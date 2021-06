Minière Monarch reçoit l'éligibilité au DTC

English French

MONTREAL, 07 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION MINIÈRE MONARCH (« Monarch » ou la « Société ») (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) est heureuse d'annoncer que ses actions ordinaires sont maintenant admissibles à la compensation et au règlement électroniques par l'intermédiaire de la Depository Trust Company (« DTC »). Monarch se négocie actuellement sur le OTCQX sous le symbole GBARF.



DTC est une filiale de la Depository Trust & Clearing Corp. DTC gère la compensation et le règlement électroniques des sociétés cotées en bourse aux États-Unis. Les titres qui peuvent être compensés et réglés par voie électronique par la DTC sont considérés comme admissibles au DTC. Cette méthode électronique de compensation des titres accélère le processus de règlement pour les investisseurs et les courtiers, permettant à un titre d'être négocié auprès d'une sélection beaucoup plus importante de firmes de courtage.

« En devenant admissibles à la DTC, les actions ordinaires de Monarch peuvent désormais être transférées électroniquement entre les firmes de courtage américaines, ce qui constitue un avantage certain pour les investisseurs américains, » a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarch. « Cela permettra à ces investisseurs de négocier plus efficacement et à moindre coût, ce qui pourrait potentiellement accroître la liquidité de nos actions. »

À propos de Monarch

Corporation minière Monarch (TSX: GBAR) est une société minière entièrement intégrée qui possède quatre projets avancés, dont l'ancienne mine Beaufor, entièrement autorisée, qui a produit plus d'un million d'onces d'or au cours des 30 dernières années. Les autres actifs avancés comprennent les propriétés Croinor Gold, McKenzie Break et Swanson, toutes situées près de l'usine Beacon d’une capacité de 750 tpj, entièrement autorisée et détenue par Monarch. Monarch possède 28 702 hectares (287 km2) d'actifs miniers dans le prolifique camp minier de l'Abitibi qui contiennent des ressources aurifères mesurées et indiquées combinées de 588 482 onces et des ressources présumées combinées de 329 393 onces.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarch par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Le TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.