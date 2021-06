Mkango schafft mit Polens Marktführer in der Düngemittel- und Chemiebranche Grupa Azoty Pulawy europäischen Handelsplatz für seltene Erden in Polen

English Polish Dutch French German Italian Spanish Russian

LONDON (Vereinigtes Königreich) und VANCOUVER, British Columbia (Kanada), June 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mkango Resources Ltd. (AIM/TSX-V: MKA) (das „Unternehmen“ oder „Mkango“) freut sich bekannt zu geben, dass Mkango und Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Pulawy“ S.A. („Grupa Azoty PULAWY“) (zusammen die „Vertragsparteien“) vereinbart haben, gemeinsam auf die Entwicklung einer Trennanlage für seltene Erden (die „Anlage“) in Polen hinzuarbeiten.



Eine neue polnische hundertprozentige Tochtergesellschaft von Mkango, Mkango Polska, wurde gegründet und ein sehr erfahrener Country Director für Polen, Dr. Jarosław Pączek, ernannt, zusammen mit Experten für die Trennung von seltenen Erden, Carester, und einem starken Team von technischen Beratern und Ingenieuren.

Grupa Azoty PULAWY (Warschauer Börse: ZAP) gehört zur Grupa Azoty Group, dem zweitgrößten Hersteller von Stickstoff- und Verbunddüngern in der Europäischen Union, der gleichzeitig ein bedeutender Chemieproduzent ist. Die Produkte des Konzerns werden in über 20 Länder weltweit exportiert, in Europa, Amerika und Asien.

Die Vertragsparteien haben einen exklusiven Mietoptionsvertrag für einen Standort neben dem großen Düngemittel- und Chemiekomplex von Grupa Azoty PULAWY in Pulawy, Polen, unterzeichnet, der eine hervorragende Infrastruktur, Zugang zu Reagenzien und Betriebsmitteln vor Ort sowie ein attraktives Betriebsumfeld bietet, was basierend auf bisherigen Rahmenuntersuchungen eine sehr wettbewerbsfähige Betriebskostenposition für die Anlage ergibt.

Der Standort befindet sich in einer polnischen Sonderwirtschaftszone und bietet einen hervorragenden Zugang zu europäischen und internationalen Märkten. Die Produktion aus der Anlage wird die Versorgungssicherheit Europas für seltene Erden stärken, die in Elektrofahrzeugen, Windkraftanlagen und anderen umweltfreundlichen Technologien und strategischen Anwendungen eingesetzt werden, und sich an europäischen Initiativen zur Schaffung robusterer, diversifizierterer Lieferketten ausrichten.

Die Entwicklung der Anlage wird der Mkango-Gruppe voraussichtlich erhebliche Vorteile bringen:

Produkte mit höherer Wertschöpfung und höheren Gewinnspannen – mit einem Ziel von 2.000 Tonnen abgetrennten Neodym(Nd)/Praseodym(Pr)-Oxiden pro Jahr und 50 Tonnen Dysprosium(Dy)- und Terbium(Tb)-Oxiden pro Jahr in einem mit schweren seltenen Erden angereicherten Carbonat

stärkere Integration – die Anlagenentwicklung wird vollständig durch nachhaltiges, gereinigtes gemischtes Seltenerdcarbonat aus Mkangos Songwe-Hill-Betrieb unterstützt, wobei andere Synergien evaluiert werden

erhöhte Marketingflexibilität mit einem breiteren Spektrum potenzieller Kunden – zukünftige Möglichkeiten zur Herstellung und Vermarktung abgetrennter schwerer seltener Erden

Katalysator für regionales Wachstum und den ökologischen Wandel – Potenzial für weitere nachgelagerte Entwicklungen und verwandte Unternehmen, einschließlich erneuerbarer Energien, die zusätzliche Arbeitsplätze in der Region schaffen

Die Zusammenarbeit mit Finanzinstituten ist im Gange, um die Entwicklung zu beschleunigen, und zusätzliche strategische Partnerschaften, nachgelagerte Entwicklungen und Marketingmöglichkeiten werden evaluiert.

Parallel zum Songwe-Hill-Projekt von Mkango für seltene Erden („Songwe“) in Malawi und zu anderen Gelegenheiten werden Machbarkeitsstudien für die Anlage durchgeführt, darunter Mkangos Beteiligung an HyProMag Limited, das in Großbritannien die Produktion von recycelten Seltenerdmagneten mit kurzer Schleife entwickelt.

William Dawes, Chief Executive Officer von Mkango: „Die Entwicklung dieser Anlage wird die einzigartige Positionierung von Mkango im Bereich der seltenen Erden unterstreichen. Unsere integrierte Strategie ‚Abbau, Verfeinerung, Recycling‘, die nachhaltig abgebaute leichte (NdPr) und schwere (Dy/Tb) seltene Erden aus Malawi sowie das Recycling von Seltenerdmagneten (NdFeB) in Großbritannien über unsere Beteiligung an HyProMag umfasst, wird jetzt erweitert durch die Möglichkeit, in Polen einen Trenn- und Downstream-Handelsplatz für seltene Erden zu schaffen, bei dem wir mit einem der größten Chemie- und Düngemittelunternehmen Europas zusammenarbeiten.

Seltene Erden sind ein wesentlicher Bestandteil von Magneten, die in vielen Technologien für die ökologische Energiewende benötigt werden. Daher wird Versorgungssicherheit damit für Regierungen weltweit, insbesondere in Europa und den USA, immer wichtiger. Wir haben vor Ort eine umfassende Due-Diligence-Prüfung durchgeführt und sind davon überzeugt, dass die Entwicklung der Anlage in Polen die nachhaltige Versorgung der Region mit seltenen Erden verbessern und der Region erhebliche Vorteile bringen wird, indem neue Arbeitsplätze und potenzielle zusätzliche nachgelagerte Entwicklungen geschaffen werden.

Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Grupa Azoty PULAWY und unseren Partnern weltweit, um Wert für alle Beteiligten zu schaffen und zur Entwicklung einer robusteren und nachhaltigeren Lieferkette für seltene Erden beizutragen.“

Andrzej Skwarek, Vorstandsmitglied von Grupa Azoty PULAWY: „Wir freuen uns darauf, mit Mkango an diesem spannenden Projekt zusammenzuarbeiten, das die angrenzenden Aktivitäten von Grupa Azoty PULAWY ergänzt und von Synergien in Bezug auf Reagenzien, Nebenprodukte, Betriebsmittel und Infrastruktur profitiert. Als Branchenführer in Polen begrüßt Grupa Azoty PULAWY diese potenzielle Neuentwicklung in der Region und wird Mkango im Verlauf der Machbarkeitsstudien weiterhin unterstützen.“

Jarosław Pączek, Country Director von Mkango für Polen: „Dies ist eine sehr aufregende Entwicklung für Polen in einer Zeit, in der sich Europa auf die Stärkung der Lieferketten für kritische Materialien und den Übergang zu einer grüneren Wirtschaft konzentriert. Die Schaffung eines neuen europäischen Handelsplatzes für seltene Erden in Polen im Herzen Mitteleuropas ergänzt die Entwicklungen bei Batterien, Elektrofahrzeugen und erneuerbaren Energien in der Region. Der Standort ist strategisch günstig für europäische Handels- und Transportwege gelegen und profitiert vom Plug-and-Play-Zugang zu Reagenzien und Betriebsmitteln. Ich freue mich darauf, mit Mkango und Grupa Azoty PULAWY an diesem bahnbrechenden Projekt für Polen und Europa zu arbeiten.“

Trennanlage für seltene Erden in Pulawy

Die Anlage wird voraussichtlich zunächst etwa 2.000 Tonnen Neodym-, Praseodym- und/oder Didym(NdPr)-Oxide pro Jahr sowie ein mit schwerer seltener Erde angereichertes Carbonat produzieren, das etwa 50 Tonnen Dysprosium- und Terbiumoxide pro Jahr enthält. Auch Lanthan-Cer-Carbonat soll produziert werden. Mkango prüft derzeit Vermarktungs- und Verarbeitungsoptionen für das mit schweren seltenen Erden angereicherte Carbonat und Lanthan-Cer-Carbonat. Die Anlage wird erstklassige, konventionelle und bewährte Technologie verwenden und von einer hervorragenden Schienen- und Straßeninfrastruktur sowie der direkten Lieferung der erforderlichen Verarbeitungsreagenzien von Grupa Azoty PULAWY profitieren. Sie wird vor Ort auch Zugang zu qualifizierten Arbeitskräften, zu vorhandenem Fachwissen in den Bereichen Engineering und Projektentwicklung sowie zu Forschungs- und Entwicklungsinstituten haben.

Basierend auf den bisher durchgeführten Rahmenuntersuchungen wird erwartet, dass die Anlage wettbewerbsfähige Betriebskosten aufweist.

Machbarkeitsstudien und technisches Team

Auf dem Gelände der Anlage wurden bisher umfangreiche Rahmenuntersuchungen und Due-Diligence-Prüfungen durchgeführt. Weitere Machbarkeitsstudien werden von Carester, SENET (ein Unternehmen der DRA Global Group) und einem lokalen Ingenieurbüro, Prozap, mit Unterstützung durch Grupa Azoty PULAWY durchgeführt. Das Carester-Team verfügt über umfangreiche Betriebs- und Beratungserfahrung in der Trennung von seltenen Erden im industriellen Maßstab und wird auch während des Baus und des Betriebs der Anlage fortlaufend technische Unterstützung leisten. Mkango arbeitet auch eng mit ANSTO zusammen, um die Zuführungsspezifikationen für die Anlage zu optimieren.

Mkango wird auch von seinem Chief Technical Advisor Mike Vaisey, ehemals Vice President Research and Technology der Lynas Corporation, unterstützt. Herr Vaisey verfügt über 25 Jahre internationale Erfahrung in der Bergbau- und Chemieindustrie in leitenden Funktionen in der operativen und technischen Entwicklung und kann auf eine erfolgreiche Vermarktung von Technologien zurückblicken.

Die Entwicklung der Anlage wird voraussichtlich durch die nachhaltige Lieferung eines gereinigten gemischten Carbonats mit seltenen Erden aus Mkangos Songwe-Hill-Projekt in Malawi unterstützt. Mkango wird auch das Potenzial zur Verarbeitung von Feeds von Drittanbietern bewerten.

Die Machbarkeitsstudien für die Anlage werden parallel zu denen für das Projekt für seltene Erden in Songwe Hill durchgeführt.

Das Unternehmen wird im Rahmen der Machbarkeitsstudien versuchen, den Gehalt an erneuerbaren Energien zu maximieren und die CO 2 -Auswirkungen der Entwicklungen in Malawi und Polen zu minimieren.

Umwelt- und Sozialleistungen

Zusätzlich zu den Synergien mit den bestehenden Betrieben wird erwartet, dass die Anlage Polen und der EU erhebliche Vorteile bringt, einschließlich zusätzlicher Arbeitsplätze und Potenzial für weitere nachgelagerte Wertschöpfungsentwicklungen. Auch soll sie die Entwicklung einer robusteren Lieferkette für seltene Erden in Europa und anderen Märkten unterstützen und den ökologischen Wandel weltweit vorantreiben.

Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil der Vision von Mkango. Das Unternehmen beabsichtigt, in Polen eine solide Nachhaltigkeitspolitik umzusetzen, um das Unternehmensethos zu unterstützen, aktiv mit lokalen Gemeinschaften zu interagieren und Initiativen auf Gemeindeebene umzusetzen und zu unterstützen.

Mkango Polska

Mkango hat eine polnische Tochtergesellschaft, Mkango Polska, gegründet, um die Anlage zu entwickeln und andere Geschäftsmöglichkeiten in Polen zu untersuchen. Das Unternehmen hat Dr. Jarosław Pączek zum Country Director für Polen ernannt, um das Wachstum des Unternehmens in der Region zu unterstützen. Dr. Pączek wurde in den Vorstand von Mkango Polska berufen.

Dr. Pączek hat einen Doktortitel in Rechtswissenschaften und ist ausgebildeter Unternehmensfinanzierer. Während seiner Karriere im Bereich Private Equity leitete er Teams bei vielen hochkarätigen Projekten und hat Transaktionen in vielen verschiedenen Branchen und Regionen beschafft und verwaltet. Vor seiner Karriere im Bereich Private Equity konnte Dr. Pączek Erfahrungen als stellvertretender Generaldirektor des größten polnischen Mobilfunkbetreibers und als Anwalt bei Hogan und Hartson sammeln, einer in Washington ansässigen Anwaltskanzlei. Unter anderem ist er Mitglied des Chartered Institute of Securities and Investment und Fellow des Chartered Institute of Arbitrators.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Nicholas Dempers, Pr.Eng (RSA), Reg. No 20150196, FSAIMM von SENET (ein Unternehmen der DRA Global Group), genehmigt und verifiziert, der gemäß National Instrument 43-101 – Offenlegungsstandards für Mineralprojekte (Kanada) eine „qualifizierte Person“ ist.

Über Mkango

Die Unternehmensstrategie von Mkango besteht darin, neue nachhaltige primäre und sekundäre Quellen für Neodym, Praseodym, Dysprosium und Terbium zu entwickeln, um die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, Windkraftanlagen und anderen sauberen Technologien zu befriedigen. Diese integrierte Strategie „Abbau, Verfeinerung, Recycling“ setzt Mkango von seinen Mitbewerbern ab und positioniert das Unternehmen eindeutig im Sektor für seltene Erden.

Mkango entwickelt das zu 51 % in seinem Besitz befindliche Songwe-Hill-Projekt für seltene Erden in Malawi mit der laufenden Machbarkeitsstudie, die durch eine Investition von 12 Mio. GBP durch den strategischen Partner Talaxis Limited finanziert wird. Malawi ist bekannt als „das warme Herz Afrikas“, eine stabile Demokratie mit bestehender Straßen-, Schienen- und Energieinfrastruktur und neuen Infrastrukturentwicklungen. Nach Abschluss der Machbarkeitsstudie hat Talaxis die Option, eine weitere 26%ige Beteiligung an Songwe zu erwerben, indem eine Finanzierung für die Projektentwicklung einschließlich der Finanzierung der Eigenkapitalkomponente arrangiert wird.

Parallel dazu entwickelt Mkango über seine 75,5%ige Beteiligung an Maginito Limited ( www.maginito.com ) grüne Technologiemöglichkeiten in der Lieferkette für seltene Erden, einschließlich Neodym(NdFeB)-Magnetrecycling sowie innovativer Seltenerdlegierungs-, -magnet- und -trenntechnologien. Maginito ist mit 25 % am britischen Magnetrecycler für seltene Erden (NdFeB) HyProMag Limited ( www.hypromag.com ) beteiligt.

Die Strategie von Maginito basiert auf Abnahmerechten für nachhaltig bezogene Primär- und Sekundärrohstoffe von Songwe bzw. HyProMag und zielt darauf ab, das Wachstum im Elektrofahrzeugsektor, in der Windenergieerzeugung und in anderen Branchen zu beschleunigen, die von der Dekarbonisierung der Wirtschaft angetrieben werden.

Mkango verfügt neben dem Thambani-Uran-Tantal-Niob-Zirkon-Projekt und dem Chimimbe-Nickel-Kobalt-Projekt auch über ein umfangreiches Explorationsportfolio in Malawi, einschließlich der kürzlich gemeldeten Entdeckung von Rutil in Mchinji, für die noch Untersuchungsergebnisse ausstehen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mkango.ca.

Offenlegung gemäß Marktmissbrauchsverordnung

Bestimmte in dieser Ankündigung enthaltene Informationen können bis zur Veröffentlichung dieser Ankündigung als Insiderinformationen im Sinne von Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 angesehen worden sein.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne dieses Begriffs gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen) in Bezug auf Mkango, sein Geschäft, die Anlage und Songwe. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie „plant“, „erwartet“ oder „wird erwartet“, „geplant“, „schätzt“, „beabsichtigt“, „antizipiert“, „glaubt“ oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen darüber, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse auftreten oder erreicht werden „können“, „könnten“, „würden“, „sollten“ oder „werden“, oder negative Konnotationen davon identifiziert werden. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten und Erwartungen, die diesen zugrunde liegen, auch realisiert werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß zahlreiche Annahmen, bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten (sowohl allgemeine als auch spezifische), die dazu beitragen, dass Vorhersagen, Prognosen und andere zukunftsgerichtete Aussagen möglicherweise nicht eintreten, was zu tatsächlichen Leistungen und Ergebnissen in zukünftigen Zeiträumen führen kann, die wesentlich von Schätzungen oder Prognosen der zukünftigen Leistung oder den Ergebnissen abweichen, die durch solche zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren und Risiken gehören, ohne das Vorstehende einzuschränken, staatliche Maßnahmen in Bezug auf COVID-19, durch COVID-19 und andere Ereignisse verursachte Markteffekte auf die weltweite Nachfrage und Preisgestaltung für Metalle und damit verbundene nachgelagerte Produkte, für die Mkango Faktoren in Bezug auf die Entwicklung der Anlage untersucht, erforscht und entwickelt, einschließlich der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie, Kostenüberschreitungen, Komplexität beim Bau und Betrieb der Anlage, Änderungen der Wirtschaftlichkeit und der staatlichen Regulierung, die positiven Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie zu Songwe und Verzögerungen bei der Erlangung von Finanzmitteln oder behördlichen Genehmigungen für und die Auswirkungen von Umwelt- und anderen Vorschriften in Bezug auf Songwe und die Anlage. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Pflicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist. Darüber hinaus ist das Unternehmen nicht verpflichtet, Stellung zu den Erwartungen oder Aussagen von Dritten im Hinblick auf die oben beschriebenen Angelegenheiten zu beziehen.

