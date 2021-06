Mkango crea un centro europeo de tierras raras en Polonia con Grupa Azoty Pulawy, la principal empresa polaca de fertilizantes y productos químicos

English Polish Dutch French German Italian Spanish Russian

LONDRES y VANCOUVER, Columbia Británica, June 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mkango Resources Ltd. (AIM/TSX-V: MKA) (la «Empresa» o «Mkango») tiene el placer de anunciar que Mkango y Grupa Azoty Zakłady Azotowe «Pulawy» S.A. («Grupa Azoty PULAWY») (conjuntamente las «Partes») han acordado trabajar juntas en el desarrollo de una planta de separación de tierras raras (la «Planta») en Polonia.



Se ha constituido una nueva filial polaca de propiedad exclusiva de Mkango, Mkango Polska, y se ha nombrado a un director nacional con gran experiencia, el doctor Jarosław Pączek, junto con los expertos en separación de tierras raras de Carester y un sólido equipo de asesores técnicos e ingenieros.

Grupa Azoty PULAWY (ZAP en la Bolsa de Varsovia) forma parte del grupo Grupa Azoty, el segundo mayor productor de nitrógeno y fertilizantes compuestos de la Unión Europea y un importante fabricante de productos químicos. Sus productos se exportan a más de 20 países de Europa, América y Asia, entre otros.

Las Partes han firmado un convenio de arrendamiento-compra exclusivo para un terreno adyacente al complejo de fertilizantes y productos químicos a gran escala de Grupa Azoty PULAWY en Pulawy, Polonia, que proporciona una excelente infraestructura, acceso a reactivos y servicios públicos in situ, así como un entorno de trabajo atractivo, lo que se traduce en unos costes de explotación muy competitivos para la Planta, según los estudios de alcance realizados hasta la fecha.

El terreno está situado en una Zona Económica Especial de Polonia, por lo que ofrece un excelente acceso a los mercados europeos e internacionales. La producción de la Planta reforzará la seguridad del suministro de tierras raras en Europa, que se utilizan en vehículos eléctricos, turbinas eólicas y otras tecnologías ecológicas y aplicaciones estratégicas. Asimismo, se alineará con las iniciativas europeas para crear cadenas de suministro más sólidas y diversificadas.

Se espera que el desarrollo de la Planta aporte importantes beneficios al grupo Mkango, entre ellos:

Productos de mayor valor añadido con aumento de los márgenes: el objetivo es de 2000 toneladas anuales de óxidos de neodimio (Nd) y praseodimio (Pr) separados, y 50 toneladas anuales de óxidos de disprosio (Dy) y terbio (Tb) en un carbonato enriquecido con tierras raras pesadas.

Mayor integración: el desarrollo de la Planta se basa por completo en el carbonato de tierras raras mixtas purificado y de origen sostenible procedente de las operaciones de Mkango en Songwe Hill, y se están evaluando otras sinergias.

Mayor flexibilidad de comercialización con una gama más amplia de posibles clientes: futuras oportunidades de producir y comercializar tierras raras pesadas separadas.

Catalizador de crecimiento regional y de transición ecológica: abre una ventana a nuevos desarrollos posteriores y negocios relacionados, como a las energías renovables, con la consiguiente creación de más puestos de trabajo en la región.

Se está trabajando con instituciones financieras para acelerar el desarrollo, y se están evaluando otras asociaciones estratégicas, nuevos desarrollos y oportunidades de comercialización.

Los estudios de viabilidad de la Planta se están llevando a cabo en paralelo con el proyecto de tierras raras de Songwe Hill de Mkango («Songwe») en Malaui, y con otros proyectos, como el acuerdo de Mkango con HyProMag Limited, que está desarrollando la producción de imanes de tierras raras reciclados de ciclo corto en el Reino Unido.

William Dawes, director ejecutivo de Mkango, declaró: «El desarrollo de esta Planta reforzará el posicionamiento único de Mkango en el sector de las tierras raras. Nuestra estrategia integrada de "extraer, refinar y reciclar", que abarca las tierras raras ligeras (NdPr) y pesadas (Dy/Tb) obtenidas de forma sostenible en Malaui, así como el reciclaje de imanes de tierras raras (NdFeB) en el Reino Unido a través de nuestro acuerdo con HyProMag, se ve mejorada por la oportunidad de crear un centro de separación y transformación de tierras raras en Polonia, en colaboración con una de las mayores empresas de productos químicos y fertilizantes de Europa.

Las tierras raras son un componente vital de los imanes que se requieren en muchas tecnologías necesarias para la transición a la energía ecológica. Por lo tanto, la seguridad de su suministro es cada vez más importante para los Gobiernos de todo el mundo, sobre todo en Europa y Estados Unidos. Hemos llevado a cabo un exhaustivo proceso de diligencia debida sobre el terreno y creemos que el desarrollo de la Planta en Polonia mejorará el suministro sostenible de tierras raras en Europa, además de aportar importantes beneficios a la región gracias a la creación de nuevos puestos de trabajo y posibles desarrollos posteriores.

Estamos deseando trabajar con Grupa Azoty PULAWY y nuestros socios a nivel mundial para crear valor en beneficio de todas las partes interesadas y contribuir al desarrollo de una cadena de suministro de tierras raras más sólida y sostenible».

Andrzej Skwarek, miembro del Consejo de Administración de Grupa Azoty PULAWY, declaró: «Esperamos trabajar con Mkango en este apasionante proyecto, que complementa otras actividades de Grupa Azoty PULAWY beneficiándose de las sinergias en relación con los reactivos, los subproductos, los servicios públicos y la infraestructura. Como líder de la industria en Polonia, Grupa Azoty PULAWY da la bienvenida a esta posibilidad de nuevo desarrollo en la región y seguirá apoyando a Mkango a medida que avance en los estudios de viabilidad».

Jarosław Pączek, director nacional de Mkango en Polonia, declaró: «Se trata de un avance muy interesante para Polonia en un momento en que Europa se centra en reforzar las cadenas de suministro de materiales críticos y en la transición a una economía más ecológica. La creación de un nuevo centro europeo de tierras raras en el corazón de Europa Central, en Polonia, complementa el desarrollo de las baterías, los vehículos eléctricos y las energías renovables en la región, con un lugar estratégicamente situado para las rutas comerciales y de transporte europeas que se beneficia del acceso directo a los reactivos y a los servicios públicos. Estoy deseando trabajar con Mkango y Grupa Azoty PULAWY en este innovador proyecto tanto para Polonia como para Europa».

Planta de separación de tierras raras de Pulawy

Se espera que la Planta produzca inicialmente unas 2000 toneladas anuales de óxidos de neodimio, praseodimio o didimio (NdPr), así como carbonato enriquecido con tierras raras pesadas que contenga unas 50 toneladas anuales de óxidos de disprosio y terbio. También se espera que produzca carbonato de lantano y cerio. Mkango está evaluando las opciones de comercialización y procesamiento del carbonato enriquecido con tierras raras pesadas y del carbonato de lantano y cerio. La Planta utilizará la mejor tecnología convencional y probada, y se beneficiará de una excelente infraestructura ferroviaria y vial, así como del suministro directo de los reactivos de procesamiento necesarios por parte de Grupa Azoty PULAWY. También tendrá acceso a mano de obra local especializada, a conocimientos de ingeniería y desarrollo de proyectos in situ y a institutos científicos de I+D.

Según los estudios de alcance realizados a día de hoy, se espera que la Planta tenga unos costes de explotación muy competitivos.

Estudios de viabilidad y equipo técnico

Hasta la fecha, se han desarrollado amplios estudios de alcance y diligencia debida en el terreno de la Planta. Carester, SENET (una empresa del grupo DRA Global) y una empresa local de ingeniería, Prozap, junto con el apoyo de Grupa Azoty PULAWY, llevarán a cabo otros estudios de viabilidad. El equipo de Carester tiene una amplia experiencia de funcionamiento y asesoramiento en la separación de tierras raras a escala industrial, y también proporcionará asistencia técnica continua durante la construcción y el funcionamiento de la Planta. Asimismo, Mkango está trabajando en estrecha relación con la ANSTO para optimizar las especificaciones de suministro para el funcionamiento de la Planta.

Mkango también contará con el apoyo de su asesor técnico principal, Mike Vaisey, antiguo vicepresidente de Investigación y Tecnología de Lynas Corporation. Vaisey cuenta con 25 años de experiencia internacional en las industrias minera y química, así como en puestos de desarrollo técnico y operativo sénior, con una trayectoria de éxito en la comercialización de la tecnología.

Se espera que el desarrollo de la Planta se base en el suministro sostenible de un carbonato purificado de tierras raras mixtas procedente del proyecto de Songwe Hill de Mkango en Malaui. Mkango también valorará la posibilidad de procesar los suministros de terceros.

Los estudios de viabilidad de la Planta se realizarán en paralelo con los del proyecto de tierras raras de Songwe Hill.

Como parte de los estudios de viabilidad, la Empresa tratará de maximizar el contenido de energía renovable y minimizar el impacto de las emisiones de carbono de los proyectos tanto en Malaui como en Polonia.

Beneficios ambientales y sociales

Además de las sinergias con las operaciones existentes, se espera que la Planta aporte importantes beneficios tanto a Polonia como a la UE, como la creación de puestos de trabajo y la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos de valor añadido. También se espera que contribuya al desarrollo de una cadena de suministro de tierras raras más sólida en Europa y otros mercados, lo que servirá como catalizador de la transición ecológica a nivel mundial.

La sostenibilidad forma parte de la visión de Mkango y la Empresa pretende poner en marcha políticas de sostenibilidad sólidas en Polonia para apoyar el espíritu de la Empresa de comprometerse activamente con las comunidades locales, así como de implementar y apoyar iniciativas comunitarias.

Mkango Polska

Mkango ha constituido una filial polaca, Mkango Polska, para desarrollar la Planta e investigar otras oportunidades de negocio en Polonia. La Empresa ha nombrado al doctor Jarosław Pączek director nacional de esta filial polaca, que se encargará de apoyar el crecimiento de la Empresa en la región. El doctor Pączek ha sido nombrado miembro del Consejo de Administración de Mkango Polska.

El doctor Pączek cuenta con un doctorado en Derecho y formación en finanzas corporativas. A lo largo de su carrera en el sector del capital privado, ha dirigido equipos en numerosos proyectos de gran importancia y ha gestionado transacciones en muchos sectores y áreas geográficas diferentes. Antes de su carrera en el sector del capital privado, el doctor Pączek fue director general adjunto del mayor operador de telefonía móvil polaco y abogado en Hogan and Hartson, un bufete de abogados con sede en Washington. Entre sus diversas afiliaciones, es miembro del Chartered Institute of Securities and Investment y del Chartered Institute of Arbitrators.

La información científica y técnica de este comunicado ha sido aprobada y verificada por Nicholas Dempers, Ingeniero Profesional (RSA), n.º reg. 20150196, FSAIMM de SENET (una empresa del grupo DRA Global), que es una «persona cualificada» de acuerdo con el Instrumento Nacional 43-101 — Normas de Divulgación de Proyectos Mineros.

Acerca de Mkango

La estrategia corporativa de Mkango consiste en desarrollar nuevas fuentes primarias y secundarias sostenibles de neodimio, praseodimio, disprosio y terbio para abastecer la acelerada demanda de vehículos eléctricos, turbinas eólicas y otras tecnologías limpias. Esta estrategia integrada de «extraer, refinar y reciclar» diferencia a Mkango de sus competidores y posiciona a la Empresa de forma única en el sector de las tierras raras.

Mkango está desarrollando el proyecto de tierras raras de Songwe Hill en Malaui, del que posee el 51 %, con el estudio de viabilidad en curso financiado mediante una inversión de 12 millones de libras esterlinas del socio estratégico Talaxis Limited. Malaui es conocido como «el corazón cálido de África», con un sistema democrático estable, infraestructuras viales, ferroviarias y eléctricas ya existentes, y nuevos proyectos de infraestructuras en curso. Tras la finalización del estudio de viabilidad, Talaxis tiene la opción de adquirir otro 26 % de participación en el proyecto de Songwe mediante la obtención de financiación para el desarrollo del proyecto, incluida la financiación del componente de capital.

Al mismo tiempo, a través de su participación del 75,5 % en Maginito Limited ( www.maginito.com ), Mkango está desarrollando oportunidades de tecnología ecológica en la cadena de suministro de tierras raras, que abarcan el reciclaje de imanes de neodimio (NdFeB), así como innovadoras tecnologías de aleación, imanes y separación de tierras raras. Maginito tiene una participación del 25 % en la empresa británica de reciclaje de imanes de tierras raras (NdFeB) HyProMag Limited ( www.hypromag.com ).

La estrategia de Maginito se basa en los derechos de adquisición de materias primas primarias y secundarias de origen sostenible de Songwe y HyProMag, respectivamente, y está orientada a acelerar el crecimiento en el sector de los vehículos eléctricos, la generación de energía eólica y otras industrias impulsadas por la descarbonización de la economía.

Mkango también cuenta con una amplia cartera de proyectos de exploración en Malaui, como el recientemente anunciado descubrimiento de rutilo en Mchinji, cuyos resultados de ensayo están pendientes, además del proyecto de uranio-tántalo-niobio-circón en Thambani y el proyecto de níquel-cobalto en Chimimbe.

Para obtener más información, visite www.mkango.ca.

Divulgación del Reglamento sobre abuso de mercado

Es posible que cierta información contenida en este comunicado se haya considerado información privilegiada a efectos del artículo 7 del Reglamento (UE) nº 596/2014 hasta la publicación de este anuncio.

Nota de advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas (en el sentido de dicho término en virtud de las leyes de valores aplicables) con respecto a Mkango, su actividad comercial, la Planta y Songwe. En general, las declaraciones prospectivas se pueden identificar por el uso de palabras como «planea», «espera», «programa», «estima», «pretende», «anticipa», «cree», o variaciones de tales palabras y frases, o declaraciones de que ciertos acontecimientos, resultados o acciones «pueden», «podrían», «deberían» o «podrán» ocurrir o lograrse, o las connotaciones negativas de estas. Se advierte a los lectores que no deben confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas, ya que no se puede garantizar que los planes, intenciones o expectativas en los que se basan vayan a ocurrir. Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas implican numerosos riesgos conocidos y desconocidos, suposiciones e incertidumbres, tanto generales como específicos, que contribuyen a la posibilidad de que las predicciones, pronósticos, proyecciones y otras declaraciones prospectivas no se produzcan, lo que puede hacer que la rentabilidad y los resultados reales en períodos futuros difieran considerablemente de cualquier estimación o proyección de rentabilidad o resultados futuros expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Dichos factores y riesgos incluyen, sin limitar lo anterior, las acciones gubernamentales relacionadas con la COVID-19; la COVID-19 y otros efectos del mercado en la demanda mundial y el precio de los metales y productos derivados asociados para los que Mkango está llevando a cabo exploraciones, investigaciones y desarrollos; los factores relacionados con el desarrollo de la Planta, incluidos los resultados del estudio de viabilidad, los excesos de costes, las dificultades en la construcción y el funcionamiento de la Planta; los cambios en la economía y la regulación gubernamental; los resultados positivos de un estudio de viabilidad sobre Songwe y los retrasos en la obtención de financiación o aprobaciones gubernamentales, y el impacto de las regulaciones ambientales y de otro tipo relacionadas con Songwe y la Planta. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se hacen en la fecha de este comunicado. Excepto en los casos en que la ley lo exija, la Empresa renuncia a cualquier intención y no asume ninguna obligación de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, de acontecimientos futuros o de cualquier otro motivo. Además, la Empresa no se compromete a comentar las expectativas o las declaraciones de terceros con respecto a los asuntos mencionados anteriormente.

Para obtener más información sobre Mkango, póngase en contacto con:

Mkango Resources Limited

William Dawes

Director ejecutivo

will@mkango.ca

Canadá: +1 403 444 5979

Alexander Lemon

Presidente

alex@mkango.ca www.mkango.ca

@MkangoResources Jarosław Pączek

Director nacional, Polonia

JPaczek@mkango.ca

Polonia: +48664144130 Blytheweigh

Relaciones públicas financieras

Tim Blythe

Reino Unido: +44 207 138 3204 SP Angel Corporate Finance LLP

Asesor registrado (Nomad) e intermediario financiero

Jeff Keating, Caroline Rowe

Reino Unido: +44 20 3470 0470 Alternative Resource Capital

Intermediario financiero

Alex Wood, Keith Dowsing

Reino Unido: +44 20 7186 9004/5 Bacchus Capital Advisers

Asesor estratégico y financiero

Richard Allan

Reino Unido: +44 20 3848 1642

TSX Venture Exchange no ha aprobado ni desaprobado el contenido de este comunicado de prensa. Ni TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios Reguladores (tal como se define en las políticas de TSX Venture Exchange) aceptan ninguna responsabilidad por la adecuación o exactitud de este comunicado.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de acciones u otros valores de la Empresa en Estados Unidos. Los valores de la Empresa no se registrarán en virtud de la Ley de valores estadounidense de 1933, en su versión vigente (la «U.S. Securities Act») y no podrán ofrecerse ni venderse dentro de Estados Unidos a, o por cuenta o en beneficio de personas estadounidenses, excepto en ciertas transacciones exentas de los requisitos de registro de la Ley de valores estadounidense.