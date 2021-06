Zoom 將報告 2022 會計年度第一季財務業績

加州聖荷西, June 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) 今天公佈截至 2021 年 4 月 30 日的第一季財務業績。

Zoom 創辦人兼行政總裁袁征 (Eric S. Yuan) 說:「我們以非常強勁的第一季會計年度來揭開序幕,總收入比去年增長 191%,且有強大的盈利能力和現金流。我們堅定不移地致力於讓客戶透過我們龐大、創新和無摩擦的視像通訊平台,能夠隨時隨地工作與學習,並繼續推動公司業績。憑藉此穩健的開始,我們很高興在整個會計年度將總指引範圍提高到 39.75 億至 39.90 億美元。我們將技術產品組合透過強大的視像 SDK 向開發人員開放,並讓企業透過 Zoom Events 擴大其接觸範圍。工作不再是一個地方,而是一個空間讓 Zoom 幫助您的團隊建立連繫,並將他們最佳的創意帶到現實。我們充滿活力地引,為領混合工作的發展提供幫助協助,透過面對面及虛擬連繫提供更大的靈活性、生產力與幸福感。」

2022 會計年度第一季度財務摘要

客戶指標:總收入的驅動因素包括獲取新客戶並擴展至現有客戶。在 2022 會計年度第一季結束時,Zoom 擁有:

財務展望:Zoom 為其 2022 會計年度第二季及 2022 年整個會計年度提供以下指引。

關於 Zoom 報告結果的更多資訊,包括非 GAAP 結果與其最具可比性的 GAAP 指標的對賬,均包含在以下的財務報表中。由於未來可能產生的費用的不確定性,在沒有不合理努力的情況下,將無法在前瞻性基礎上為非 GAAP 指導措施與相應的 GAAP 措施進行對賬;但要注意的重點是,這些因素可能對 Zoom 根據 GAAP 計算的結果非常重要。

可透過瀏覽 Zoom 的投資者關係網站:investors.zoom.us 了解更多財務報告及其他資訊。

Zoom 視像收益電話

Zoom 將為投資者舉辦 Zoom 視像網絡研討會。時間為 2021 年 6 月 1 日下午 2 時 (太平洋時間)/ 下午 5 時 (東部時間),以討論公司的財務業績和業務重點。誠邀投資者透過以下方式加入 Zoom 視像網絡研討會:https://investors.zoom.us/

關於 Zoom

Zoom 是為您而設。我們幫助您表達想法、與他人建立連繫,並助您建設只要您想像得到,就不受限制的未來。我們的無障礙通訊平台是唯一以視像作為基礎的平台,自此之後,我們成功為創新樹立標準。這正是我們成為大型企業、小型企業及個人的直接、可擴展和安全的選擇之原因。Zoom 成立於 2011 年,可公開交易 (NASDAQ:ZM),總部設於美國加州聖荷西。請瀏覽 zoom.com 並關注 @zoom 。

前瞻性聲明

本新聞稿包含《1995 年私人證券訴訟改革法案》所定義明確和暗示的「前瞻性聲明」,包括我們 2022 年第二季度及 2022 會計年度完整財務前景的聲明、Zoom 的增長策略和旨在領導發展混合工作的業務抱負。在某些情況下,您可以透過一些詞彙來識別前瞻性陳述,包括「預期」、「相信」、「估計」、「期望」、「打算」、「可能」、「也許」、「計劃」、「預期」、「將會」、「應會」、「應該」、「應可」、「可以」、「預測」、「潛在」、「目標」、「探索」、「繼續」及其否定詞或其他類似詞彙。根據其本質,這些聲明受許多不確定因素和風險影響,包括超出我們控制的因素,可能導致實際結果與聲明中預期或暗示的業績或成就存在重大或負面差異,包括:新客戶和主持人減少、續訂或升級、鑑於我們有限的營運歷史而難以評估我們的前景和未來的經營業績、來自其他通訊平台供資商的競爭、對 2019 新冠狀病毒影響的範圍和時間以及政府和私營企業對此作出的反應持續不確定,包括一旦此新冠狀病毒疫情對我們用戶增長率的潛在影響,特別是隨著疫苗廣泛使用,以及用戶重返工作或學校或不再受就地避難規定約束,以及此新冠狀病毒對整體經濟環境的影響,其中任何或全部將影響企業的遠端工作解決方案以及使用 Zoom 進行整體分佈式、面對面的交互和協作、我們位於同一地點之數據中心的服務延遲或暫停、互聯網基礎設施故障或或寬頻連接干擾可能導致目前或潛在用戶認為我們的系統並不可靠。其他可能導致實際後果和結果與前瞻性聲明產生重大差異的風險和不確定因素已納入我們最近向證券和交易委員會(下稱「 SEC」)提交的「風險因素」和其他地方,包括我們截至 2021 年 1 月 31 日會計年度的 10-K 表格年度報告。前瞻性陳述僅代表聲明發佈當日,並基於作出這些聲明時可向 Zoom 提供的資訊,和/或管理層當時對未來事件的真誠信念。Zoom 不承擔更新前瞻性聲明以反映其發佈日期後任何事件或情況的義務,除非法律要求。

非通用會計準則財務指標

Zoom 已在本新聞稿中提供的財務資訊尚未根據美國公認會計原則(GAAP 或「通用會計準則」)編制。Zoom 在內部使用這些非通用會計準則財務指標來分析其財務結果,並且認為,使用這些非通用會計準則財務指標可為投資者提供一個額外的工具,用於評估持續的營運業績和趨勢,並將其財務業績與 Zoom 行業中的其他公司比較,其中許多公司呈報類似的非通用會計準則財務指標。

非通用會計準則財務指標不應被單獨考慮或作為類似通用會計準則財務指標的替代品,並僅可與根據通用會計準則編制的精簡綜合財務報表一併閱讀。本新聞稿中包含的財務報表中已提供 Zoom 的歷史非通用會計準則財務指標與最直接可比通用會計準則指標的對賬,並鼓勵投資者查看對賬。

來自非 GAAP 營運收入及非 GAAP 營運利潤率。Zoom 將非 GAAP 營運收入定義為不包括基於股票的補償費用和相關薪俸稅、與普通股慈善捐贈相關的費用、收購相關費用及訴訟和解淨額的營運收入。Zoom 不包括基於股票的補償費用和與普通股的慈善捐款相關的費用,因為這些費用在性質上並非現金,而排除這些費用可提供 Zoom 營運表現相關的有意義補充資訊,並讓投資者能夠在 Zoom 和其他公司之間針對營運業績進行更有意義的比較。Zoom 排除與員工股票計劃相關本質屬於現金支出的僱主薪俸稅,以便投資者了解排除基於股票的補償支出對 Zoom 營運業績的全部影響。特別是,這項開支取決於我們的普通股的價格和其他超出我們控制的因素,且與業務運作無關。在適用的情況下,Zoom 審核與收購相關的費用,例如收購無形資產的攤薄、交易成本,以及直接與業務組合相關的收購相關保留費用,因為事件並不一定反映在一段時間內的營運表現。Zoom 排除重大的訴訟和解,扣除保險承保的淨額,而我們並不認為金額在我們的業務過程中屬不正常。特別是,Zoom 認為排除此類費用的指標考慮,可以協助比較不同期間的營運績效,其中可能包括或可能排除此等費用,並與其他行業公司的業績進行比較。

非 GAAP 淨收入和非 GAAP 每股淨收入、基本和攤薄。Zoom 將非 GAAP 淨收入和非 GAAP 每股淨收入、基本和攤薄,定義為歸屬於普通股股東的 GAAP 淨收入和歸屬於普通股股東的 GAAP 每股淨收入,分別以基本和稀釋計算並進行調整,以排除基於普通股的補償費用、收購相關費用、訴訟和解、參與證券的淨收益和未分配收益。Zoom 排除歸屬於參與證券的非分配收益,因為它們被管理層認為超出 Zoom 的核心營運業績,而將其排險可為投資者和管理層提供關於 Zoom 業務營運業績更高的可見度,有助與其他時期的業績進行比較,並可能促進與行業其他公司的業績進行比較。

為了計算非 GAAP 每股淨收入、基本和攤薄,Zoom 使用非 GAAP 加權平均股份數。Zoom 將用於計算非 GAAP 每股淨收入的非 GAAP 加權平均股票、基本和攤薄,定義為用於計算每股普通股的 GAAP 加權平均股票、分別以基本和攤薄計算,並進行調整,以反映因新股發行而發行的普通股,包括同時進行並在報表時期結束時尚未償付的私人配售,但將它們視為在可比期間開始時尚未償付。

自由現金流。Zoom 將自由現金流量定義為營運活動提供的 GAAP 淨現金減去購買的財產和設備。Zoom 認為自由現金流是一種流動性指標,為管理層和投資者顯示有關營運活動提供淨現金的實用資訊,以及用於維持和發展業務所需的財產和設備投資現金。

客戶指標

Zoom 將客戶定義為獨立和獨特的購買實體,它可以是一個任何規模的付費主持或機構(包括一個組織的獨特單位),並擁有多個付費主持。

Zoom 計算期末淨美元擴張率的方法,是按員工超過 10 人的所有客戶的年度經常性收入(「ARR」)自 12 個月前(「ARR 前期」)開始計算。Zoom 將 ARR 定義為在一段時間內從所有客戶提供訂閱協議的年度收益運轉率。然後,我們在目前期間結束時計算這些客戶的 ARR(「目前期間的 ARR」),當中包括任何上升、收縮和消耗。Zoom 將目前期的 ARR 除以 ARR 前期,以達到淨美元擴張率。對於過去 12 個月的計算,Zoom 將過去 12 個月的淨美元擴張率計算平均值。

傳媒關係

Colleen Rodriguez

- Zoom 的全球公共關係主管

|電郵:press@zoom.us

投資者關係

Tom McCallum

- Zoom 的投資者關係主管

|電郵:investors@zoom.us

Zoom Video Communications, Inc.

簡明綜合資產負債表

(未經審計,以千元計)

注意:截至 2021 年 4 月 30 日和 2021 年 1 月 31 日,簡明綜合資產負債表上的淨額分別為 2,880 萬美元和 2,460 萬美元。

Zoom Video Communications, Inc.

簡明綜合營運報表

(未經審計,以千元計,股票和每股金額除外)

Zoom Video Communications, Inc.

簡明綜合現金流報表

(未經審計,以千元計)

Three Months Ended April 30,

2021 2020

Cash flows from operating activities:

Net income $ 227,531 $ 27,075

Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities:

Stock-based compensation expense 98,969 28,777

Amortization of deferred contract acquisition costs 37,766 16,287

Charitable donation of common stock — 1,000

Provision for accounts receivable allowances 4,055 3,868

Depreciation and amortization 10,663 5,339

Non-cash operating lease cost 4,274 2,248

Other 5,866 (1,421 )

Changes in operating assets and liabilities:

Accounts receivable (75,665 ) (142,501 )

Prepaid expenses and other assets (29,975 ) (49,080 )

Deferred contract acquisition costs (47,813 ) (124,854 )

Accounts payable 1,592 1,756

Accrued expenses and other liabilities 88,656 167,322

Deferred revenue 210,896 322,862

Operating lease liabilities, net (3,513 ) 287

Net cash provided by operating activities 533,302 258,965

Cash flows from investing activities:

Purchases of marketable securities (1,425,451 ) (207,546 )

Maturities of marketable securities 291,047 137,014

Sales of marketable securities — 26,613

Purchases of property and equipment (79,074 ) (7,272 )

Purchase of equity investment — (8,000 )

Purchase of convertible promissory note (6,500 ) (5,000 )

Purchase of intangible assets — (162 )

Other — 1,319

Net cash used in investing activities (1,219,978 ) (63,034 )

Cash flows from financing activities:

Proceeds from employee equity transactions (remitted) to be remitted to employees and tax authorities, net (9,984 ) 218,540

Proceeds from exercise of stock options 3,368 9,586

Other 337 —

Net cash (used in) provided by financing activities (6,279 ) 228,126

Net (decrease) increase in cash, cash equivalents, and restricted cash (692,955 ) 424,057

Cash, cash equivalents, and restricted cash – beginning of period 2,293,116 334,082