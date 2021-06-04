Resverlogix 與 EVERSANA 宣佈建立合作夥伴關係，以支持用於治療 2019 冠狀病毒病的 apabetalone 在美國和加拿大的初期商業化活動

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亞伯達省卡加利和芝加哥, June 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Resverlogix Corp. (Resverlogix) (TSX:RVX) 與全球生命科學行業下一代商業服務的先驅 EVERSANA™ 今天宣佈建立合作夥伴關係，以支持 apabetalone 計劃在美國和加拿大（已授權對用於治療 2019 冠狀病毒病的 apabetalone 進行臨床研究）推出的商業化活動，及／或可能擴展到全球其他市場，其緊急使用授權及／或新藥申請或同等的申請已發出或獲批。



Resverlogix 將利用 EVERSANA 的全面整合商業化服務，包括市場準入、代理服務、臨床與商業現場團隊、醫療科學聯絡、渠道管理、患者服務、健康經濟學和結果研究以及合規性，並透過數據和預測性分析優化每項服務，藉此為活動做準備。

Apabetalone 是一款研究性第三期臨床候選藥物，具有超過 4,200 名受試者多年治療的安全性數據。如之前所述，apabetalone 具有透過獨特的雙重機制對抗 2019 冠狀病毒病的潛力。首先，apabetalone 治療可防止「嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒 2」感染 人類細胞 ，其次可 減少 炎症與可能導致器官損傷及長期負面影響的細胞因子風暴反應。研究人員還在研究 apabetalone 對患有高危心血管疾病、慢性腎病和其他適應症患者的重要益處，同時保持良好的安全性。

Resverlogix 總裁兼行政總裁 Donald McCaffrey 表示：「憑藉 EVERSANA 的整合商業化解決方案，我們將能以快速有效的方式向有迫切需要的患者提供 apabetalone。我們很自豪能站在全球科學醫學界的前線，與這場疫情及未來爆發的疫情帶來的持續威脅對抗。」

EVERSANA 行政總裁 Jim Lang 說：「我們相信 apabetalone 有潛力挽救仍然面臨 2019 冠狀病毒病及其眾多不斷出現的變種嚴重影響的患者，以及數百萬患有多種疾病的患者，他們有可能透過這種急需的療法獲得治療。我們完整的端到端商業化引擎已啟動，並準備在預期獲得授權及批准的情況下迅速採取行動。」

無法保證會獲得監管部門的批准。

關於 Resverlogix

Resverlogix 正在開發 apabetalone (RVX-208)，這種一流的小分子是選擇性 BET（溴結構域和末端外）抑制劑。Apabetalone 在同類藥物中首先獲得美國 FDA 突破性療法稱號，其適應症是主要心血管疾病，可幫助促進高效的藥物開發計劃，包括計劃的臨床試驗及加速生產發展策略的計劃。

BET 抑制是一種表觀遺傳機制，可以調節引起疾病的基因。Apabetalone 是 BET 抑制劑，對 BET 蛋白中的第二溴結構域 (BD2) 具有選擇性。Apabetalone 這種對 BD2 的選擇性抑制產生了一組特定的生物學效應，對患有高危心血管疾病、慢性腎病、2019 冠狀病毒病及其他適應症的患者具有潛在的重要益處，同時保持良好的安全性。

Resverlogix 普通股在多倫多證券交易所進行交易 (TSX:RVX)。

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關於 EVERSANA

EVERSANA™ 是生命科學行業全球服務的領先供應商。公司的整合解決方案根植於患者體驗，並跨越產品生命週期的所有階段，為患者、處方者、渠道合作夥伴及付款人提供長期及可持續的價值。公司為 500 多家組織提供服務，包括創新型初創企業及成熟的製藥公司，以推進生命科學解決方案的發展，打造更健康的世界。如欲了解有關 EVERSANA 的更多資訊，請瀏覽 eversana.com 或透過 LinkedIn 及 Twitter 與我們建立聯繫。

Resverlogix 前瞻性聲明

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