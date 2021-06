Mkango maakt Europese hub voor zeldzame aarden in Polen met Grupa Azoty Pulawy, vooraanstaande fabrikant van kunstmest en chemicaliën in Polen

English Polish Dutch French German Italian Spanish Russian

LONDEN en VANCOUVER, British Columbia, June 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mkango Resources Ltd. (AIM/TSX-V: MKA) (het "Bedrijf" of "Mkango") is verheugd aan te kondigen dat Mkango en Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Pulawy" S.A. ("Grupa Azoty PULAWY") (samen de "Partijen") hebben toegezegd samen te werken aan de ontwikkeling van een scheidingsinstallatie voor zeldzame aarde (de "Installatie") in Polen.



Mkango Polska, een nieuwe Poolse volledige dochteronderneming van Mkango, is opgericht en een zeer ervaren Country Director voor Polen, dr. Jarosław Pączek, is aangesteld samen met experts op het gebied van zeldzame-aardescheiding Carester en een sterk team van technische adviseurs en ingenieurs.

Grupa Azoty PULAWY (Warsaw Stock Exchange: ZAP) maakt deel uit van de Grupa Azoty Group, de op een na grootste producent van stikstof en meststoffen in de Europese Unie en een belangrijke producent van chemicaliën. Zijn producten worden geëxporteerd naar meer dan 20 landen over de hele wereld, onder andere in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië.

De Partijen hebben een exclusieve huurovereenkomst getekend voor een locatie naast het grootschalige kunstmest- en chemicaliëncomplex van Grupa Azoty PULAWY in Pulawy, Polen, dat een uitstekende infrastructuur en toegang tot reagentia en nutsvoorzieningen op locatie biedt. Ook is er een aantrekkelijke werkomgeving, wat resulteert in een zeer concurrerende positie in de bedrijfskosten van de Installatie, gebaseerd op onderzoek tot nu toe.

De locatie bevindt zich in een Poolse Speciale Economische Zone en biedt uitstekende toegang tot Europese en internationale markten. De productie van de Installatie zal de stabiliteit van de Europese voorziening van zeldzame aarden versterken. Deze aarden worden gebruikt in elektrische voertuigen, windturbines en andere groene technologie en strategische toepassingen. Dit alles zal aansluiten op Europese initiatieven om robuustere en gediversifieerde toeleveringsketens te creëren.

De ontwikkeling van de Installatie zal naar verwachting aanzienlijke voordelen opleveren voor de Mkango-groep:

Producten met hogere toegevoegde waarde en hogere marges – het streven is 2000 ton gescheiden neodymium- (Nd)/praseodymiumoxiden (Pr) per jaar en 50 ton dysprosium- (Dy) en terbiumoxiden (Tb) in een zwaar, met zeldzame aarde verrijkt carbonaat

Grotere integratie – installatieontwikkeling volledig ondersteund door duurzaam en gezuiverd gemengd zeldzame-aardecarbonaat uit de activiteiten van Mkango in Songwe Hill, terwijl andere synergieën worden geëvalueerd

Grotere marketingflexibiliteit met een breder scala aan potentiële klanten – toekomstige kansen om gescheiden zware zeldzame aarden te produceren en op de markt te brengen

Katalysator voor regionale groei en de groene transitie – potentieel voor verdere ontwikkelingen verderop in het proces en gerelateerde activiteiten, waaronder duurzame energie, die extra banen in de regio creëren

Betrokkenheid bij financiële instellingen wordt uitgewerkt om de ontwikkeling te versnellen en extra strategische partnerschappen, downstream ontwikkelingen en marketingmogelijkheden worden geëvalueerd.

Haalbaarheidsonderzoeken voor de Installatie worden uitgevoerd in parallel met het Songwe Hill zeldzame-aardeproject ("Songwe") van Mkango in Malawi en andere kansen, waaronder de interesse van Mkango in HyProMag Limited, dat de productie van gerecyclede zeldzame-aardemagneten met korte lus ontwikkelt in het Verenigd Koninkrijk.

William Dawes, Chief Executive van Mkango zei: "De ontwikkeling van deze Installatie zal de unieke positionering van Mkango in de sector voor zeldzame aarden benadrukken. Onze geïntegreerde strategie van "mijnen, verfijnen, recyclen", die duurzaam verworven licht (NdPr) en zware (Dy/Tb) zeldzame aarden uit Malawi en recycling van zeldzame-aardemagneten (NdFeB) in het Verenigd Koninkrijk door onze interesse in HyProMag omvat, is nu verbeterd door de mogelijkheid om een scheiding van zeldzame aarden en downstream hub in Polen te creëren in samenwerking met een van Europa's grootste chemicaliën- en meststoffenbedrijven.

"Zeldzame aarden zijn een essentieel onderdeel van zeldzame-aardemagneten die nodig zijn in veel vereiste technologieën voor de transitie naar groene energie. Daarom wordt hun bevoorradingszekerheid steeds belangrijker voor overheden over de hele wereld, vooral in Europa en de VS. We hebben een uitgebreide due diligence op de locatie uitgevoerd en geloven dat de ontwikkeling van de Installatie in Polen de duurzame aanvoer van zeldzame aarden in Europa zal verbeteren en ook aanzienlijke voordelen zal opleveren voor de regio, waardoor nieuwe banen en potentiële, aanvullende downstream ontwikkelingen ontstaan.

"We kijken ernaar uit om samen met Grupa Azoty PULAWY en onze partners wereldwijd waarde te creëren voor alle belanghebbenden en bij te dragen aan de ontwikkeling van een robuustere en duurzamere toeleveringsketen voor zeldzame aarden."

Andrzej Skwarek, Management Board Member bij Grupa Azoty PULAWY, zei: "We kijken ernaar uit om samen met Mkango aan dit spannende project te werken. Dit project vormt een aanvulling op de aangrenzende activiteiten van Grupa Azoty PULAWY, waarbij we profiteren van synergieën met betrekking tot reagentia, bijproducten, nutsvoorzieningen en infrastructuur. Als marktleider in Polen verwelkomt Grupa Azoty PULAWY deze potentiële nieuwe ontwikkeling in de regio en zal het Mkango blijven ondersteunen tijdens de voortgang van de haalbaarheidsonderzoeken."

Jarosław Pączek, Country Director van Mkango voor Polen, zei: "Dit is een ontzettend spannende ontwikkeling voor Polen op een moment waarop Europa zich richt op het versterken van toeleveringsketens voor kritieke materialen en de transitie naar een groenere economie. De ontwikkeling van een nieuwe Europese hub voor zeldzame aarden in het hart van Centraal-Europa in Polen vult de ontwikkelingen op het gebied van accu's, elektrische voertuigen en duurzame energie in de regio aan. De locatie is strategisch gelegen voor Europese handels- en transportroutes en profiteert van plug-and-play toegang tot reagentia en nutsbedrijven. Ik kijk ernaar uit om samen met Mkango en Grupa Azoty PULAWY te werken aan dit baanbrekende project voor Polen en Europa."

Scheidingsinstallatie voor zeldzame aarden in Pulawy

De Installatie zal naar verwachting in eerste instantie ongeveer 2000 ton neodymium-, praseodymium- en/of didymiumoxiden (NdPr) produceren, evenals een zwaar met zeldzame aarde verrijkt carbonaat dat ongeveer 50 ton dysprosium- en terbiumoxiden per jaar bevat. Er wordt ook verwacht dat de installatie lanthanumceriumcarbonaat produceert. Mkango evalueert marketing- en verwerkingsopties voor het zware met zeldzame aarde verrijkte carbonaat en lanthanumceriumcarbonaat. De Installatie zal gebruikmaken van de beste conventionele en bewezen technologie in zijn klasse en profiteert van een uitstekende spoor- en wegeninfrastructuur en van de directe toevoer van de vereiste verwerkingsreagentia van Grupa Azoty PULAWY. Het zal ook toegang hebben tot lokaal geschoold personeel, technische expertise op locatie en expertise op het gebied van projectontwikkeling en R&D-wetenschapsinstituten.

Op basis van onderzoeken die tot op heden zijn uitgevoerd, zal de Installatie naar verwachting zeer concurrerende bedrijfskosten hebben.

Haalbaarheidsonderzoeken en technisch team

Tot op heden zijn uitgebreide verkennende onderzoeken en due diligence uitgevoerd op de locatie van de Installatie. Verdere haalbaarheidsonderzoeken worden uitgevoerd door Carester, SENET (een DRA Global Group Company) en een lokaal ingenieusbureau, Prozap, met ondersteuning van Grupa Azoty PULAWY. Het team van Carester heeft uitgebreide ervaring in uitvoering en advisering op het gebied van zeldzame-aardescheiding op industriële schaal en biedt ook continue technische ondersteuning tijdens de bouw en het gebruik van de Installatie. Mkango werkt ook nauw samen met ANSTO om de toevoerspecificaties voor de Installatie te optimaliseren.

Mkango wordt ook ondersteund door de Chief Technical Advisor Mike Vaisey, voorheen Vice President, Research and Technology bij Lynas Corporation. Dhr. Vaisey heeft 25 jaar internationale ervaring in de mijnbouw- en chemische industrie, in senior operationele en technische ontwikkelingsfuncties, met een staat van dienst in succesvolle technologiecommercialisering.

De ontwikkeling van de Installatie wordt naar verwachting ondersteund door de duurzame aanvoer van een gezuiverd zeldzame-aardecarbonaat van het Songwe Hill-project van Mkango in Malawi. Mkango evalueert ook de mogelijkheid om toevoeren van derden te verwerken.

De haalbaarheidsonderzoeken voor de Installatie worden parallel uitgevoerd aan die voor het Songwe Hill zeldzame-aardeproject.

Het Bedrijf zal ernaar streven het gehalte aan duurzame energie te maximaliseren en de koolstofinvloed van de ontwikkelingen in zowel Malawi als Polen te minimaliseren als onderdeel van de haalbaarheidsonderzoeken.

Milieu- en sociale voordelen

In aanvulling op de synergieën met de bestaande activiteiten zal de Installatie naar verwachting aanzienlijke voordelen opleveren voor Polen en de EU, waaronder extra banen en mogelijkheden voor verdere downstream ontwikkelingen met toegevoegde waarde. Er wordt ook verwacht dat het de ontwikkeling van een robuustere toeleveringsketen voor zeldzame aarden in Europa en andere markten zal ondersteunen, wat de groene transitie wereldwijd versterkt.

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de visie van Mkango en het Bedrijf is van plan een robuust duurzaamheidsbeleid te implementeren in Polen ter ondersteuning van de ethos van het bedrijf om actief betrokken te zijn bij lokale gemeenschappen en om initiatieven uit de gemeenschap te implementeren en te ondersteunen.

Mkango Polska

Mkango heeft een Poolse dochteronderneming opgericht, Mkango Polska, om de Installatie te ontwikkelen en andere zakelijke mogelijkheden in Polen te onderzoeken. Het Bedrijf heeft Dr. Jarosław Pączek aangesteld als Country Director voor Polen en om de groei van het Bedrijf in de regio te ondersteunen. Dr. Pączek is aangesteld als lid van de raad van bestuur van Mkango Polska.

Dr. Pączek heeft een PhD in recht en is getraind als corporate financier. Gedurende zijn loopbaan in private equity leidde hij teams bij veel belangrijke projecten en heeft hij transacties in veel verschillende sectoren en regio's verzorgd en beheerd. Voorafgaand aan zijn carrière in private equity deed Dr. Pączek ervaring op als deputy general director van de grootste Poolse operator voor mobiele telefoons en als advocaat voor Hogan and Hartson, een advocatenkantoor in Washington. Hij is onder andere lid van het Chartered Institute of Securities and Investment een Fellow aan het Chartered Institute of Arbitrators.

De wetenschappelijke en technische informatie in deze uitgave is goedgekeurd en geverifieerd door Nicholas Dempers Pr.Eng (RSA) Reg. No 20150196, FSAIMM of SENET (een DRA Global Group Company), wie een "Qualified Person" is conform de National Instrument 43-101 -- Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Over Mkango

Mkango's bedrijfsstrategie bestaat uit het ontwikkelen van nieuwe duurzame primaire en secundaire bronnen van neodymium, praseodymium, dysprosium en terbium om te voorzien in een toenemende vraag door elektrische voertuigen, windturbines en andere schone technologieën. Deze geïntegreerde strategie van 'mijnen, verfijnen, recyclen' onderscheidt Mkango van zijn concurrenten en positioneert het bedrijf op unieke wijze in de sector zeldzame aarden.

Mkango is bezig met de ontwikkeling van het Songwe Hill zeldzame-aardeproject in Malawi, dat het voor 51% in handen heeft. Het doorlopende haalbaarheidsonderzoek wordt gefinancierd door een investering van 12 miljoen pond door strategische partner Talaxis Limited. Malawi staat bekend als "The Warm Heart of Africa" en is een stabiele democratie met bestaande wegen-, spoor- en stroominfrastructuur en lopende nieuwe infrastructuurontwikkelingen. Na voltooiing van het haalbaarheidsonderzoek heeft Talaxis de mogelijkheid om nog eens 26% interesse in Songwe te verwerven door financiering te regelen voor projectontwikkeling, inclusief financiering van de vermogenscomponent daarvan.

Tegelijkertijd ontwikkelt Mkango via zijn interesse van 75,5% in Maginito Limited ( www.maginito.com ) mogelijkheden voor groene technologie in de toeleveringsketen voor zeldzame aarden, waarbij het recycling van neodymiummagneten (NdFeB) en innovatieve technologieën voor zelzame-aardelegeringen, -magneten en -scheiding toepast. Maginito heeft een belang van 25% in de Britse recycler voor zeldzame-aardemagneten(NdFeB), HyProMag Limited ( www.hypromag.com ).

De strategie van Maginito wordt onderstreept door afnamerechten voor primaire en secundaire grondstoffen uit duurzame bronnen, respectievelijk van Songwe en HyProMag, en is gericht op versnelde groei in de sectoren van elektrische voertuigen, windenergie en andere industrieën, aangedreven door decarbonisatie van de economie.

Mkango heeft ook een uitgebreide exploratieportefeuille in Malawi, waaronder de onlangs aangekondigde ontdekking van rutiel in Mchinji waarvoor de analyseresultaten nog in behandeling zijn, naast het Thambani uranium-tantaal-niobium-zirkoonproject en het Chimimbe nikkel-kobaltproject.

Ga voor meer informatie naar www.mkango.ca.

Openbaarmaking betreffende Verordening marktmisbruik (Market Abuse Regulation, MAR)

Bepaalde informatie in deze aankondiging kan worden beschouwd als voorkennis in het kader van artikel 7 van Verordening (EU) nr. 596/2014 tot de vrijgave van deze aankondiging.

Waarschuwende opmerking met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

Dit nieuwsbericht bevat toekomstgerichte verklaringen (in de zin van dat begrip volgens de toepasselijke effectenwetgeving) met betrekking tot Mkango, zijn activiteiten, de Installatie en Songwe. In het algemeen kunnen toekomstgerichte uitspraken worden geïdentificeerd aan de hand van woorden als "plannen", "verwacht" of "naar verwachting", "gepland", "ramingen" "voornemens", "anticipeert", "gelooft" of variaties op dergelijke woorden en zinnen, of verklaringen dat bepaalde acties, gebeurtenissen of resultaten "kunnen", "zouden kunnen", "gaan", "zullen", "zouden moeten", "mogelijk" of "eventueel" plaatsvinden of werkelijkheid worden, of de negatieve connotaties daarvan. Lezers wordt aangeraden niet onnodig te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen omdat er geen zekerheid kan worden geboden dat de plannen, intenties of verwachtingen waarop ze zijn gebaseerd zullen plaatsvinden. Toekomstgerichte verklaringen omvatten van nature talrijke aannames, bekende en onbekende risico's en onzekerheden, zowel algemeen als specifiek, die bijdragen aan de mogelijkheid dat de voorspellingen, prognoses, projecties en andere toekomstgerichte verklaringen niet zullen plaatsvinden, wat ertoe kan leiden dat de werkelijke prestaties en resultaten in toekomstige perioden wezenlijk verschillen van enige ramingen of prognoses van toekomstige prestaties of resultaten die zijn uitgedrukt of geïmpliceerd door dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Dergelijke factoren en risico's omvatten, zonder beperking van het voorgaande, overheidsmaatregelen met betrekking tot COVID-19, COVID-19 en andere markteffecten op de wereldwijde vraag en prijsstelling van de metalen en bijbehorende downstreamproducten waarvoor Mkango de ontwikkeling van de Installatie verkent, onderzoekt en ontwikkelt, factoren die verband houden met de ontwikkeling van de Installatie, inclusief het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek, kostenoverschrijdingen, complexiteiten in de bouw en exploitatie van de Installatie, veranderingen in de economie en overheidsregelgeving, de positieve resultaten van een haalbaarheidsonderzoek naar Songwe en vertragingen in het verkrijgen van financiering of overheidsgoedkeuringen voor, en de gevolgen van milieu- en andere regelgeving met betrekking tot, Songwe en de Installatie. De toekomstgerichte verklaringen in dit nieuwsbericht zijn gepubliceerd op de datum van dit nieuwsbericht. Behalve zoals wettelijk vereist, wijst het Bedrijf alle voornemens af en is het niet verplicht om toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te herzien, ongeacht of dit het gevolg is van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, behalve zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Daarnaast verbindt de Vennootschap zich niet tot de verplichting om commentaar te geven op de verwachtingen van, of verklaringen van, derden met betrekking tot de hierboven besproken zaken.

Voor meer informatie over Mkango kunt u contact opnemen met:

Mkango Resources Limited

William Dawes

Chief Executive Officer

will@mkango.ca

Canada: +1 403 444 5979

Alexander Lemon

President

alex@mkango.ca www.mkango.ca

@MkangoResources Jarosław Pączek

Country Director, Polen

JPaczek@mkango.ca

Polen: +48664144130 Blytheweigh

Financial Public Relations

Tim Blythe

VK: +44 207 138 3204 SP Angel Corporate Finance LLP

Nominated Adviser and Joint Broker

Jeff Keating, Caroline Rowe

VK: +44 20 3470 0470 Alternative Resource Capital

Joint Broker

Alex Wood, Keith Dowsing

VK: +44 20 7186 9004/5 Bacchus Capital Advisers

Strategic and Financial Adviser

Richard Allan

VK: +44 20 3848 1642

De TSX Venture Exchange heeft de inhoud van dit persbericht niet goedgekeurd of afgekeurd. Noch de TSX Venture Exchange noch zijn Regulation Services Provider (zoals die term is gedefinieerd in het beleid van de TSX Venture Exchange) aanvaardt verantwoordelijkheid voor de geschiktheid of nauwkeurigheid van deze uitgave.

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een verzoek om een aanbod om aandelen of andere effecten van het Bedrijf in de Verenigde Staten te kopen. De effecten van het Bedrijf zullen niet worden geregistreerd onder de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "U.S. Securities Act") en mogen niet worden aangeboden of verkocht binnen de Verenigde Staten aan, voor rekening van of ten gunste van Amerikaanse personen, behalve in bepaalde transacties die zijn vrijgesteld van de registratievereisten van de U.S. Securities Act.