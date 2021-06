Associer gestion commerciale et logiciel de facturation en ligne (SaaS / Cloud)

Logiciel de facturation SaaS (Software as a Service) : facture et devis en ligne sont faisables et disponibles rapidement

La nouvelle ré-évolution, la facturation SaaS permet aux entreprises de petites tailles de facturer dans le cloud. Vos nouveaux modes de travail d’entrepreneur sont de plus en plus dans la mobilité, vous devez pouvoir accéder en temps réel aux données comptables de l’entreprise, pour créer une facture en ligne ou peut-être même pour concevoir un devis directement, en ligne, chez le client.

Un logiciel, en ligne, de facturation et de devis, simplifie la conception de documents professionnels comptables de vente pour des professionnels ou des particuliers, à l’aide de modèles personnalisés. Par ailleurs, un outil en ligne de gestion des achats, en plus d’un outil de facturation, facilite le suivi des dépenses de l’entreprise, avec le traitement correspondant des mouvements de stocks et l’approvisionnement avec le fournisseur.

La facturation en ligne donne beaucoup d’avantages à toutes les entreprises. L’application de gestion commerciale s’utilise directement sur internet, et permet une collaboration en fonction de la taille, et de la structure de l’entreprise, quels que soient les logiciels ou les machines utilisés par des collaborateurs (Android, iOS, Windows, Mac, PC de bureau classique). Peu importe le support utilisé, il suffit d’un navigateur internet pour accéder au logiciel full web.

Inscription très rapide, sans carte bancaire ni engagement

Application de gestion commerciale en ligne : gérez votre entreprise avec plus de visibilité et précision

La gestion commerciale en ligne se doit d’être efficace, intuitive, et interactive. Vous devez, par exemple, pouvoir générer rapidement des rapports d’activité, connaitre l’évolution de chiffre d’affaires, et suivre à distance la trésorerie.

Par ailleurs, un logiciel de gestion commerciale SaaS en ligne permet des tâches commerciales courantes sans devoir changer ou quitter l’outil de gestion, tout en contrôlant les factures impayées. Le logiciel permettra de vous faire payer une facture directement en ligne, et si le client ne paye pas à temps, vous pourrez déclencher facilement une mise en recouvrement ou une relance type. Vous gardez ainsi le contrôle jusqu’à la fin.

Pourquoi devoir ou vouloir migrer sa facturation et gestion commerciale en SaaS ?

La réponse est simple: vous libérer du temps pour votre activité principale qui est le développement d’entreprise, ou en d’autres termes, faire évoluer votre business.

Le logiciel de gestion d’entreprise peut également répondre à un besoin de gestion de la comptabilité en ligne : simplification et gestion professionnelle des interactions avec votre expert-comptable, qui récupère en peu de temps les données importantes et les pièces justificatives pour établir la tenue comptable.

En plus de simplifier la gestion commerciale, le logiciel de gestion permet de centraliser les pièces justificatives liées, notamment, aux achats de la société, grâce à un outil de reconnaissance de caractères par lecture optique (ORC) pour traiter automatiquement les documents, et ce, quel que soit le format de la pièce à traiter: PDF, image, etc.

Par Marie WEISS pour Celge