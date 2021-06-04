Athenex 在 ASCO2021 虛擬科學項目上展示了口服多西紫杉醇和口服紫杉醇的數據

口服多西紫杉醇第 I 期藥代動力學研究數據表明，口服給藥可達到與靜脈注射多西紫杉醇相當的暴露劑量

基於口服紫杉醇第 III 期研究中更新的腫瘤亞型的事後亞組療效分析證明，口服紫杉醇加 encequidar 可提高腫瘤亞組的反應率

紐約水牛城, June 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Athenex, Inc., (NASDAQ: ATNX) 是一家致力研究與開發癌症和相關病況的新治療及將其商業化的全球生物製藥公司，今天宣佈公司提供口服多西紫杉醇加 encequidar（「口服多西紫杉醇」）的第 I 期藥代動力學研究數據和來自口服紫杉醇加 encequidar（「口服紫杉醇」）的第 III 期研究的更新數據，以說明分子亞型的腫瘤反應。這些數據將在 2021 年美國臨床腫瘤學會 (ASCO2021) 虛擬科學活動的兩份壁報中展示，並於 2021 年 6 月 4 日至 6 月 8 日舉行。

一項開放標籤、藥代動力學研究，用於確定接受靜脈內多西紫杉醇治療的轉移性前列腺癌 (mPC) 患者中，單劑量口服多西紫杉醇 (Oradoxel) 的生物利用度、安全性及耐受性

摘要 5050；壁報式座談會：泌尿生殖系統癌症 — 前列腺、睾丸與陰莖

數據來自口服多西紫杉醇與靜脈注射多西紫杉醇的開放標籤、雙向交叉第 I 期藥代動力學研究，表明該藥物耐受性良好，沒有劑量限制性毒性或與藥物相關的嚴重不良事件。平均絕對生物利用度為 15.9%（範圍 8% 至 25%），PK 暴露劑量在 300 mg/m 時變為非線性2。根據這些結果和其他相關研究的結果，正在進一步評估口服多西紫杉醇 300 mg/m2 的分次劑量。

在轉移性乳癌 (MBC) 患者中透過分子亞型確認的腫瘤反應：來自比較口服紫杉醇和 Encequidar 與靜脈注射紫杉醇的第 3 期臨床研究的子分析

摘要 1073；壁報式座談會：乳癌 - 轉移性

更新的數據來自口服紫杉醇的第 III 期試驗，特別是受體亞型的腫瘤反應率。Athenex 展示了基於額外腫瘤亞型數據的事後亞組療效分析的結果。意向治療 (ITT) 人群的整體反應率表明，口服紫杉醇優於靜脈注射紫杉醇，確認的反應率分別為 35.8% 和 23.4% (p=0.0107)。下表列出基於腫瘤亞型的反應。

N (%) Oral Paclitaxel plus Encequidar

ORR (n=265) IV Paclitaxel

ORR (N=137) Response Rate

Difference Total (ITT) 402 35.8% (95/265) 23.4% (32/137) 12.4% HR+/HER2- 244 28.0% (47/168) 19.7% (15/76) 8.3% HR-/HER2- 57 44.8% (13/29) 21.4% (6/28) 23.4% HER2+ 70 49.0% (25/51) 47.4% (9/19) 1.6% HER2 Unknown 31 58.8% (10/17) 14.3% (2/14) 44.5%

關於 Athenex, Inc.

Athenex, Inc. 創立於 2003 年，是一家臨床階段的國際生物製藥公司，並致力成為研究與開發下一代癌症治療藥物及將其商業化的領導者。Athenex 設有三個平台，分別為腫瘤創新平台、商業平台及全球供應鏈平台。公司現有的臨床產品系列源自四個不同平台的科技：(1) 以 p-糖蛋白抑制劑為基礎的 Orascovery；(2) Src 酶抑制劑；(3) 細胞療法及 (4) 精氨酸消除療法。Athenex 的員工遍佈全球，致力透過開發更有效及耐受的治療以改善癌症病人的生活。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.athenex.com 。

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Daniel Lang 醫學博士

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