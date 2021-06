Der neue Delphix Data Vault isoliert gute Daten und verbessert den Schutz vor Ransomware

Dutch French German Italian Russian Spanish

REDWOOD CITY, Kalifornien, June 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delphix , der Vorreiter im Bereich der programmierbaren Dateninfrastruktur , hat heute die Verfügbarkeit von Delphix Data Vault bekanntgegeben, einer Ransomware-spezifischen Funktion, die die Datenisolationsfunktionen der Delphix-Plattform und den Datenschutz für Unternehmen verbessert. Die neue Funktion ermöglicht die Konfiguration von Delphix-Engines als Data Vaults, die gute Daten in ein manipulationssicheres, schreibgeschütztes Repository isolieren, wodurch Manipulationen der Aufbewahrungsrichtlinien und das Löschen von Snapshots verhindert werden. Dadurch wird das Risiko beseitigt, dass manipulierte Insider-Identitäten genutzt werden, um geschützte Daten bei einem Ransomware-Angriff zu löschen.



Unternehmensanwendungen und -datenbanken enthalten geschäftskritische Daten, die sie zu wertvollen Zielen für Ransomware-Angriffe machen. Ausfallzeiten geschäftskritischer Daten führen häufig zu Umsatzeinbußen. Vor kurzem wurden Cyberangriffe auf Colonial Pipeline in den USA und auf die IT-Systeme des irischen Gesundheitsdienstes verübt, die das Bewusstsein für Ransomware-Risiken erhöht haben.

„Die COVID-19 Pandemie erhöhte das Risiko von Insider-Angriffen für Unternehmen erheblich, da die Anzahl der Remote-Mitarbeiter stieg, die Zugriff auf Systeme und Anwendungen benötigen. Es ist so, dass herkömmliche Sicherheitstechnologien gegen diese Art von Angriff einfach ineffektiv sind“, so Jim Mercer, Research Director, DevOps & DevSecOps bei IDC. „Während Unternehmen ihre Bemühungen zur digitalen Transformation durch die Neugestaltung und den Ausbau von Hybrid-Cloud-Umgebungen fortsetzen, müssen sie neue Wege finden, um einen flexiblen, skalierbaren Zugriff auf Daten zu ermöglichen. Gleichzeitig müssen sie auch Ansätze zur sicheren Wiederherstellung nach bösartigen Datenverschlüsselungen und -verlusten nach einem solchen Angriff in Betracht ziehen.“

„Ransomware-Angriffe sind nicht mehr nur ein Problem für unsichere Unternehmen. Sie werden zu Bedrohungen der nationalen Sicherheit“, so Jedidiah Yueh, CEO von Delphix. „Mit dem Fortschritt der Technologie entwickelt sich auch die Raffinesse der Cyber-Angreifer immer weiter. Ältere Lösungen wie täglich durchgeführte Sicherungen und geschlossene Datenansätze schützen Unternehmen nicht mehr. Unternehmen müssen schnell handeln, um ihre geschäftskritischen Daten zu schützen.“

Die Delphix Data Platform basiert auf einer Scale-Out-Engine-Architektur mit Data Engines, die vor Ort über Netzwerksicherheitszonen, Rechenzentren oder Multi-Cloud-Umgebungen bereitgestellt werden können. Dank flexibler, cloudübergreifender Konfigurationen zur Replikation kann Delphix Daten isolieren und eine äußerst sichere Netzwerkimplementierung sowie erweiterte Sicherheit für Identitäten und Kontrollen bieten, um Datenverlust und Manipulation zu verhindern.

„Der Delphix Data Vault ist ein Beispiel für unsere Innovation und verbessert unsere Ransomware-Schutzfunktionen weiter. Delphix bietet die fortschrittlichste und umfassendste Lösung für die Ausfallsicherheit von Unternehmensanwendungen und Datenbanken“, so Jason Grauel, VP Product Management bei Delphix.

Über Delphix

Delphix ist Vorreiter im Bereich der programmierbaren Dateninfrastruktur . Damit automatisiert Delphix den schwierigsten Faktor in digitalen Transformationsprogrammen – die Daten. Cloud, CI/CD und KI/ML erfordern Unmengen von Daten- und Entwicklungsumgebungen. Mit unserer Multi-Cloud-Datenplattform können Unternehmen eine Cloud um 30 % schneller implementieren, Software um 50 % schneller veröffentlichen und auf 90 % mehr Daten für KI/ML zugreifen, während sie gleichzeitig den Schutz persönlicher Daten und die Einhaltung von DSGVO, CCPA, HIPAA usw. gewährleisten.