Admicom Oyj: Admicom Oyj:n toimitusjohtaja vaihtuu, väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi talousjohtaja Petri Aho

Admicom Oyj:n toimitusjohtaja vaihtuu, väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi talousjohtaja Petri Aho

ADMICOM OYJ SISÄPIIRITIETO 7.6.2021 klo 9:49





Admicom tiedotti 7.1.2021 käynnistäneensä uuden toimitusjohtaja haun Antti Sepän jättäytyessä pois yhtiöstä vuoden 2021 loppuun mennessä. Muutoksella haettiin hallittua siirtymää uuteen organisaatiomalliin ja strategiakauteen. Admicom Oyj:n hallitus on vapauttanut Antti Sepän toimitusjohtajan tehtävistä 4.6.2021.

Admicom Oyj:n nykyinen talousjohtaja Petri Aho tulee 4.6.2021 alkaen väliaikaisesti hoitamaan Yhtiön toimitusjohtajan tehtävää, talousjohtajan tehtäviensä lisäksi. Hallitus tekee uuden toimitusjohtajan valinnan vuoden 2021 aikana.

Hallituksen puheenjohtaja Timo Häll: "Kiitän yhtiön hallituksen puolesta Anttia hänen panoksestaan, aktiivisesta ja ahkerasta työotteestaan ja sekä positiivisuudestaan viime päiviin asti Admicomin liiketoiminnan kasvattamisessa. Antin aloittaessa yhtiössä oli noin 30 henkilöä ja nyt meitä on noin 180. Antti on johtanut yhtiötä kasvuun ja on onnistunut antamaan osaltaan tärkeän panoksensa kasvun vaatimiin haasteisiin. Kasvun myötä Admicom on siirtynyt uuteen vaiheeseen, jonka yhteydessä hallitus ja Antti ovat yhdessä todenneet, että on aika toimitusjohtajan vaihdolle. Antin kanssa on ollut mahtavaa työskennellä, toivotamme Antille kaikkea hyvää tulevaan".