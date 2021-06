now.gg lanseeraa pilvipalvelun mobiililaitteille. Tuo pelit seuraavalle miljardille hengelle

Finnish French German

now.gg, mobiililaitteiden pilvipalveluyritys, lanseerasi tänään mobiililaitteiden pilvipalvelun peliohjelmoijille. now.gg:n mobiililaitteiden pilvipalvelun Platform-as-a-Service (PaaS) mullistaa peliohjelmoijien ulottuvuuden, potentiaalin ja liiketoimintamallin, sillä se ratkaisee käytettävyys-, jaettavuus- ja maksuongelmat. Sellaisten peliohjelmoijien kuin Perfect World, PerBlue ja Lilith Games jo omaksuma now.gg:n mobiililaitteiden pilvipalvelu pyrkii mullistamaan tavan, jolla mobiilipelien ohjelmoijat tavoittavat uusia käyttäjiä ympäri maailman.



Peliohjelmoijat voivat mobiililaitteiden now.gg-pilvipalvelun ansiosta tarjota ensimmäistä kertaa saman grafiikan ja suorituskyvyn interaktiivisille peleille riippumatta laitteesta, käyttöjärjestelmästä ja aluerajoituksista. Heidän peliyhteisönsä voivat pelata pelejä millä tahansa mobiililaitteella ja käyttöjärjestelmällä, jakaa pelejä välittömästi jo käyttämillään somekanavilla ja suorittaa pelin sisäisiä ostoja heille jo tutuilla maksukanavilla.

Nykyään lähes 40 prosenttia matkapuhelimista ei pysy tehopelaajien vauhdissa mukana, ja 60 prosenttia kansainvälisten markkinoiden älypuhelimista ovat matalan tai keskitason laitteita eivätkä pysty käsittelemään hyvää laskentatehoa, suurta tallennustilaa ja korkeaa suorituskykyä vaativia pelejä. Poistamalla mobiilipeleihin aiemmin yhdistetyn kitkan voimme nyt houkutella seuraavat miljardi käyttäjää pelaamaan pelejä.

Sen lisäksi, että now.gg tuo mobiililaitteisiin pelaajien seuraavan aallon, se mahdollistaa pelien välittömän jakamisen linkkiä napsauttamalla. Sen sijaan, että pelaajat joutuisivat odottamaan hankalia latauksia ja asennuksia, he voivat jakaa, napsauttaa ja pelata pelejä viiveettä. Käyttäjät voivat yksinkertaisesti napsauttaa linkkiä pelatakseen peliä viiveettä ja tehdäkseen sovelluksen sisäisiä ostoja -- mitään lataamista tai asennusta ei tarvita, ennen kuin he ovat valmiit sitoutumaan. He voivat jopa pelata sellaisissa kolmannen osapuolen sovelluksissa kuin Discord ja Snapchat poistumatta alustalta. Koska sosiaaliseen mediaan liittyy päivittäin 1,3 miljoonaa uutta käyttäjää, peliohjelmoijat voivat tavoittaa seuraavat miljardi mobiilipelaajaa heidän saadessaan ja jakaessaan suosikkipelinsä somekanavillaan.

Peliohjelmoijat voivat saada maksun uusilta käyttäjiltään mobiilipilvipalvelun kautta tarvitsematta turvautua luottokortteihin. 45 prosenttia kaikista verkko-ostoista suoritetaan digitaalisten lompakoiden kautta, ja tämän määrän odotetaan kasvavan 51 prosenttiin vuoteen 2024 mennessä. now.gg tarjoaa pelaajille vapauden maksaa pilvipalvelussa heille jo tutuilla digitaalisilla maksukanavilla, kuten digitaaliset lompakot, kryptovaluutta ja pelikolikot. Näin peliohjelmoijat voivat houkutella monia uusia käyttäjiä ja kasvattaa marginaalejaan.

Käyttämällä Arm®-pohjaisia palvelinsuorittimia pilvipalvelussa now.gg tarjoaa käyttäjille ja ohjelmoijille jännittävän uuden pelikokemuksen, mikä ei ollut mahdollista ennen tätä päivää. Tarjoamalla Arm-pohjaisia Android- tai IOS-pelejä AWS Graviton2:een perustuvista ilmentymistä kustantajat välttävät arkkitehtuurin yhteensopivuusongelmat, mikä takaa saumattoman kokemuksen ohjelmoijille alusta loppuun. Tällaiset ilmentymät tarjoavat 40 prosenttia paremman suorituskyvyn dollaria kohden verrattuna vastaaviin tämän sukupolven x86-ilmentymiin, mikä voi sekä vähentää ohjelmoijan isännöintikustannuksia että auttaa heitä palvelemaan useampia asiakkaita ilmentymää kohden.

"now.gg auttaa mobiilipelien ohjelmoijia hankkimaan täysin uuden skaalan uusia käyttäjiä, joille laitteen ja sovelluskaupan speksit olisivat muutoin olleet rajoite", sanoi Rosen Sharma, CEO, now.gg. "Mobiililaitteiden pilvipalvelu demokratisoi pääsyn mobiilipeleihin poistamalla kaiken kitkan ja laitevaatimukset uuden pelin kokemisesta. Tämä aloittaa mahdollisuuksien ennennäkemättömän uuden aikakauden peliohjelmoijille heidän pyrkiessään houkuttelemaan seuraavat miljardia pelaajaa. Seuraavan sukupolven mobiilipelaaminen on täällä."

now.gg perustuu omaan hajautettuun Android-laitteistoon Arm-pohjaisilla palvelimilla, mitä kutsutaan nowCloud-käyttöjärjestelmäksi. nowCloud-käyttäjärjestelmän ansiosta peliohjelmoijat voivat helposti yhdistää olemassa olevat Android-sovellukset pilvipalveluun ja ohjelmoida tulevat sovellukset suoraan pilveen. Näin now.gg pystyy mukautumaan päätepiste-, kaistanleveys- ja latenssirajoituksiin ja optimoimaan pilvipalvelun kustannustehokkuuden. Eri puolilla maailmaa sijaitsevien peliohjelmoijien tarvitsee vain isännöidä peliään now.gg-pilvipalvelussa ja julkaista sivustoillaan linkki tarjotakseen pelinsä käyttäjille kaikkialla maailmassa.

"now.gg on rakentanut alustan, joka hyödyntää AVS:n maailmanlaajuista ulottuvuutta tarjotakseen arvokkaan liiketoimintamallin peliohjelmoijille ympäri maailmaa. Tämä on mielestämme yksi jännittävimmistä ARM-palvelimien käyttötapauksista Amazon Elastic Compute Cloudissa (Amazon EC2)", sanoi Johan Broman, EMEA Gaming Solutions, AWS. "Hyödyntämällä now.gg:n mobiilipilvipalvelua ja AWS Graviton2:ta peliohjelmoijat voivat suorittaa mobiilipelejä suoraan pilvessä, koodata grafiikkaa ja suoratoistaa pelejä suoraan mobiililaitteeseen. Näin peliohjelmoijat voivat tarjota yhdenmukaisen pelikokemuksen kaikille mobiililaitteille sekä entistä miellyttävämmän ja saumattomamman prosessin pelaajille."

"ARM-pohjaisiin suorittimiin perustuvia palvelimia käyttävät palvelinkeskukset auttavat eliminoimaan yhteensopivuusongelmat mobiilipilvipalveluiden ohjelmoijilta ja takaavat, että älypuhelinsovellukset ovat heti käytettävissä pilvessä", sanoi Eddie Ramirez, markkinointipäällikkö, Infrastructure Line of Business, Arm. "Yhteistyössä now.gg:n kanssa tuotamme ratkaisuja tälle pilvessä isännöidyn pelaamisen uudelle aikakaudelle mahdollistaaksemme rikkaan pelikokemuksen ja ohjataksemme samalla tuloja tehokkaammin ohjelmoijille ja pilvipalveluiden tarjoajille."

"Yksi suurimmista peliohjelmoijien haasteista on olemassa olevaan yhteisöön vetoaminen, ulottuvuuden laajentaminen ja erinomaisen kokemuksen tarjoaminen. now.gg mullistaa pelaamisen ratkaisemalla käyttäjien hankinnan, pelien jaettavuuden ja maksut ainutlaatuisella tavalla. Laitteesta ja sijainnista riippumatta pelaajat voivat nyt pelata välittömästi mitä tahansa peliä kitkattomasti, mikä on täysin uusi ja jännittävä käsite. Testatessamme tekniikkaa havaitsimme merkittävän kasvun sekä pelaajien hankinnassa että säilyttämisessä", sanoi Bai Xue, tuottaja, Perfect World, johtava peliohjelmointiyritys, joka tunnetaan sellaisista peleistä kuin Perfect World Mobile.

now.gg:n pilvipalvelu on jo käytettävissä. Lisätietoja on osoitteessa https://now.gg

now.gg:

now.gg on mobiililaitteiden pilvipalveluyritys, joka mullistaa niin peliohjelmoijien kuin kuluttajien pelikokemuksen. Ensimmäisenä maailmanlaajuisena peliohjelmoijille tarkoitettuna mobiililaitteiden Platform-as-a-Service-palveluna now.gg tarjoaa peliyhteisöille mahdollisuuden pelata pelejä millä tahansa laitteella tai käyttöjärjestelmällä, jakaa pelejä välittömästi somekanavillaan ja maksaa pelin sisällä jo tutuilla maksukanavilla. Koska sijainti, laite tai ominaisuudet eivät ole enää rajoitteita, now.gg avaa uusien kuluttajien maailman pekiohjelmoijille ja vapauttaa täysin uusia tulovirtoja.

Piilaaksossa sijaitsevalla now.gg:llä on sama emoyhtiö kuin game.tv:llä, maailman johtavalla mobiililaitteiden e-urheilualustalla, ja BlueStackillä, PC:iden suurimmalla Android-pelialustalla. Johtavat peliohjelmoijat käyttävät now.gg:tä ilahduttaakseen maailmaa peleillään. Lisätietoja on osoitteessa now.gg.