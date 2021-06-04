2021-06-04 AGO 21 mai 2021 Résultat des votes des résolutions

| Source: TIVOLY TIVOLY

Tours en Savoie, FRANCE

TIVOLY
Société Anonyme au capital de 11 079 900 euros
Siège Social : 266 route Portes de Tarentaise 
 73790 Tours-en-Savoie
R.C.S. Chambéry : 076 120 021
        
Assemblée Générale Ordinaire du 21 mai 2021 - Résultat des votes par résolution
        
 Nombre d'actions composant le capital social     1 107 990       
 Nombre d'actions disposant du droit de vote     1 103 684       
 dont nombre d'actions disposant de vote double        894 805       
 Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance pour l'assemblée     1 801 992       
        
        
  PourContreAbsentionRésultat
N° RésolutionRésolutionvoix%voix%voix 
1APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020     1 801 992  100,00%                  -    0,00%                  -    ADOPTEE A l'UNANIMITE
2AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 ET FIXATION DU DIVIDENDE     1 801 992  100,00%                  -    0,00%                  -    ADOPTEE A l'UNANIMITE
3APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020     1 801 992  100,00%                  -    0,00%                  -    ADOPTEE A l'UNANIMITE
4RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS VISEES AUX ARTICLES L225-38 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE     1 795 992  99,67%           6 000  0,33%                  -    ADOPTEE A LA MAJORITE
5APPROBATION DE LA CONVENTION D'AGENT COMMERCIAL ENTRE NECO ET TIVOLY EN APPLICATION DE L'ARTICLE     L225-42 DU CODE DE COMMERCE     1 792 968  99,50%           6 000  0,33%                  -    ADOPTEE A LA MAJORITE
6ANNULATION DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS PROPRES ET NOUVELLE AUTORISATION DE PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS PROPRES     1 795 992  99,67%           6 000  0,33%                  -    ADOPTEE A LA MAJORITE
7RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE M. JEAN FRANCOIS TIVOLY     1 801 992  100,00%                  -    0,00%                  -    ADOPTEE A l'UNANIMITE
8RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE M. DANIEL MAGYAR     1 795 992  99,67%           6 000  0,33%                  -    ADOPTEE A LA MAJORITE
9RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE M. MARC TIVOLY     1 795 992  99,67%           6 000  0,33%                  -    ADOPTEE A LA MAJORITE
10RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE  HOLDING TIVOLY REPRESENTEE PAR M. EDOUARD TIVOLY     1 795 992  99,67%           6 000  0,33%                  -    ADOPTEE A LA MAJORITE
11RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE MME DOROTHEE GALLOIS-COCHET     1 795 992  99,67%           6 000  0,33%                  -    ADOPTEE A LA MAJORITE
12RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE MME ISABELLE DURANTHON     1 795 992  99,67%           6 000  0,33%                  -    ADOPTEE A LA MAJORITE
13FIN DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE M. PAUL KEMPF     1 801 992  100,00%                  -    0,00%                  -    ADOPTEE A l'UNANIMITE
14RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE LA SOCIETE KPMG, CO-COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE     1 801 992  100,00%                  -    0,00%                  -    ADOPTEE A l'UNANIMITE
15RENOUVELLEMENT DU MANDAT LA SOCIETE SALUSTRO REYDEL, CO-COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT     1 801 992  100,00%                  -    0,00%                  -    ADOPTEE A l'UNANIMITE
16REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS - JETONS     1 801 992  100,00%                  -    0,00%                  -    ADOPTEE A l'UNANIMITE
17POUVOIRS A CONFERER     1 801 992  100,00%                  -    0,00%                  -    ADOPTEE A l'UNANIMITE
        
Tours en Savoie le 4 juin 2021 à 18h00      

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2021-06-03 Publication Résultat des votes AGO 21 mai 2021