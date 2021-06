Le nouveau Data Vault de Delphix isole les bonnes données et améliore la protection contre les attaques de type ransomware

Dutch French German Italian Russian Spanish

REDWOOD CITY, Californie, 05 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delphix , le pionnier de l' infrastructure de données programmable , a annoncé aujourd'hui la disponibilité du Delphix Data Vault , une fonctionnalité spécifique pour lutter contre les ransomwares qui renforce les capacités d'isolation des données de la plateforme Delphix ainsi que la protection des données pour les entreprises. Cette nouvelle fonctionnalité permet de configurer les moteurs Delphix comme des Data Vaults qui isolent les bonnes données dans un référentiel inviolable, en lecture seule, empêchant ainsi les politiques de conservation d'être manipulées et les instantanés d'être supprimés. Cela élimine le risque que des identités internes compromises soient utilisées pour supprimer des données protégées dans le cadre d'une attaque de type ransomware.



Les applications et les bases de données d'une entreprise contiennent des données essentielles pour cette entreprise, ce qui en fait des cibles de grande valeur pour les attaques ransomware. Le temps d'indisponibilité des données critiques entraîne souvent une perte de revenus. Les récentes attaques contre le Colonial Pipeline, aux États-Unis, et contre les systèmes informatiques du service de santé irlandais ont accru la sensibilisation au risque de ransomware.

« La pandémie de COVID-19 a entraîné une augmentation considérable du risque d'attaques internes pour les organisations, à mesure qu'augmentait le nombre de collaborateurs en télétravail ayant besoin d'accéder à distance aux systèmes et aux applications. La réalité est que les technologies de sécurité traditionnelles sont tout simplement inefficaces face à cette classe d'attaques », a déclaré Jim Mercer, directeur de la recherche, DevOps et DevSecOps, chez IDC. « Dans le cadre de leurs efforts de transformation numérique, les organisations continuent de modifier les architectures et de construire des environnements de cloud hybride. Elles doivent trouver de nouvelles façons de fournir un accès agile et évolutif aux données, tout en envisageant des approches pour récupérer en toute confiance du cryptage malveillant et de la perte de données en cas d'attaque de ce type. »

« Les entreprises mal sécurisées ne sont plus les seules à être préoccupées par les attaques ransomware. Ces attaques deviennent des menaces pour la sécurité nationale », a affirmé Jedidiah Yueh, PDG de Delphix. « À mesure que la technologie avance, il en va de même de la sophistication des cyberpirates. Les solutions existantes, telles que les sauvegardes une fois par jour et les approches de données en vase clos ne parviennent pas à protéger les entreprises. Les entreprises doivent agir rapidement pour protéger leurs données d'importance critique. »

La plateforme de données Delphix est construite sur une architecture de moteur évolutive, avec des moteurs de données qui peuvent être déployés sur site, dans des zones de sécurité réseau, des centres de données ou des environnements multi-cloud. Grâce à des configurations de réplication inter-cloud flexibles, Delphix peut isoler les données et fournir une implémentation de réseau hautement sécurisée, ainsi qu'une sécurité avancée pour l'identité et les contrôles afin d'empêcher la perte et l'altération des données.

« Le Delphix Data Vault illustre notre esprit d'innovation et renforce davantage encore nos capacités de protection contre les ransomwares. Delphix offre la solution la plus sophistiquée et la plus complète pour la résilience des bases de données et des applications d'entreprise », a souligné Jason Grauel, VP gestion de produit de Delphix.

Rejoignez Delphix lors de la prochaine Data Company Conference . L'auteur à succès du WSJ et directeur technique primé Gene Kim s'exprimera lors de la conférence en tant qu'intervenant principal invité. Cet événement virtuel réunit des experts du secteur, des chefs d'entreprise et des partenaires pour partager les prérequis afin d'innover de manière responsable et de créer une économie plus diversifiée et plus équitable. La conférence sera également l'occasion d'explorer de nouvelles stratégies et les tendances croissantes en matière de DevOps et CI/CD, de cloud, de conformité des données et d'IA/AM. L'événement aura lieu le 8 juin 2021 et est ouvert aux participants du monde entier.

À propos de Delphix

Delphix est le pionnier de l' infrastructure de données programmable . La société automatise la plus grande contrainte dans les programmes de transformation numérique : les données. Le cloud, le CI/CD et l'IA/AM ont tous un appétit vorace pour les environnements de développement et données. Grâce à notre plateforme de données multi-cloud, les entreprises peuvent adopter le cloud 30 % plus rapidement, lancer des logiciels 50 % plus rapidement et accéder à 90 % de données en plus pour l'IA/AM, tout en protégeant la confidentialité des données personnelles et en maintenant la conformité avec le RGPD, le CCPA, l'HIPAA, etc. Pour tout complément d'information, consultez le site www.delphix.com ou suivez-nous sur LinkedIn , Twitter , et Facebook .