Nieuwe Delphix-datakluis isoleert goede data en verbetert bescherming tegen ransomware

REDWOOD CITY, Californië, June 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delphix , de pionier op het gebied van programmeerbare data-infrastructuur heeft vandaag de beschikbaarheid aangekondigd van Delphix-datakluis , een ransomware-specifieke functie die de data-isolatiemogelijkheden van het Delphix-platform versterkt en de gegevensbescherming voor ondernemingen verbetert. Dankzij deze nieuwe functionaliteit kunnen Delphix-engines worden geconfigureerd als datakluizen die goede data isoleren op een sabotagebestendige, beveiligde plaats die alleen kan worden gelezen, zodat bewaarbeleid niet kan worden gemanipuleerd en snapshots niet kunnen worden verwijderd. Dit voorkomt het risico dat gecompromitteerde insider-identiteiten worden gebruikt om beveiligde data te verwijderen in combinatie met een ransomware-aanval.



Bedrijfsapplicaties en -databases bevatten bedrijfskritieke gegevens, waardoor ze een zeer gewild doelwit zijn voor ransomware-aanvallen. De tijd waarin deze bedrijfskritieke gegevens niet beschikbaar zijn, leidt vaak tot omzetverlies. Recente aanvallen op Colonial Pipeline in de Verenigde Staten en de IT-systemen van de gezondheidszorg in Ierland hebben het bewustzijn van ransomware-risico's vergroot.

"COVID-19 verhoogde aanzienlijk het risico voor organisaties van aanvallen van binnenuit, omdat het aantal externe medewerkers dat toegang nodig heeft tot systemen en toepassingen toenam. De realiteit is dat conventionele beveiligingstechnologieën niet effectief zijn tegen dergelijke aanvallen", aldus Jim Mercer, Research Director, DevOps & DevSecOps bij IDC. "Nu organisaties hybride-cloudomgevingen blijven herstructureren en uitbouwen als onderdeel van hun digitale transformatie, moeten ze nieuwe manieren vinden om flexibele, schaalbare toegang tot gegevens te bieden, en tegelijkertijd benaderingen moeten overwegen om in het geval van een dergelijke aanval met zekerheid te kunnen herstellen van schadelijke data-encryptie en dataverlies."

"Ransomware-aanvallen zijn niet langer alleen een probleem voor slecht beveiligde ondernemingen. Ze worden nationale beveiligingsrisico's", zegt Jedidiah Yueh, CEO van Delphix. "De technologie ontwikkelt zich voortdurend, maar dat geldt ook voor cyberaanvallers. Verouderde oplossingen, zoals één back-up per dag en gesloten-data-methoden beschermen bedrijven niet. Bedrijven moeten snel handelen om hun bedrijfskritieke data te beschermen."

Het Delphix Data Platform is gebouwd op een scale-out engine-architectuur, met data-engines die op locatie kunnen worden geïmplementeerd in netwerkbeveiligingszones, datacenters of multi-cloud-omgevingen. Met flexibele, cross-cloud replication-configuraties kan Delphix data isoleren en een uiterst veilige netwerkimplementatie garanderen, evenals geavanceerde beveiliging voor identiteiten en controles om gegevensverlies en sabotage te voorkomen.

"De Delphix-datakluis is een toonbeeld van onze innovatie en versterkt onze mogelijkheden voor bescherming tegen ransomware. Delphix biedt de meest geavanceerde en complete oplossing voor veerkracht van bedrijfsapplicaties en databases", aldus Jason Grauel, VP Product Management bij Delphix.

Over Delphix

Delphix is de pionier op het gebied van programmeerbare data-infrastructuur . Delphix maakt automatisering mogelijk van de grootste beperking bij digitale-transformatieprogramma's: data. De cloud, CI/CD en AI/ML hebben allemaal een enorme zucht naar data- en ontwikkelomgevingen. Met ons multi-cloud dataplatform kunnen bedrijven de cloud 30% sneller implementeren, software 50% sneller op de markt brengen en beschikken over 90% meer data voor AI/ML, terwijl tegelijkertijd de privacy van persoonlijke data wordt beschermd en naleving van de AVG, CCPA, HIPAA, enz. wordt gewaarborgd. Ga voor meer informatie naar www.delphix.com of volg ons op LinkedIn , Twitter en Facebook .