo. Em seguida, calculamos a ARR desses clientes a partir do final do período atual (“ARR do período atual”), que inclui quaisquer upsells, contração e atrito. A Zoom divide o ARR do Período Atual pelo ARR do Período Anterior para chegar à taxa de expansão líquida do dólar. Para o cálculo dos últimos 12 meses, a Zoom obtém uma média da taxa líquida de expansão do dólar ao longo dos últimos 12 meses.

Relações de Imprensa

Colleen Rodriguez

Principal Relações Públicas Global da Zoom

press@zoom.us

Relações com Investidores

Tom McCallum

Dirigente de Relações com Investidores da Zoom

investors@zoom.us

Zoom Video Communications, Inc.

Condensed Consolidated Balance Sheets

(Unaudited, in thousands)

As of April 30,

2021 January 31,

2021 Assets Current assets: Cash and cash equivalents $ 1,557,270 $ 2,240,303 Marketable securities 3,132,309 2,004,410 Accounts receivable, net 366,346 294,703 Deferred contract acquisition costs, current 148,645 136,630 Prepaid expenses and other current assets 136,326 116,819 Total current assets 5,340,896 4,792,865 Deferred contract acquisition costs, noncurrent 155,295 157,262 Property and equipment, net 192,410 149,924 Operating lease right-of-use assets 93,780 97,649 Goodwill 24,340 24,340 Other assets, noncurrent 81,890 75,953 Total assets $ 5,888,611 $ 5,297,993 Liabilities and stockholders’ equity Current liabilities: Accounts payable $ 8,324 $ 8,664 Accrued expenses and other current liabilities 450,678 393,018 Deferred revenue, current 1,069,334 858,284 Total current liabilities 1,528,336 1,259,966 Deferred revenue, noncurrent 25,089 25,211 Operating lease liabilities, noncurrent 86,433 90,415 Other liabilities, noncurrent 56,020 61,634 Total liabilities 1,695,878 1,437,226 Stockholders’ equity: Preferred stock — — Common stock 293 292 Additional paid-in capital 3,292,241 3,187,168 Accumulated other comprehensive income 200 839 Retained earnings 899,999 672,468 Total stockholders’ equity 4,192,733 3,860,767 Total liabilities and stockholders’ equity $ 5,888,611 $ 5,297,993

Nota: O valor das contas a receber não faturadas incluídas nas contas a receber, líquidas nos balanços consolidados condensados foi de US$ 28,8 milhões e US$ 24,6 milhões em 30 de abril de 2021 e 31 de janeiro de 2021, respectivamente.

Zoom Video Communications, Inc.

Condensed Consolidated Statements of Operations

(Unaudited, in thousands, except share and per share amounts)

Three Months Ended April 30, 2021 2020 Revenue $ 956,237 $ 328,167 Cost of revenue 264,994 103,707 Gross profit 691,243 224,460 Operating expenses: Research and development 65,175 26,389 Sales and marketing 245,667 121,556 General and administrative 154,089 53,130 Total operating expenses 464,931 201,075 Income from operations 226,312 23,385 Interest income and other, net 2,619 5,790 Income before provision for income taxes 228,931 29,175 Provision for income taxes 1,400 2,100 Net income 227,531 27,075 Undistributed earnings attributable to participating securities (148 ) (39 ) Net income attributable to common stockholders $ 227,383 $ 27,036 Net income per share attributable to common stockholders: Basic $ 0.77 $ 0.10 Diluted $ 0.74 $ 0.09 Weighted-average shares used in computing net income per share attributable to common stockholders: Basic 293,794,778 279,891,111 Diluted 305,412,419 295,184,958

Zoom Video Communications, Inc.

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited, in thousands)

Three Months Ended April 30, 2021 2020 Cash flows from operating activities: Net income $ 227,531 $ 27,075 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: Stock-based compensation expense 98,969 28,777 Amortization of deferred contract acquisition costs 37,766 16,287 Charitable donation of common stock — 1,000 Provision for accounts receivable allowances 4,055 3,868 Depreciation and amortization 10,663 5,339 Non-cash operating lease cost 4,274 2,248 Other 5,866 (1,421 ) Changes in operating assets and liabilities: Accounts receivable (75,665 ) (142,501 ) Prepaid expenses and other assets (29,975 ) (49,080 ) Deferred contract acquisition costs (47,813 ) (124,854 ) Accounts payable 1,592 1,756 Accrued expenses and other liabilities 88,656 167,322 Deferred revenue 210,896 322,862 Operating lease liabilities, net (3,513 ) 287 Net cash provided by operating activities 533,302 258,965 Cash flows from investing activities: Purchases of marketable securities (1,425,451 ) (207,546 ) Maturities of marketable securities 291,047 137,014 Sales of marketable securities — 26,613 Purchases of property and equipment (79,074 ) (7,272 ) Purchase of equity investment — (8,000 ) Purchase of convertible promissory note (6,500 ) (5,000 ) Purchase of intangible assets — (162 ) Other — 1,319 Net cash used in investing activities (1,219,978 ) (63,034 ) Cash flows from financing activities: Proceeds from employee equity transactions (remitted) to be remitted to employees and tax authorities, net (9,984 ) 218,540 Proceeds from exercise of stock options 3,368 9,586 Other 337 — Net cash (used in) provided by financing activities (6,279 ) 228,126 Net (decrease) increase in cash, cash equivalents, and restricted cash (692,955 ) 424,057 Cash, cash equivalents, and restricted cash – beginning of period 2,293,116 334,082 Cash, cash equivalents, and restricted cash – end of period $ 1,600,161 $ 758,139

Zoom Video Communications, Inc.

Reconciliation of GAAP to Non-GAAP Measures

(Unaudited, in thousands, except share and per share amounts)