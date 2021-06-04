2021-06-04 AGO 21 mai 2021 Résultat des votes des résolutions

|TIVOLY
|Société Anonyme au capital de 11 079 900 euros
|Siège Social : 266 route Portes de Tarentaise
|73790 Tours-en-Savoie
|R.C.S. Chambéry : 076 120 021
|Assemblée Générale Ordinaire du 21 mai 2021 - Résultat des votes par résolution
|Nombre d'actions composant le capital social
|1 107 990
|Nombre d'actions disposant du droit de vote
|1 103 684
|dont nombre d'actions disposant de vote double
|894 805
|Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance pour l'assemblée
|1 801 992
|Pour
|Contre
|Absention
|Résultat
|N° Résolution
|Résolution
|voix
|%
|voix
|%
|voix
|1
|APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020
|1 801 992
|100,00%
|-
|0,00%
|-
|ADOPTEE A l'UNANIMITE
|2
|AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 ET FIXATION DU DIVIDENDE
|1 801 992
|100,00%
|-
|0,00%
|-
|ADOPTEE A l'UNANIMITE
|3
|APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020
|1 801 992
|100,00%
|-
|0,00%
|-
|ADOPTEE A l'UNANIMITE
|4
|RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS VISEES AUX ARTICLES L225-38 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE
|1 795 992
|99,67%
|6 000
|0,33%
|-
|ADOPTEE A LA MAJORITE
|5
|APPROBATION DE LA CONVENTION D'AGENT COMMERCIAL ENTRE NECO ET TIVOLY EN APPLICATION DE L'ARTICLE L225-42 DU CODE DE COMMERCE
|1 792 968
|99,50%
|6 000
|0,33%
|-
|ADOPTEE A LA MAJORITE
|6
|ANNULATION DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS PROPRES ET NOUVELLE AUTORISATION DE PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS PROPRES
|1 795 992
|99,67%
|6 000
|0,33%
|-
|ADOPTEE A LA MAJORITE
|7
|RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE M. JEAN FRANCOIS TIVOLY
|1 801 992
|100,00%
|-
|0,00%
|-
|ADOPTEE A l'UNANIMITE
|8
|RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE M. DANIEL MAGYAR
|1 795 992
|99,67%
|6 000
|0,33%
|-
|ADOPTEE A LA MAJORITE
|9
|RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE M. MARC TIVOLY
|1 795 992
|99,67%
|6 000
|0,33%
|-
|ADOPTEE A LA MAJORITE
|10
|RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE HOLDING TIVOLY REPRESENTEE PAR M. EDOUARD TIVOLY
|1 795 992
|99,67%
|6 000
|0,33%
|-
|ADOPTEE A LA MAJORITE
|11
|RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE MME DOROTHEE GALLOIS-COCHET
|1 795 992
|99,67%
|6 000
|0,33%
|-
|ADOPTEE A LA MAJORITE
|12
|RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE MME ISABELLE DURANTHON
|1 795 992
|99,67%
|6 000
|0,33%
|-
|ADOPTEE A LA MAJORITE
|13
|FIN DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE M. PAUL KEMPF
|1 801 992
|100,00%
|-
|0,00%
|-
|ADOPTEE A l'UNANIMITE
|14
|RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE LA SOCIETE KPMG, CO-COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE
|1 801 992
|100,00%
|-
|0,00%
|-
|ADOPTEE A l'UNANIMITE
|15
|RENOUVELLEMENT DU MANDAT LA SOCIETE SALUSTRO REYDEL, CO-COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT
|1 801 992
|100,00%
|-
|0,00%
|-
|ADOPTEE A l'UNANIMITE
|16
|REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS - JETONS
|1 801 992
|100,00%
|-
|0,00%
|-
|ADOPTEE A l'UNANIMITE
|17
|POUVOIRS A CONFERER
|1 801 992
|100,00%
|-
|0,00%
|-
|ADOPTEE A l'UNANIMITE
|Tours en Savoie le 4 juin 2021 à 18h00
Pièce jointe