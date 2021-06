ABO-Group Environment coté sur Euronext Paris

English Dutch French

Gand, 4 juin 2021, 15:00 CEST – Communiqué de presse / Information réglementée

Euronext célèbre aujourd’hui la cotation d’ABO-Group Environment, groupe d’ingénierie spécialisée du secteur de l'environnement qui opère dans les activités de la géotechnique, de l’assainissement des sols, de l'énergie et de la gestion de l'eau et des déchets, sur le Compartiment C du marché réglementé à Paris (code mnémonique : ABO).

ABO aide les organisations et les collectivités en Belgique, aux-Pays-Bas et en France, dans leur réponse face aux défis majeurs de notre époque, tels que les risques naturels liés au changement climatique ou la pollution des sols aux origines multiples. Après sa cotation sur Euronext Bruxelles en 2014, la cotation sur Euronext Paris est pour ABO-Group Environment une étape naturelle car le groupe réalise en France plus de 50% de son chiffre d'affaires notamment suite à trois récentes acquisitions. ABO-Group Environment envisage avec cette double cotation d’accroître sa visibilité ainsi que de poursuivre son expansion commerciale et la consolidation du marché français de la géotechnique et des services environnementaux..

L’introduction en bourse d’ABO-Group Environment sur Euronext Paris a été réalisée à la suite de l’admission à la négociation le 4 juin de ses 10 568 735 actions ordinaires, selon la procédure de cotation directe.

Frank De Palmenaer, CEO d'ABO-Group Environment, déclare: « Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’initier une nouvelle étape de la vie boursière de l’action ABO-Group et remercions Euronext pour leur accompagnement. Cette opération soutient l’expansion du Groupe en France et sur ses marchés historiques, dynamisée par les besoins en solutions d’ingénierie adaptées aux constructions durables et aux problématiques complexes de dépollution des sols. Il s’agit d’une tendance structurelle pleinement à l’œuvre et alimentée par les réglementations de plus en plus exigeantes, nécessaires pour adresser les défis du changement climatique. Très satisfaits de pouvoir désormais bénéficier d’une visibilité accrue de la marque et du titre, aussi bien auprès de nos partenaires que des investisseurs, nous avons hâte de poursuivre le déploiement de notre plan stratégique d’investissement à horizon 2025 grâce à notre expertise unique en ingénierie durable. »

A propos d’ABO-Group Environment

ABO-Group est un bureau d'ingénieurs spécialisé, axé sur la géotechnique, l’environnement et l’assainissement des sols. Via ses divisions de consultance et de testing & monitoring, ABO-Group est actif en Belgique, aux Pays-Bas et en France, ainsi qu’à l’international. ABO-Group garantit à ses clients une solution durable. Pour une description plus détaillée des activités du groupe, nous vous invitons à consulter le site internet d’ABO-Group (www.abo-group.eu).



Frank De Palmenaer

CEO ABO-Group Environment NV

frank.depalmenaer@abo-group.eu

T +32 (0)4 96 59 88 88

