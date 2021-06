English French Dutch

Umicore annonce la succession de son CEO

Le Conseil de surveillance d’Umicore a nommé Mathias Miedreich pour succéder à Marc Grynberg en tant que CEO du Groupe au 4ème trimestre de cette année. Marc et Mathias travailleront ensemble pour assurer une intégration optimale de Mathias et une transition harmonieuse entre les deux dirigeants.

Né en 1975 et de nationalité allemande, Mathias est actuellement membre du Comité Exécutif de Faurecia, un équipementier automobile mondial de premier plan qui met l'accent sur la mobilité durable. Depuis début 2019, il est Executive Vice-President de la division Clean Mobility de Faurecia qui a réalisé des revenus de € 3,8 milliards en 2020 et emploie plus de 20.000 salariés sur 80 sites dans le monde, dont 8 centres de R&D. Mathias est titulaire d'une maîtrise en International Business Management de l'université Friedrich-Alexander d'Erlangen-Nuremberg et a commencé sa carrière dans le conseil en stratégie chez KPMG. Il a ensuite rejoint l'industrie automobile, dans laquelle il a accumulé plus de 20 ans d'expérience dans divers postes de direction en Europe et en Asie. Avant de rejoindre Faurecia en 2013 en tant que Vice President Strategy & New Technologies pour l'activité Clean Mobility, il a travaillé chez Siemens et Continental.

Thomas Leysen, Président du Conseil de surveillance, a commenté: “Nous avions placé la barre très haut pour trouver un digne successeur à Marc et nous sommes convaincus que Mathias est le candidat idéal pour mener avec succès Umicore dans la prochaine phase de son développement. Sa vaste expérience internationale acquise au sein d'entreprises internationales de premier plan, sa connaissance approfondie de l'industrie automobile, ainsi que son attention particulière pour les clients, les personnes et la technologie, constituent des atouts indéniables pour la poursuite du développement de l'entreprise.”

Le Conseil de surveillance proposera également la nomination de Marc au Conseil de surveillance lors de l'assemblée générale ordinaire de 2023.

Thomas Leysen a ajouté: “Cela permettrait aux connaissances inégalées de Marc sur Umicore et ses marchés, ainsi qu’à ses idées stratégiques, de rester à la disposition de l’entreprise. Conformément aux recommandations du Code belge de gouvernance d'entreprise, la nomination est proposée en 2023 après un intervalle approprié afin de garantir l'autonomie requise du nouveau CEO.”

Marc Grynberg, CEO d’Umicore, a déclaré: “Je suis heureux que Mathias ait été choisi pour me succéder. Il possède des compétences précieuses tant sur le plan professionnel que sur le plan relationnel, qui lui permettront d’écrire le prochain chapitre de la réussite d'Umicore avec le Conseil de direction et tous les employés d'Umicore. Je veillerai à assurer une transition harmonieuse et passerai le relais à Mathias en toute confiance. Je suis également heureux que le Conseil de surveillance propose ma nomination pour le rejoindre et je me réjouis de continuer à faire partie de cette fabuleuse entreprise et de contribuer à la suite de son histoire passionnante.”

Mathias Miedreich a commenté: “Je suis très heureux de rejoindre Umicore et d’en prendre la direction en tant que CEO. Les excellents résultats de l'entreprise, qui s'est transformée en l'un des principaux acteurs dans le domaine de la mobilité propre et du recyclage, sont remarquables, et inégalés dans le secteur. Le potentiel d’Umicore est énorme, et je suis honoré que le Conseil de surveillance m’ait choisi pour mener la société vers la prochaine phase de croissance durable et de leadership technologique. Je suis convaincu que, grâce à l'expérience que j'ai acquise, je serai en mesure de contribuer de manière significative non seulement à la croissance d'Umicore, mais surtout à son impact sur un monde sans émissions nettes de CO 2 .”





