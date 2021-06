Mason Graphite annonce la réussite des tests de cyclage et la transition vers la commercialisation des matériaux de batteries

MONTRÉAL, 07 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mason Graphite inc. (« Mason Graphite » ou la « Société ») (TSX.V : LLG; OTCQX : MGPHF) est très fière d’annoncer que les tests de cyclage, effectués sur ses batteries prototypes complètes de type pochette, sont concluants, ayant atteint l’objectif des 1 000 cycles de charge et décharge tout en maintenant un taux de rétention de capacité de plus de 80,6 %. Ce résultat classe sans équivoque le graphite du Lac Guéret parmi les matériaux d’anode Li-ion les plus performants actuellement disponibles sur le marché pour toutes les applications, y compris les véhicules électriques.



Ce procédé de transformation à valeur ajoutée a été développé en collaboration avec le Conseil National de recherches du Canada (« CNRC ») et Corem, un centre de recherche et d’innovation à Québec, et a été conçu sur la base d’une étude comparative approfondie réalisée au début du programme de matériaux de batteries, afin d’assurer que le produit fini rencontre les exigences et les spécifications générales des fabricants de batteries.

Cette réalisation positionne favorablement la Société pour la commercialisation du graphite de Lac Guéret en tant que composante clé du marché des batteries qui est en pleine expansion. Voir « Programme de matériaux pour batteries » ci-dessous.

Commercialisation

La Société a augmenté ses effectifs afin d’accélérer les activités de commercialisation, lesquelles devraient progresser rapidement dans les mois à venir. L’équipe de Mason Graphite possède une expérience significative dans la commercialisation, ayant dirigé les efforts de commercialisation et constitué la base de clients d’un producteur mondial de graphite bien reconnu. Cela comprend la qualification et la distribution de produits de graphite dans toutes les applications, y compris auprès des fabricants de batteries alcalines et Li-ion les plus reconnus dans le monde.

Programme de matériaux pour batteries

Mason Graphite travaille au développement et l’amélioration de ce procédé de transformation avec le CNRC depuis 2015. Mason Graphite et ses partenaires ont développé et maîtrisé les procédés de purification, de mise en forme et finalement d’enrobage, pour rencontrer les propriétés chimiques et physiques requises pour atteindre les performances électrochimiques recherchées par les fabricants de batteries.

Le CNRC est le plus grand organisme fédéral de recherche-développement du Canada et s'associe à l'industrie canadienne pour sortir la recherche du laboratoire et lui trouver des applications commerciales. Le CNRC offre une gamme de services scientifiques, techniques et d’ingénierie, incluant une expertise et des installations spécialisées dans les technologies liées aux transports propres et écoénergétiques. La ligne de prototypage de batteries du Centre de recherche sur l’automobile et les transports de surface du CNRC permet de transformer, concevoir des prototypes et tester des matières premières de la mine à la fabrication. La collaboration entre Mason Graphite et le CNRC a abouti à la création d’un procédé de transformation pour générer du graphite de la qualité requise pour les batteries au lithium-ion.

Pour l’équipe responsable du projet, l’atteinte de ces résultats représente une avancée significative pour l’industrie canadienne des véhicules électriques, mais aussi pour d’autres applications potentielles des batteries au lithium-ion.

Le graphite sphérique purifié enrobé (« CSPG ») a été reproduit à l’échelle pilote grâce à l’implication de Corem et a été produit à partir de concentré provenant du gisement du Lac Guéret.

Francis Fournier, président – directeur général de Corem ajoute : « Nous sommes fiers de contribuer depuis 2014 avec Mason Graphite au développement d’innovations pour l’extraction, la purification et la valorisation du graphite du Lac Guéret. Le graphite sphérique enrobé testé a été produit à l’échelle pilote dans les installations de Corem. Les procédés développés en collaboration avec Mason Graphite sont un bel exemple du rôle que joue Corem comme partenaire du secteur minier dans la transition vers une économie verte telle l’électrification des transports ».

Jean L’Heureux, chef de l’exploitation de la Société, conclut « L’accomplissement que nous célébrons aujourd’hui est le fruit de milliers d’heures de travail réalisées par l’équipe de Mason Graphite et nos partenaires. Nous tenons à remercier toutes les personnes impliquées de leur précieuse contribution à ce grand succès ».

Les plus récents résultats des trois cellules de test sont présentés dans le graphique ci-dessous.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible ici : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b348fb90-c44a-4cfb-a339-2161494c45db/fr

Méthodologie

Les batteries prototypes complètes sont de type pochette; elles sont testées à un taux de C/3, soit 3 heures pour charger et 3 heures pour décharger, réalisant ainsi environ 4 cycles complets par jour. La cathode utilisée est de type NMC532. La rétention de capacité est calculée sur la capacité de décharge par rapport au premier cycle.

Campagne pilote de CSPG

Une nouvelle campagne de production pilote de CSPG est présentement en cours, chez Corem ainsi que dans les installations de Mason Graphite à Québec. Le CSPG ainsi produit sera utilisé pour fournir des échantillons à tester par des clients potentiels lors de la campagne de commercialisation.

Développement de la prochaine génération de matériaux d’anode

Une famille croissante de matériaux d’anode pour les batteries lithium-ion est le graphite sphérique amélioré avec des ajouts de silicium (« Si ») métallique. Les additions de Si sont recherchées car elles se traduisent par des densités d’énergie plus élevées dans les batteries. À ce jour, le principal inconvénient est de contrôler le gonflement du Si lors de la charge, lequel entraine des défis mécaniques pour les batteries.

Mason Graphite travaille depuis plusieurs mois avec un partenaire spécialisé dans les solutions innovantes pour le développement de la prochaine génération d’anodes contenant du Si à haute densité d’énergie. Le partenariat vise à concevoir des matériaux d’anode intégrant suffisamment de Si afin d’augmenter significativement la capacité des batteries lithium-ion, tout en ayant des concentrations suffisamment faibles afin que le gonflement demeure gérable. Cette approche vise à garantir que ces produits innovants puissent être intégrés facilement aux applications et aux équipements de fabrication de batteries existantes.

Les premiers essais de graphite sphérique du Lac Guéret avec additions de Si ont démontré des performances électrochimiques exceptionnelles. Des tests supplémentaires sont en cours et la Société entend communiquer plus de détails au fur et à mesure de l’avancement du programme.

Modifications du régime d’options d’achat d’actions

La Société annonce également que le Conseil d’administration a approuvé une série de modifications au régime d’options d’achat d’actions de la Société, tel que modifié et mis à jour (le « régime d’options »), afin, entre autres (i) d’augmenter le nombre d’options octroyées en vertu du plan d’option de 11 000 000 à 13 500 000, (ii) clarifier (a) les raisons pour lesquelles une option peut être automatiquement résiliée ou annulée, (b) les évènements pour lesquels une option (ou la capacité d’exercer une telle option) peut être cédée ou transférée, et (c) les évènements pour lesquels le Conseil peut accélérer l’acquisition des options ou résilier ou annuler des options, et (iii) apporter une série d’amendements « d’ordre administratif ». Une description sommaire du régime d’options, tel que modifié, sera incluse dans la circulaire d’information de la direction pour la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société. Aucune option n’est attribuée aux administrateurs ou aux dirigeants à ce point-ci.

À propos de Mason Graphite

Mason Graphite est une société canadienne dédiée à la production et à la transformation de graphite naturel. Sa stratégie de croissance comprend le développement de produits à valeur ajoutée, notamment destinés aux technologies vertes, dont l’électrification des transports. Elle détient également 100% des droits du gisement de graphite naturel du Lac Guéret, l’un des plus riches au monde. La Société est dirigée par une équipe expérimentée comptant plusieurs décennies d’expérience cumulée dans le graphite, notamment au niveau de la production, de la vente ainsi que de la recherche et du développement.

