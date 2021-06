Communiqué de presse





Banque Profil de Gestion devient ONE swiss bank SA et son Conseil d’administration nomme une nouvelle direction





Genève, le 4 juin 2021 – Comme attendu, l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Banque Profil de Gestion a approuvé la modification de sa raison sociale en ONE swiss bank SA aujourd’hui. Elle a également élu 3 nouveaux administrateurs. Le Conseil d’administration s’est ensuite réuni pour désigner une nouvelle direction composée de 6 personnes. Leur mission consistera à remettre rapidement la banque sur le chemin de la profitabilité. Ces changements font suite à la fusion des deux entités qui a été décidée le 1er juin.

Les membres de la nouvelle direction générale sont à l'image de la banque, énergiques, jeunes, ambitieux et dotés d’un fort esprit entrepreneurial. À la tête de cette nouvelle équipe constituée de profils expérimentés et divers, Grégoire Pennone. L’ex-directeur général de ONE swiss bank SA succède ainsi à Mme Silvana Cavanna qui prend sa retraite.

« Avec le Conseil d’administration et notre présidente, Geneviève Berclaz, nous allons en premier nous concentrer sur les synergies entre les deux entités, les économies d’échelles et le respect des exigences de l’autorité de surveillance. Je suis impatient de débuter cette aventure avec cette nouvelle équipe talentueuse, dynamique et complémentaire. Je suis confiant en notre capacité à positionner ONE à terme comme une boutique reconnue pour l’expérience bancaire et les services financiers de qualité qu’elle offre à ses clients », commente Grégoire Pennone.

L’accompagneront dans cette mission, Alexandre Kuhn, qui est en charge de la division Asset Management Dynagest by ONE ; Karel Gaultier, responsable Wealth Management et également actionnaire, Xavier Clavel, à la tête de la partie Asset Services, Jean-Jacques Schraemli, en tant que COO et également actionnaire, et Yves Keller, qui aura la responsabilité des finances et des risques.

Le développement d'une nouvelle offre de services reposant sur les compétences de Dynagest by ONE à destination de la clientèle privée constitue l’une de leurs premières missions avec la mise en œuvre d’économies et la fusion des plateformes informatiques.

En termes de développement des affaires, comme annoncé par ONE swiss bank SA le 1er juin 2021, la signature d’un contrat d'achat d'actions en vue de l’acquisition de Falcon Private Wealth Ltd à Dubaï permettra à la banque d’étendre son empreinte. L’entité dubaïote gère à ce jour environ 500 millions de dollars d'actifs.

« Étendre nos activités aux Émirats Arabes Unis afin d'offrir aux clients de la région des services de gestion de fortune, témoigne de notre confiance dans la croissance et la stabilité économique de la région, ainsi que dans l’avenir des Émirats en tant que centre d’affaires et de prospérité régionale et internationale », ajoute Xavier Clavel qui se chargera également de superviser les activités de la future filiale. La transaction est conditionnée à l’agrément formel des autorités prudentielles compétentes.

L’Assemblée Générale Extraordinaire a en outre pris les décisions suivantes à l’unanimité des actions représentées, moins les voix d’un actionnaire :

La banque fusionnée a été rebaptisée « One Swiss Bank SA » ;

Messieurs Alessandro Bizzozero, Jean-Claude Favre et Roland Müller-Ineichen ont été élus individuellement en qualité d’administrateurs pour une durée d’un an ;

Monsieur Jean-Claude Favre a été élu en qualité de membre du Comité de rémunération pour une durée d’un an ;

Les modifications statutaires proposées ont été approuvées.





Biographies :





Grégoire Pennone

Chief Executive Officer



Grégoire bénéficie de compétences multiples en matière juridique, financière ou encore de marketing. Il a notamment occupé le poste de secrétaire général de la Banque Bénédict Hentsch & Cie SA de 2011 à 2013, avant de revenir fin 2015 en tant que directeur général de GS Banque SA qui devint ONE swiss bank SA en 2019. Grégoire est titulaire d'une licence en droit, d'un DEA en droit fiscal, d'un MBA en marketing et communication ainsi que d'un CAS en gestion de la santé publique.







Alexandre Kuhn

Head of Asset Management Alexandre commence sa carrière en 1986 auprès du groupe bancaire ANZ Grindlays. Nommé directeur-adjoint en 1991 et membre du Comité de placement, il sera responsable de la gestion privée pour la clientèle en provenance d’Inde et du Moyen-Orient et assurera la stratégie d'investissement pour les marchés obligataires. En 1993, il co-fonde la société de gestion d’actifs Dynagest SA dont il dirige l’activité et préside le Conseil d'administration. En 2018, sa structure rejoint la Banque Profil de Gestion. Il prend alors la direction des activités d’Asset Management tout en poursuivant ses activités de gérant de produits d’assurance de portefeuilles.







Karel Gaultier

Head of Wealth Management Dès 1999, Karel se tourne vers la finance. Entrepreneur, il fonde Ukan, société spécialisée dans l’investissement avant de rejoindre Priscus Finance en 2003, une boutique de M&A, en tant qu’Associé. Entre 2007 et 2016, il dirige pour UBS, Mirabaud et EFG, plusieurs équipes de gestion dédiées à une clientèle très fortunée. Entré comme Partner auprès de la Banque Profil de Gestion en 2016, Karel Gaultier assure le développement de la clientèle et la direction de l’ensemble des activités du Private Banking.







Xavier Clavel

Head of Asset Services Xavier possède 20 ans d'expérience dans le secteur de la banque privée et de la gestion d'actifs. Il a occupé le poste de Global Head of Private Banking et de membre du comité de direction de la Banque Cramer & Cie SA de 2015 à 2017. Auparavant, il a travaillé pour HSBC Private Bank (Schweiz) en tant que responsable de l'Alternative Investment Group, Suisse. De 2001 à 2013, Xavier Clavel a été responsable de la clientèle privée Europe continentale chez GAM (Schweiz). Il rejoint la banque privée Falcon en 2019 en tant que Head Private Banking, Products & Investments. Xavier Clavel est titulaire d'un MBA de l'Université de Saint-Gall (HSG), avec une spécialisation en marchés financiers et de capitaux.







Jean-Jacques Schraemli Chief Operating Officer



Après ses études, Jean-Jacques a passé 7 ans à négocier des options FX à Londres et à New York pour une grande banque d'investissement. Avant de rejoindre Banca Arner SA en 2018, il a contribué à la fondation d'une société Fintech, convaincu que la technologie doit être intégrée à la gestion d'actifs. Jean-Jacques est titulaire d'une licence en mathématiques de L'École polytechnique fédérale de Zurich (ETH) et d'un master en sciences statistiques de l'Université de Cambridge







Yves Keller

Chief Finance/Risk Officer Yves a travaillé chez Deloitte pendant 17 ans, où il occupa divers postes dont celui de responsable de la fonction d'audit et de conseil pour le secteur bancaire et financier, jusqu'à ce qu'il rejoigne GS Banque SA début 2017. Au cours de sa carrière, il a été réviseur responsable, accrédité par la FINMA, de moyennes et grandes banques basées en Suisse, a participé à des transactions de fusions et acquisitions en tant que spécialiste financier et réglementaire, et a opéré quelques liquidations bancaires. Yves est expert-comptable diplômé et titulaire d'un master HEC en gestion d'entreprise de l'Université de Genève.





La Banque Profil de Gestion SA (SIX Swiss Exchange : BPDG) est une banque suisse établie à Genève, Zurich, et Lugano. La banque est un unique mélange de tradition bancaire privée, de savoir-faire et d’esprit entrepreneurial, rassemblés dans une structure à taille humaine. Les avoirs sous gestion avoisinent les CHF 5 milliards.

Pour des renseignements complémentaires, merci de contacter :

Banque Profil de Gestion SA

Julien Delecraz

Marketing & Communication

investorrelations@bpdg.ch

+41 58 300 78 13

www.bpdg.ch

