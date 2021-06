English French

Nouvelle étape dans la stratégie de développement

de la division blockchain d’Atari

Paris, le 7 juin 2021 – Atari, l’un des éditeurs et producteurs de loisirs interactifs les plus célèbres au monde, annonce aujourd'hui une nouvelle étape dans la stratégie de développement de sa division Atari Blockchain.

Le Groupe continue de donner la priorité au développement de NFTs, de places de marché ainsi que de mondes virtuels, notamment à travers une nouvelle licence accordée à CBI (Crypto Blockchain Industries SA), une société fondée et dirigée par Frédéric Chesnais, pour le développement d’un monde virtuel incorporant la technologie blockchain. Cet accord s’ajoute aux licences déjà consenties à Sandbox et Decentraland et s’inscrit dans la poursuite de la stratégie de croissance d’Atari dans la blockchain. Atari SA a mis en place avec CBI un contrat de licence non exclusif d’une durée initiale de 3 ans, renouvelable deux fois par période de deux ans avec un taux de royautés de 50% des revenus nets générés par les produits sous licence. Par ailleurs, Atari a aussi une option d’achat portant sur 5% du capital entièrement dilué de CBI pour un montant nominal, une fois que CBI a obtenu au moins $1 million de financement par des tiers. CBI est une société d’investissement dans la blockchain et a notamment pour objectif de développer un monde virtuel intégrant l’Atari Token pour les transactions.

Pour éviter les conflits d’intérêts, Frédéric Chesnais quitte son poste d’administrateur d’Atari SA. Il continuera à agir en tant que consultant pour les activités de licensing (division Atari Gaming) au travers d’un contrat de conseil conclu en juin 2021 pour une durée initiale de 10 mois. Par ailleurs, Frédéric Chesnais poursuivra son engagement auprès d’Atari Chain Ltd, la filiale d'Atari SA, détenue à parité avec le Groupe ICICB, qui est en charge du développement de l’Atari Token.

Wade J. Rosen, PDG d’Atari, déclare « Atari est très optimiste sur le futur de la technologie blockchain et nous sommes ravis de continuer à travailler avec Frédéric pour développer un autre monde virtuel incluant la marque Atari et dont bénéficieront à la fois Atari et CBI à l’avenir. »

L’organisation interne de la division Blockchain vise à assurer le développement continu de NFTs Atari, ainsi que de continuer à rajouter de nouveaux usages, notamment dans l’univers des jeux vidéo, au travers de licences. La possibilité de structurer cette division Blockchain en tant qu’entité autonome en vue d'une possible scission au profit des actionnaires d'Atari au travers de la cotation de cette nouvelle entité reste à l’étude dans les mêmes conditions que celles communiquées le 6 avril 20211.

Avertissement :

Il existe toujours une incertitude inhérente à la réalisation de ces projets, de leur budget d’exploitation et de leur plan de financement, et la non-réalisation des hypothèses peut avoir une incidence sur leur valeur.

A propos d’Atari

Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un Groupe global de divertissement interactif et de licences multiplateforme. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command® ou Pong®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne pour les smartphones, les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux de Microsoft et Sony. Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec des accords de licence via d’autres média, des produits dérivés et l'édition. Plus d’information sur : www.atari.com et www.atari-investisseurs.fr. Les actions Atari sont cotées en France sur Euronext Paris (Compartiment C, Code ISIN FR0010478248, mnémo ATA), en Suède sur Nasdaq First North sous la forme de certificats de dépôt (Code ISIN SE0012481232, Ticker ATA SDB) et sont éligibles au programme Nasdaq International aux Etats-Unis (Compartiment OTC - Ticker PONGF).

Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.atari.com

A propos de CBI

Crypto Blockchain Industries, SA est une société d’investissement française dans le domaine de la blockchain. L'objectif est de créer de la valeur en investissant dans des services basés sur la blockchain dans plusieurs industries, soit en tant qu'opérateur unique, en partenariat avec des cofondateurs ou en tant qu'investisseurs financiers. Des investissements ont déjà été réalisés, allant du divertissement interactif aux services industriels. Les investissements iront d'engagements modestes à des transactions uniques de plusieurs millions de dollars. CBI travaille en étroite collaboration avec les équipes dirigeantes pour identifier les opportunités d'investissement appropriées.

([1]) Voir le communiqué du 6 avril 2021 sur https://atari-investisseurs.fr/communiques-de-presse/





