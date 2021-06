ABO-Group Environment noteert op Euronext Parijs

English Dutch French

Gent, 4 juni 2021, 15:00 – Persbericht / Gereglementeerde informatie

Euronext feliciteert vandaag ABO-Group Environment, een engineeringbedrijf actief in de milieusector op het vlak van geotechniek, bodemsanering, energie en water- en afvalbeheer, op het Compartiment C van de gereglementeerde markt van Euronext in Parijs (tickercode: ABO).

ABO-Group Environment helpt organisaties en lokale autoriteiten in België, Nederland en Frankrijk, om grote uitdagingen van deze eeuw, zoals risico’s verbonden aan de klimaatsveranderingen of de vervuiling van onze gronden door nieuwe verontreinigingen. Sinds 2014 noteert het bedrijf op Euronext Brussel en de notering op Euronext Parijs vormt voor de groep een logische stap, gezien de groep ondertussen meer dan 50% van haar inkomsten in Frankrijk realiseert, met name dankzij drie recente overnames. De groep wil met deze dubbele notering haar zichtbaarheid vergroten om verdere commerciële expansie na te streven binnen een geconsolideerde Franse markt wat betreft geotechniek en milieudiensten.

De beursnotering van ABO-Group Environment op Euronext Parijs werd voltooid door de toelating tot handel op 4 juni 2021 van haar 10 568 735 gewone aandelen, via de procedure van de directe notering.

Frank De Palmenaer, CEO van ABO-Group Environment, verklaarde: “Wij zijn zeer verheugd om een nieuwe fase in de geschiedenis van het ABO-Group aandeel in te gaan en wij willen Euronext bedanken voor hun steun. Deze notering ondersteunt de expansie van de groep in Frankrijk en op haar thuismarkten, die gedreven worden door de behoefte aan engineeroplossingen, toegespitst op duurzaam bouwen en complexe bodemsaneringsvraagstukken. Dit is een structurele trend die volop aan de gang is en gevoed wordt door de steeds veeleisender regelgeving die nodig is om de uitdagingen van de klimaatverandering het hoofd te bieden. Wij zijn zeer verheugd dat wij nu kunnen profiteren van een grotere zichtbaarheid van ons merk en het aandeel, samen met onze partners en investeerders, en wij kijken ernaar uit om ons strategisch investeringsplan voor 2025 verder te zetten met onze unieke expertise in duurzaamheid en engineering.”

Over ABO-Group Environment



ABO-Group is een gespecialiseerd ingenieursbureau gericht op geotechniek, milieu en bodemsanering. Via haar afdelingen consultancy en testing & monitoring is ABO-Group aanwezig in België, Nederland en Frankrijk, alsook internationaal. ABO-Group garandeert haar klanten een duurzame oplossing. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de activiteiten van de groep, kan je terecht op de ABO-Group website ( www.abo-group.eu ).

Voor meer informatie

Frank De Palmenaer

CEO ABO-Group Environment NV

frank.depalmenaer@abo-group.eu

T +32 (0)4 96 59 88 88

