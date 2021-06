フライワイヤー、株式公開ならびに引受会社の追加株式購入オプションの完全行使を完了

ボストン発, June 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界的な決済支援ソフトウェア企業であるフライワイヤー (Flywire Corporation) は 本日、同社の普通株式1,200万6,000株分の新規株式公開を1株当たり24.00ドル (約2,640円) で完了したことを発表しました。これには、引受会社による最大156万6000株の普通株式の追加購入オプションの完全行使が含まれます。



フライワイヤーでは、今回の募集による純収入を引受割引、手数料、募集費用概算額の差し引き後、約2億6370万ドル (約290億700万円) と見積もっており、同社株式は、2021年5月26日にNASDAQグローバルセレクトマーケットで、ティッカーシンボル「FLYW」として取引が開始されています。

今回の募集では、ゴールドマン・サックス (Goldman Sachs & Co.LLC)、J.P.モルガン (J.P.Morgan)、シティグループ (Citigroup)、BofAセキュリティーズ (BofA Securities) が主幹事役を引受けています。また、レイモンド・ジェームズ (Raymond James)、RBCキャピタルマーケッツ(RBC Capital Markets)、ウィリアム・ブレア (William Blair) が主幹事となり、グッゲンハイム・セキュリティーズ (Guggenheim Securities)、野村証券 (Nomura)、アメリベット証券 (AmeriVet Securities)、ラミレスインク (Ramirez & Co., Inc)、シーベルト・ウィリアムズ・シャンク (Siebert Williams Shank)、テルシー

・アドバイザリー・グループ (Telsey Advisory Group) が共同主幹事を務めています。

募集は目論見書によってのみ行われており、目論見書の入手については、ゴールドマン・サックス(宛て先: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282 、 電 話 (866) 471-2526 、 メ ー ル : prospectus-ny@ny.email.gs.com ) 、 J.P. モ ル ガ ン ( 宛 先 : Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 、 電 話 : 866-803-9204 、 メ ー ル : prospectus- eq_fi@jpmorganchase.com )、シティグループグローバルマーケッツ (宛先: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717、電話: 1-800- 831-9146、メール: prospectus@citi.com )、BofAセキュリティーズ (宛先: NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte NC 28255-0001 Prospectus Department 、 メ ー ル : dg.prospectus_requests@bofa.com ) までお問い合わせください。

上記証券の販売に関する登録届出書は、すでに証券取引委員会 (Securities and Exchange Commission) に提出され、承諾されています。本プレスリリースは、売り出しの申込みまたは買い付け申込みの勧誘を構成するものではなく、当該州または管轄区の証券法に基づく登録または資格取得前に、当該 申込み、勧誘または販売活動が違法となるような州または管轄区における有価証券の販売を行うものではありません。

フライワイヤーについて

フライワイヤー (Flywire Corporation) はグローバルな決済支援ならびにソフトウェア企業で、独自のグローバル決済ネットワーク、次世代決済プラットフォー ム、垂直統合型ソフトウェアを組み合わせ、クライアントや顧客向けに高度な決済を提供しています。また、教育、医療、旅行などの垂直市場やB2B業界のク ライアントに、既存のA/Rワークフローと連結できる垂直統合型ソフトウェアと決済テクノロジーを提供しています。さらに、主要なERPシステムと統合可能であり、 顧客の決済体験を最適化しつつ、管理面での課題解決が可能です。フライワイヤーは、世界240の国と地域で130を超える通貨による多様な決済方法を提供し、2,250以上のクライアントをサポートしています。本社は米国マサチューセッツ州ボストンで世界各地に事業所を展開しています。

問い合わせ先

投資家向けの問い合わせ先: ICR

flywireir@icrinc.com

報道関係者向けの問い合わせ先: サラ・キング (Sarah King)

Sarah.King@Flywire.com

プロセクパートナーズ (Prosek Partners)

pro-flywire@prosek.com