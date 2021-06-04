Resverlogix和EVERSANA宣布合作以支持即将在美国和加拿大启动的Apabetalone初始商业化

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阿尔伯塔省卡尔加里和芝加哥, June 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Resverlogix Corp.（简称“Resverlogix”，多伦多证券交易所股票代码：RVX）和全球生命科学行业下一代商业服务的先锋机构 EVERSANA™ 今天宣布建立合作伙伴关系，支持apabetalone在美国和加拿大（已获准将apabetalone用于治疗新冠肺炎的临床研究）的既定商业化，并且/或者在获得紧急用药授权和/或新药使用或类似审批后，将其商业化拓展到全球其他市场。



在启动准备过程中，Resverlogix将使用EVERSANA完全集成的商业化服务，其中包括市场准入、代理服务、临床和商业现场团队、医学科学联络、渠道管理、患者服务、健康经济学、结果研究以及合规事宜，各项服务均借助数据和预测分析来实现优化。

apabetalone是一种处于试验阶段的第3期临床候选药物，可提供超过4200人年的治疗安全性数据。如此前发布内容所述，apabetalone有望通过独特的双重机制来治疗新冠肺炎。首先，apabetalone治疗可以防止SARS-CoV-2感染 人体细胞 ，其次，可以 减少 可能导致器官损伤和长期负面影响的炎症和细胞因子风暴反应。Apabetalone还可能使高风险心血管病、慢性肾病及其他适应症的患者显著受益，同时保证良好的安全性，相关研究正在进行中。

Resverlogix总裁兼首席执行官Donald McCaffrey表示：“凭借EVERSANA的集成商业化解决方案，我们将迅速且高效地为需求迫切的患者提供apabetalone。我们很骄傲能和全球科学医学界站在第一线，抗击当前疫情的持续威胁以及未来的疫情。”

EVERSANA首席执行官Jim Lang表示：“对于仍面临新冠肺炎及其不断增加的众多变种所带来的严重影响的患者来说，我们相信apabetalone有望挽救其生命，并且有可能治疗迫切需要这种疗法的多种疾病，挽救数百万的患者。我们完整的端到端商业化引擎已经启动并已准备就绪，可根据授权和批准情况迅速做出响应。”

关于获得监管批准无法做出保证。

关于Resverlogix

Resverlogix目前正在开发Apabetalone（RVX-208），这种新型小分子药物是一种选择性BET（溴结构域和超末端结构域）抑制剂。apabetalone在同类药物中率先被美国FDA认定为突破性疗法药物（用于一种重要的心血管适应症），以帮助促进时效性药物开发计划，包括有计划的临床试验和加快制造开发战略的计划。

BET抑制是一种表观遗传机制，可调控致病基因。apabetalone是一种选择性BET抑制剂，适用于BET蛋白内的第二溴结构域（BD2）。apabetalone对BD2的这种选择性抑制可产生一系列特定生物效应，可能使高风险心血管病、慢性肾病、新冠肺炎及其他适应症的患者显著受益，同时保证良好的安全性。

Resverlogix的普通股在多伦多证交所上市（多伦多证券交易所股票代码：RVX）。

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关于EVERSANA

EVERSANA™是生命科学行业领先的全球服务提供商。公司的集成解决方案植根于患者体验，覆盖产品生命周期的所有阶段，为患者、处方开具者、渠道合作伙伴和支付方提供长期、可持续的价值。该公司为500多家组织提供服务，包括创新型的初创企业和成熟的制药公司，以推进生命科学解决方案，打造更健康的世界。了解有关EVERSANA的更多信息，请访问 eversana.com 或通过 LinkedIn 和 Twitter 联系我们。

Resverlogix，前瞻性陈述

本新闻稿可能包含适用的加拿大证券法律定义的某些前瞻性信息，这种信息不基于历史事实，包括但不限于含有下列词汇的陈述：“认为”、“预计”、“计划”、“有意”、“将要”、“应”、“预期”、“继续”、“估计”、“预测”及类似的表达方式。尤其需要注意的是，本新闻稿包含与以下内容相关的前瞻性信息：apabetalone潜在的商业化和即将开始的临床试验、以及apabetalone在治疗新冠肺炎、高风险心血管病、慢性肾病及其他适应症中可能发挥的作用。我们的实际结果、事件或开发情况可能与这些前瞻性陈述明示或暗示的内容有明显差异。我们无法保证任何所述事件或预期将会发生或实现。就其性质而言，前瞻性陈述会受到许多假设和风险因素影响，包括在我们的年度信息表和最新管理层讨论与分析中讨论的假设和风险因素；上述内容包含在本文参考文献中，您可通过www.sedar.com访问SEDAR获取相关内容。本新闻稿中包含的前瞻性陈述均受此警告性声明的明确限制，并于本文发布日期作出。除非法律做出相关要求，否则公司无意向也无义务或责任因新信息、未来事件或其他原因而更新或修订任何前瞻性陈述。

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