Leading Edge Materials Corp. deltar på Aktiespararnas digitala Småbolagsdagar 9 juni kl. 11.00

Bolagets VD Filip Kozlowski kommer presentera bolaget och projektportföljen på Småbolagsdagarna 2021 torsdagen 9 juni kl. 11:00 som arrangeras digitalt av Aktiespararna



Som gruv- och prospekteringsbolag har Leading Edge Materials nischat in sig på de råmaterial som är kritiska för en hållbar omställning. IEA kom nyligen ut med en omfattande rapport (The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions) som förutspår att efterfrågan på råmaterial som grafit, litium, kobolt och sällsynta jordartsmetaller kan öka med mellan 7 och 42 gånger mellan 2020 och 2040. EU är i de flesta fall nära helt beroende att importera dessa råmaterial, där Kina ofta dominerar värdekedjorna. Leading Edge Materials med sina Europeiska projekt vill erbjuda ett säkrare och mer hållbart alternativ för EU.

Presentationen kommer att visas live på www.aktiespararna.se/tv/live och är kostnadsfritt att titta på för alla.

Om Leading Edge Materials

Leading Edge Materials är ett kanadensiskt bolag med fokus på utveckling av en portfölj av projekt inriktade mot kritiska råmaterial i EU. Kritiska råmaterial klassas av EU som sådana som väntas ha en hög efterfrågetillväxt kombinerad med en hög försörjningsrisk. De är direkt kopplade till teknik som betterier och permanenta magneter för elmotorer och vindkraftverk som är kritiska för en hållbar omställning. Projekten inkluderar i Sverige Woxna Graphite som siktar på brytning och produktion av grafit för batterianoder, Norra Kärr som är ett av världens mest signifikanta projekt för tunga sällsynta jordartsmetaller och i Rumänien ett samriskbolag som planerar prospektering efter nickel- och koboltfyndigheter i ett historiskt gruvdistrikt.

Bolagets aktie är noterad på Toronto Venture Exchange under symbolen "LEM", OTCQB i USA "LEMIF" och på Nasdaq First North Stockholm "LEMSE". Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som kan nås på CA@mangold.se eller 08-50301550.