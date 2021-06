Zoom报告2022年财年第一季度财务业绩

加州圣何塞, June 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom Video Communications, Inc.(纳斯达克代码:ZM)今天公布了截至2021年4月30日的第一财政季度的财务业绩。

“本财年第一季度我们的开局表现强劲,收入同比增长191%,盈利能力和现金流势头强劲。我们致力于提供广泛、创新、无障碍的视频通信平台,让客户能够在任何地方从事工作和学习,这一坚定承诺继续推动我们取得成果。凭借这一坚实的开端,我们很高兴能把整个财政年度的收入预期指导范围提高到39.75亿至39.9亿美元,” Zoom创始人兼首席执行官袁征表示, “我们还通过强大的视频SDK向开发人员开放了我们的技术组合,并通过Zoom Events向企业开放,使其可以扩展触及范围。工作场所已不再是一个地点,而是一个由Zoom提供服务的空间,让您的团队能够建立沟通,并把他们最好的想法付诸实践。我们充满热忱地助力引领朝向混合办公的演进,让面对面交流和虚拟沟通都可获得更佳的灵活性、效率和幸福感。”

2022财年第一季度财务业绩摘要:

客户指标:总收入的驱动因素包括获得新客户业务和扩展现有客户业务。2022财年第一季度末Zoom的部分指标:

财务展望:Zoom针对2022年第二财季和整个2022财年提供以下指导数据。

关于Zoom报告结果的其他信息,包括非GAAP结果与最具可比性GAAP指标的对账,请见下面的财务报表。由于未来可能发生费用的不确定性,除非在不合理的程度上做出努力,否则无法以前瞻方式对非GAAP指导指标与相应的GAAP指标进行对账,但必须注意的是,这些因素对于Zoom根据GAAP核算的结果可能非常重要。

补充财务报告和其他信息可以通过Zoom的投资者关系网站investors.zoom.us获取。

Zoom Video收入电话会议

Zoom将于2021年6月1日太平洋时间下午2:00/东部时间下午5:00 为投资者举办Zoom视频网络研讨会, 讨论公司的财务业绩和业务亮点。投资者可通过访问https://investors.zoom.us/来参与Zoom Video网络研讨会

关于Zoom

Zoom的服务以您为本。我们帮助您表达想法,建立沟通,在您能想象到的最大范围内打造未来。我们的无摩擦通信平台是唯一的以视频为基础发展而来的平台,而且自创立以来我们已经为创新设定了标准。正是因为这个原因,我们才能够成为大型企业、小型公司以及个人用户的直观、可扩展和安全的选择。Zoom成立于2011年,是一家上市公司(纳斯达克代码:ZM),总部位于加利福尼亚州圣何塞。访问 zoom.com 并关注 @zoom 。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年私人证券诉讼改革法案》中定义的明示和暗示性“前瞻性陈述”,包括关于我们2022财年第二季度和整个2022财年财政前景、Zoom的增长战略和引领混合办公变革的企业抱负的陈述。某些情况下,你可以根据“预期”、“相信”、“估计”、“期望”、“打算”、“可以”、“可能”、“计划”、“预计”、“将要”、“将会”、“应该”、“能够”、“能”、“预测”、“潜在”、“目标”、“探索”、“继续”或这些词语的负面形式以及旨在标示前瞻性陈述的类似表达来识别前瞻性陈述。就其本质而言,这些陈述受到诸多不确定性和风险的影响,包括我们无法控制的因素,这可能会导致实际结果、业绩或成绩与陈述中预期或暗示的内容存在重大和相逆的差异,包括:新客户和主叫用户的减少、更新或升级、因我们运营历史有限而难以评估我们的前景和未来运营结果、与其他通信平台提供商的竞争、新冠疫情的影响程度和持续时间以及政府和私营行业对这种影响的反应仍然不确定(包括一旦新冠疫情影响逐渐减弱后对我们用户增长率的潜在影响,特别是随着疫苗的普及,以及用户返校返工,或通过其他方式不再受居家避疫规定的约束,以及新冠疫情对整个经济环境的影响,其中任何或全部因素都将对企业远程工作解决方案的需求以及对所有使用Zoom进行的整体布式、面对面互动和协作的需求产生影响)、我们同地协作数据中心的服务出现延迟或中断、互联网基础设施故障或宽带接入干扰可能导致当前或潜在用户认为我们的系统不可靠。可能导致实际结果和成果与前瞻性陈述中设想的结果和成果出现重大差异的其他风险和不确定性载于我们最近向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中“风险因素”项下和其他位置,该等文件包括我们截至2021年1月31日的10-K表格财政年度报告。前瞻性陈述仅针对截至陈述作出之日的情况,并以Zoom做出陈述时可获得的信息和/或管理层在当时对未来事件的善意信念为基础。除法律规定外,Zoom没有义务更新前瞻性陈述以反映陈述做出之后的事件或情况。

非GAAP财务指标

Zoom在本新闻稿中提供了未按照美国通用会计原则(“GAAP”)编制的财务信息。Zoom在内部使用这些非GAAP财务指标来分析财务业绩,并认为使用这些非GAAP财务指标对投资者有所助益:投资者可将其作为评估持续经营业绩和趋势的额外工具,并将Zoom的财务业绩与业内其他公司进行比较(其中许多都采用类似的非GAAP财务指标)。

非GAAP财务指标不应单独审视,也不应作为可比GAAP财务指标的替代,应仅与Zoom根据GAAP编制的精简合并财务报表结合阅读。本新闻稿中的财务报表表格提供了Zoom历史非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP指标的对账,我们鼓励投资者查看这一对账。

非GAAP营业收入和非GAAP营业利润率。Zoom将非GAAP运营收入定义为经营活动所实现收入减除基于股票的薪酬费用和相关工资税、与普通股慈善捐赠相关的费用、收购相关费用和诉讼和解费用净值。Zoom在这项核算中减除基于股票的薪酬费用和与普通股慈善捐赠相关的费用,这是因为这些费用属于非现金性质,而且扣除这些费用可以提供有关Zoom经营业绩的有意义的补充信息,使投资者能够对Zoom的经营业绩与其他公司进行更有意义的比较。Zoom在核算中扣除与员工持股计划相关的雇主工资税金额,该项金额属现金支出,减除目的是让投资者看到扣除基于股票的薪酬支出对Zoom经营业绩的整体影响。特别是,这项费用取决于我们的普通股价格和其他超出我们控制范围的因素,与业务运作无关。Zoom将适用情况下的收购相关费用(如直接与企业合并相关的无形资产摊销、交易成本和收购相关保留金)视为未必反映某一时期经营业绩的事件。Zoom在此项核算中减除了重大诉讼和解在扣除保险支付额之后的金额,我们认为此项金额不属于正常业务过程。具体而言,Zoom认为考量减除此类费用后的指标有助于比较可能包括或不包括此类费用的不同时期运营业绩,并有助于与业内其他公司的结果进行比较。

非GAAP净收入和非GAAP每股净收益(基本收入和稀释收入)。Zoom对非GAAP净收入和非GAAP每股净收益(基本和稀释)的定义分别是:普通股股东应占GAAP净收入和普通股股东应占每股净收益(基本和稀释),并调整以扣除基于股票的薪酬费用和相关工资税、普通股慈善捐赠相关费用、收购相关费用、诉讼和解费用净值,以及参与证券应占净收益和未分配收益。Zoom在核算中减除参与证券应占未分配收益,因为管理层认为这些收益不属于Zoom的核心运营业绩,将其扣除可让投资者和管理层更好地了解Zoom业务运营的基本表现,便于将结果与其他时期进行比较,并可能有助于与业内其他公司的结果进行比较。

在计算非GAAP每股净收益(基本和稀释)时,Zoom使用非GAAP加权平均股份数。Zoom将用于计算非GAAP加权平均每股净收益(基本和稀释)的非GAAP加权平均股票定义为:用于计算普通股股东每股净收益(基本和稀释)的GAAP加权平均股票,并调整以反映包括同时进行的私人配售在内、在该期结束时如同在该期开始时一样未予清偿的与IPO相关发行的普通股,以便进行比较。

自由现金流。Zoom对自由现金流的定义是经营活动提供的GAAP净现金减去购置财产和设备的费用。Zoom认为自由现金流这项关于流动性的指标可为管理层和投资者提供有用的信息,以了解经营活动提供的现金净额以及保持和发展业务所需的财产和设备投资所花费的现金。

客户指标

Zoom将客户定义为一个单独和独特的购买实体,可以是单一的付费主叫用户,也可以是一个有多个付费主叫用户的任何规模的组织(包括组织内的一个单独部门)。

Zoom从员工超过10人的所有客户截至前12个月的年度经常性收入(前期“ARR”)开始,计算一个时期结束时的美元基准净增长率。Zoom将ARR定义为某个时间点上所有客户订阅协议的年化收益运行率。然后,我们计算这些客户在本期结束时的ARR(“本期ARR”),包括任何上行销售、收缩和损耗。Zoom将本期ARR除以前期ARR,得到美元基准净增长率。Zoom采用过去12个月的美元基准净增长率平均值,作为过去12个月的指标。

Zoom Video Communications, Inc.

简明合并资产负债表

(未经审计,单位为千美元)

注:简明合并资产负债表中,截至2021年4月30日和2021年1月31日的应收账款中未发单应收账款净额分别为2880万美元和 2460万美元。

Zoom Video Communications, Inc.

简明合并运营报表

(未经审计,除股票和每股金额外单位为千美元)



Zoom Video Communications, Inc.

简明合并现金流量报表

(未经审计,单位为千美元)

Three Months Ended April 30,

2021 2020

Cash flows from operating activities:

Net income $ 227,531 $ 27,075

Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities:

Stock-based compensation expense 98,969 28,777

Amortization of deferred contract acquisition costs 37,766 16,287

Charitable donation of common stock — 1,000

Provision for accounts receivable allowances 4,055 3,868

Depreciation and amortization 10,663 5,339

Non-cash operating lease cost 4,274 2,248

Other 5,866 (1,421 )

Changes in operating assets and liabilities:

Accounts receivable (75,665 ) (142,501 )

Prepaid expenses and other assets (29,975 ) (49,080 )

Deferred contract acquisition costs (47,813 ) (124,854 )

Accounts payable 1,592 1,756

Accrued expenses and other liabilities 88,656 167,322

Deferred revenue 210,896 322,862

Operating lease liabilities, net (3,513 ) 287

Net cash provided by operating activities 533,302 258,965

Cash flows from investing activities:

Purchases of marketable securities (1,425,451 ) (207,546 )

Maturities of marketable securities 291,047 137,014

Sales of marketable securities — 26,613

Purchases of property and equipment (79,074 ) (7,272 )

Purchase of equity investment — (8,000 )

Purchase of convertible promissory note (6,500 ) (5,000 )

Purchase of intangible assets — (162 )

Other — 1,319

Net cash used in investing activities (1,219,978 ) (63,034 )

Cash flows from financing activities:

Proceeds from employee equity transactions (remitted) to be remitted to employees and tax authorities, net (9,984 ) 218,540

Proceeds from exercise of stock options 3,368 9,586

Other 337 —

Net cash (used in) provided by financing activities (6,279 ) 228,126

Net (decrease) increase in cash, cash equivalents, and restricted cash (692,955 ) 424,057

Cash, cash equivalents, and restricted cash – beginning of period 2,293,116 334,082