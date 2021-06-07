Mkango создаст европейский центр по редкоземельным элементам в Польше с Grupa Azoty Pulawy, ведущей польской компанией по производству удобрений и химикатов

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ЛОНДОН и ВАНКУВЕР, Британская Колумбия, June 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mkango Resources Ltd. (AIM / TSX-V: MKA) («Компания» или «Mkango») рада сообщить, что Mkango и Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Pulawy" SA ("Grupa Azoty PULAWY") (вместе "Стороны") договорились работать вместе над созданием завода по разделению редкоземельных элементов ("Завод") в Польше.



Была основана новая дочерняя компания Mkango, полностью принадлежащая Польше, Mkango Polska, во главе, которой был назначен высококвалифицированный региональный директор по Польше, д-р Jarosław Pączek вместе с экспертами по разделению редкоземельных элементов, Carester, и сильной командой технических консультантов и инженеров.

Grupa Azoty PULAWY (Варшавская фондовая биржа: ZAP) является частью Grupa Azoty Group, второго по величине производителя азотных и сложных удобрений в Европейском Союзе, а также крупного производителя химикатов. Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, включая Европу, Америку и Азию.

Стороны подписали эксклюзивное соглашение об аренде участка, прилегающего к крупномасштабному комплексу удобрений и химикатов Grupa Azoty PULAWY в Пулавах в Польше, который обеспечивает отличную инфраструктуру, доступ к реагентам и инженерным сетям на местах, а также привлекательную рабочую среду, в результате высококонкурентной позиции завода по операционным затратам, основанной на предварительных исследованиях, проведенных на сегодняшний день.

Расположенный в Польской особой экономической зоне, этот центр обеспечивает отличный доступ к европейским и международным рынкам. Производство на заводе укрепит безопасность поставок в Европу редкоземельных элементов, используемых в электромобилях, ветряных турбинах и других экологически чистых технологиях и стратегических приложениях, и согласуется с европейскими инициативами по созданию более надежных и диверсифицированных цепочек поставок.

Ожидается, что развитие завода принесет значительную выгоду группе Mkango:

o Продукция с более высокой добавленной стоимостью и увеличенной рентабельностью - ориентированы на 2000 тонн выделенных оксидов неодима (Nd) / празеодима (Pr) в год и 50 тонн оксидов диспрозия (Dy) и тербия (Tb) в год в карбонате, обогащенном тяжелыми редкоземельными элементами.

o Более тесная интеграция - развитие завода полностью подкреплено экологически чистым очищенным смешанным карбонатом редкоземельных элементов, добываемым на предприятии Mkango в Songwe Hill, с оценкой других синергетических эффектов.

o Повышенная маркетинговая гибкость с более широким кругом потенциальных клиентов - будущие возможности для производства и продажи отдельных тяжелых редкоземельных элементов

o Катализатор регионального роста и зеленого перехода - потенциал для дальнейшего развития переработки и сбыта и связанных с ним предприятий, включая возобновляемые источники энергии, создание дополнительных рабочих мест в регионе

В настоящее время ведется взаимодействие с финансовыми учреждениями с целью ускорения развития, а также оцениваются дополнительные стратегические партнерские отношения, последующие разработки и маркетинговые возможности.

Технико-экономическое обоснование завода проводится параллельно с проектом Mkango по редкоземельным элементам Songwe Hill («Songwe») в Малави и другими возможностями, включая участие Mkango в компании HyProMag Limited, которая развивает производство переработанных редкоземельных магнитов с короткой петлей в Великобритании.

William Daws, генеральный директор Mkango, заявил: «Развитие этого завода подчеркнет уникальное положение Mkango в секторе редкоземельных металлов. Наша интегрированная стратегия «добыча, разделение, переработка», охватывающая экологически чистые источники легких (NdPr) и тяжелых (Dy / Tb) редкоземельных элементов из Малави и переработку редкоземельных магнитов (NdFeB) в Великобритании благодаря нашему интересу к HyProMag, теперь расширена возможностью создать центр по разделению и переработке редкоземельных элементов в Польше, работая с одной из крупнейших в Европе компаний по производству химикатов и удобрений.

«Редкие земли - жизненно важный компонент магнитов, необходимых во многих технологиях, а также для перехода к зеленой энергии. Поэтому безопасность их поставок становится все более важной для правительств во всем мире, особенно в Европе и США. Мы провели обширную комплексную проверку на местах и считаем, что развитие завода в Польше улучшит устойчивые поставки редкоземельных элементов в Европу, а также принесет значительные выгоды для региона, создав новые рабочие места и потенциальные дополнительные разработки в области переработки и сбыта».

«Мы очень надеемся на сотрудничество с Grupa Azoty PULAWY и нашими партнерами по всему миру, чтобы создать ценность для всех заинтересованных сторон и внести свой вклад в развитие более надежной и устойчивой цепочки поставок редкоземельных элементов».

Andrzej Skwarek, член правления Grupa Azoty PULAWY, заявил: «Мы с нетерпением ждем совместной работы с Mkango над этим захватывающим проектом, который дополняет смежные виды деятельности Grupa Azoty PULAWY, извлекая выгоду из синергии в отношении реагентов, побочных продуктов, коммунальных услуг и инфраструктуры. Являясь лидером отрасли в Польше, Grupa Azoty PULAWY приветствует это потенциально новое развитие в регионе и будет продолжать поддерживать Mkango в процессе разработки технико-экономических обоснований».

Jarosław Pączek, региональный директор Mkango в Польше, заявил: «Это очень интересное событие для Польши в то время, когда Европа сосредоточена на укреплении цепочек поставок критически важных материалов и переходе к более экологичной экономике. Создание нового европейского центра редкоземельных металлов в центре Центральной Европы в Польше дополняет развитие аккумуляторов, электромобилей и возобновляемых источников энергии в этом регионе, с местом, стратегически расположенным для европейских торговых и транспортных маршрутов, и получающим выгоду от plug and play доступа к реагентам и утилитам. Я с нетерпением жду совместной работы с Mkango и Grupa Azoty PULAWY над этим новаторским проектом для Польши и Европы».

Завод по разделению редкоземельных элементов Pulawy

Предполагается, что завод будет производить около 2000 тонн в год оксидов неодима, празеодима и / или дидима (NdPr), а также карбоната, обогащенного тяжелыми редкоземельными элементами, содержащего примерно 50 тонн в год оксидов диспрозия и тербия. Также ожидается производство карбоната церия лантана. Mkango изучает возможности сбыта и переработки карбоната, обогащенного тяжелыми редкоземельными элементами, и карбоната церия лантана. На заводе будет использоваться лучшая в своем классе традиционная и проверенная технология, отличная железнодорожная и автомобильная инфраструктура, а также прямые поставки необходимых технологических реагентов от Grupa Azoty PULAWY. Он будет иметь доступ к местной квалифицированной рабочей силе, местным инженерным знаниям и опыту разработки проектов, а также научным институтам НИОКР.

На основании предварительных исследований, проведенных на сегодняшний день, ожидается, что завод будет иметь конкурентоспособные эксплуатационные расходы.

Технико-экономическое обоснование и техническая группа

На сегодняшний день на территории завода были завершены обширные предварительные исследования и комплексная юридическая экспертиза. Дальнейшие технико-экономические обоснования будут выполнены Carester, SENET (компания DRA Global Group) и местной инженерной фирмой Prozap при поддержке Grupa Azoty PULAWY. Команда Carester имеет обширный опыт работы и консультирования по разделению редкоземельных элементов в промышленных масштабах, а также будет оказывать текущую техническую поддержку во время строительства и эксплуатации завода. Mkango также тесно сотрудничает с ANSTO, чтобы оптимизировать спецификации кормов для завода.

Поддержку Mkango также будет оказывать его главный технический советник Mike Vaisey, бывший вице-президент по исследованиям и технологиям Lynas Corporation. Г-н Vaisey имеет 25-летний международный опыт работы в горнодобывающей и химической промышленности на руководящих должностях в области операционных и технических разработок, а также успешный опыт коммерциализации технологий.

Ожидается, что развитие завода будет опираться на устойчивые поставки очищенного смешанного карбоната редкоземельных элементов из проекта Mkango Songwe Hill в Малави. Mkango также оценит возможность обработки сторонних фидов.

Технико-экономическое обоснование для завода будет проводиться параллельно с технико-экономическим обоснованием проекта по редкоземельным элементам Songwe Hill.

Компания будет стремиться максимизировать использование возобновляемых источников энергии и минимизировать углеродное воздействие разработок как в Малави, так и в Польше, в рамках технико-экономических обоснований.

Экологические и социальные выгоды

Ожидается, что помимо синергии с существующими операциями, завод принесет значительные выгоды Польше и ЕС, включая дополнительные рабочие места и потенциал для дальнейшего развития с добавленной стоимостью. Ожидается также, что это поддержит развитие более надежной цепочки поставок редкоземельных элементов в Европе и на других рынках, что ускорит переход к экологической безопасности во всем мире.

Устойчивое развитие является неотъемлемой частью видения Mkango, и компания намерена внедрить в Польше надежную политику устойчивого развития, чтобы поддержать стремление к активному взаимодействию с местными сообществами, а также реализации и поддержки инициатив на уровне сообществ.

Mkango Polska

Mkango учредила польское дочернее предприятие Mkango Polska для развития завода и изучения других возможностей для бизнеса в Польше. Компания назначила д-ра Jarosław Pączek региональным директором в Польше для поддержки роста компании в регионе. Д-р Pączek был назначен членом правления Mkango Polska.

Д-р Pączek имеет докторскую степень по праву и по образованию занимается корпоративным финансированием. За свою карьеру в сфере прямых инвестиций он руководил командами по многим громким проектам, а также занимался поиском и управлением транзакциями в различных отраслях и регионах. До своей карьеры в сфере прямых инвестиций д-р Pączek приобрел опыт работы заместителем генерального директора крупнейшего польского оператора мобильной связи и юристом в юридической фирме Hogan and Hartson, расположенной в Вашингтоне. Среди его различных аффилированных лиц он является членом Сертифицированного института ценных бумаг и инвестиций и членом Сертифицированного института арбитров.

Научно-техническая информация, содержащаяся в этом выпуске, была одобрена и проверена Nicholas Dempers Pr.Eng (RSA) Reg. № 20150196, FSAIMM компании SENET (компания группы DRA Global), которая является «квалифицированным лицом» в соответствии с Национальным инструментом 43-101 - Стандарты раскрытия информации для проектов по добыче полезных ископаемых.

О Mkango

Корпоративная стратегия Mkango заключается в разработке новых устойчивых первичных и вторичных источников неодима, празеодима, диспрозия и тербия для удовлетворения растущего спроса со стороны электромобилей, ветряных турбин и других экологически чистых технологий. Эта интегрированная стратегия «добыча, разработка, переработка» отличает Mkango от конкурентов, занимая уникальное положение в секторе редкоземельных металлов.

Mkango разрабатывает проект по редкоземельным элементам Songwe Hill, принадлежащий 51%, в Малави с текущим технико-экономическим обоснованием, финансируемым за счет инвестиций в 12 миллионов фунтов стерлингов стратегического партнера Talaxis Limited. Малави известна как «теплое сердце Африки», это стабильная демократия с существующей автомобильной, железнодорожной и энергетической инфраструктурой, а также с развитием новой инфраструктуры. После завершения технико-экономического обоснования Talaxis имеет возможность приобрести еще 26% акций Songwe путем организации финансирования разработки проекта, включая финансирование его долевого участия.

Параллельно с этим, благодаря своей 75,5% доле в Maginito Limited ( www.maginito.com ), Mkango разрабатывает возможности экологически чистых технологий в цепочке поставок редкоземельных элементов, включая переработку неодима (NdFeB) магнитов, а также инновационные редкоземельные сплавы, магнит и сепарацию технологии. Maginito владеет 25% долей в британской компании по переработке редкоземельных магнитов (NdFeB), HyProMag Limited ( www.hypromag.com ).

В основе стратегии Maginito лежат права на приобретение экологически чистого первичного и вторичного сырья у Songwe и HyProMag соответственно, и она направлена на ускорение роста в секторе электромобилей, ветроэнергетики и других отраслях, обусловленных декарбонизацией экономики.

Mkango также имеет обширный портфель геологоразведочных работ в Малави, включая недавно объявленное открытие рутила Mchinji, результаты анализов которого еще не получены, в дополнение к проекту уран-тантал-ниобий-циркон Thambani и никель-кобальтовому проекту Chimimbe.

Для получения дополнительной информации посетите www.mkango.ca.

Раскрытие информации о злоупотреблениях на рынке (MAR)

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Предостережение относительно прогнозных заявлений

Этот пресс-релиз содержит прогнозные заявления (в значении этого термина в соответствии с применимым законодательством о ценных бумагах) в отношении Mkango, ее бизнеса, завода и Songwe. Как правило, прогнозные заявления можно идентифицировать с помощью таких слов, как «планирует», «ожидает» или «ожидается», «запланировано», «оценивает», «намеревается», «ожидает», «полагает» или вариации. таких слов и фраз или утверждений о том, что определенные действия, события или результаты «могут», «могут», «могли», «могли бы», «должны», «могли бы» или «будут», произойти или быть достигнуты, или их отрицательные коннотации. Читателям рекомендуется не чрезмерно полагаться на прогнозные заявления, поскольку не может быть никаких гарантий, что планы, намерения или ожидания, на которых они основаны, будут реализованы. По своей природе прогнозные заявления включают в себя многочисленные предположения, известные и неизвестные риски и неопределенности, как общие, так и конкретные, которые способствуют тому, что прогнозы, прогнозы, прогнозы и другие прогнозные заявления не будут выполнены, что может привести к фактическим показатели и результаты в будущих периодах должны существенно отличаться от любых оценок или прогнозов будущих показателей или результатов, выраженных или подразумеваемых в таких прогнозных заявлениях. Такие факторы и риски включают, помимо прочего, действия правительства в отношении COVID-19, COVID-19 и других рыночных воздействий на мировой спрос и цены на металлы и сопутствующие продукты переработки, которые Mkango изучает, исследует и разрабатывает, а также факторы, связанные с: развитие завода, включая результаты технико-экономического обоснования, перерасход средств, сложности в строительстве и эксплуатации завода, изменения в экономике и государственном регулировании, положительные результаты технико-экономического обоснования по Songwe и задержки в получении финансирования или правительственных разрешений для , а также влияние экологических и других нормативных актов, касающихся Songwe и завода. Заявления о перспективах, содержащиеся в этом пресс-релизе, сделаны на дату этого пресс-релиза. За исключением случаев, предусмотренных законом, компания отказывается от каких-либо намерений и не принимает на себя никаких обязательств по обновлению или пересмотру каких-либо прогнозных заявлений, будь то в результате получения новой информации, будущих событий или иным образом, за исключением случаев, предусмотренных применимым законодательством. Кроме того, компания не берет на себя обязательств комментировать ожидания или заявления третьих сторон в отношении вопросов, рассмотренных выше.

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