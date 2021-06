Cnova NV : Mise à disposition de la Présentation Analystes

English French

NE PAS DISTRIBUER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX ETATS-UNIS D’AMERIQUE, AU CANADA, EN AUSTRALIE, NI AU JAPON.

CNOVA N.V.

Présentation Analystes Cnova

Cnova N.V. (maison mère de Cdiscount) est un acteur technologique européen de premier plan avec sa plateforme de e-commerce Cdiscount et ses solutions technologiques innovantes pour l'écosystème international des marketplaces alimenté par sa filiale Octopia

AMSTERDAM, le 7 juin 2021, 8h30 CET — Cnova N.V. (Euronext Paris : CNV; ISIN : NL0010949392) (“Cnova”) organise aujourd'hui une présentation analystes, à 8h30 CET, dans le cadre de son augmentation de capital envisagée pour financer l’accélération de ses perspectives de croissance.

La présentation analystes est accessible au public sur le site internet de Cnova : https://www.cnova.com/events-and-presentations/.

Dans la présentation analystes, Cnova fournit des informations supplémentaires sur ses objectifs à moyen terme, y compris les objectifs de GMV (Gross Merchandise Volume), et de chiffre d’affaires pour 2025 (supérieurs à 12 milliards d'euros et 4 milliards d'euros, respectivement) et la croissance estimée de l'EBITDA pour la période de 2021 à 2025 (taux annuel moyen composé compris dans la fourchette basse à moyenne de 30%). Pour 2021, Cnova vise une GMV et un chiffre d’affaires d'environ 4,5 milliards d'euros et 2,3 milliards d'euros, respectivement, et un EBITDA supérieur à 160 millions d'euros. Veuillez vous reporter à la présentation analystes pour plus d'informations.

À propos de Cnova

Cnova N.V., est une plate-forme de e-commerce européenne de premier plan, avec 4,2 milliards d'euros de GMV, 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires et un EBITDA de 133 millions d'euros (6,0 % du chiffre d’affaires) en 2020.

Elle sert 10,5 millions de clients actifs via son site web de pointe, Cdiscount. Avec sa place de marché au cœur de son modèle économique, elle offre une proposition gagnante à la fois aux consommateurs et aux commerçants.

Sa plateforme B2B Octopia offre des solutions technologiques uniques aux sites web du monde entier.

Cnova N.V. fait partie du Groupe Casino, un détaillant mondial diversifié, et est cotée sur Euronext Paris (ticker

: CNV).













Contact Investor Relations Cnova:

investor@cnovagroup.com Contacts Media: elody.rustarucci@cdiscount.com Tel: +33 6 18 33 17 86







leo.finkel@plead.fr Tel: +33 6 32 09 54 94

AVERTISSEMENT

Certaines informations incluses dans ce communiqué de presse y compris des informations sur les objectifs à moyen terme de Cnova, ne sont pas des données historiques mais des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des hypothèses, en ce inclus, notamment, des hypothèses concernant la stratégie présente et future de Cnova et l'environnement économique dans lequel Cnova exerce ses activités. Elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent pour conséquence une différence significative entre la performance et les résultats réels de Cnova, ou des résultats de son secteur d’activité, et ceux présentés explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives. Ces déclarations et informations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures. Pour de plus amples informations sur les risques auxquels Cnova est confrontée, veuillez vous reporter à la section "Gestion des risques et facteurs de risque" de son rapport annuel 2020.

Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et Cnova décline expressément toute obligation ou engagement de publier une mise à jour ou une révision des déclarations prospectives incluses dans ce communiqué de presse afin de refléter des changements dans les hypothèses, événements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont établies uniquement à des fins illustratives.

Le présent communiqué de presse inclut uniquement des informations résumées et ne prétend pas être exhaustif. Aucune garantie n'est donnée quant à l'exactitude et l'exhaustivité de l’information ou des opinions contenues dans le présent communiqué de presse.

La diffusion de ce document peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent document doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer. Le présent communiqué de presse ne contient pas et ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières, ni une invitation ou une incitation d’investissement dans des valeurs mobilières en France, aux Pays-Bas, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction. Les valeurs mobilières mentionnées dans ce communiqué ne peuvent pas être offertes ou vendues aux Etats-Unis d’Amérique en l’absence d’un enregistrement ou d’une exemption d’un tel enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié. La société n’a pas l'intention d'enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis d’Amérique ni de procéder à une offre au public aux États-Unis d’Amérique.

Le présent communiqué de presse contient des informations privilégiées au sens de l'article 7, paragraphe 1, du règlement de l'UE Abus de Marché.

