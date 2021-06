Les Studios Felix & Paul et le Studio PHI sont ravis de présenter L’INFINI : la toute première expérience multisensorielle et interactive en réalité virtuelle à bord de la Station spatiale internationale (SSI)

English French

L’INFINI réinvente les expositions immersives en proposant un voyage grandiose et inédit dans l'espace. Se déroulant cet été à Arsenal art contemporain Montréal, cet événement de quatre mois est à ne pas manquer.



L’INFINI est un projet de Expériences INFINITY, une coentreprise du Studio PHI et des Studios Felix & Paul qui s'associent pour produire et distribuer la prochaine génération en expositions immersives et spatiales.



MONTRÉAL, 07 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- En 20 ans d'existence, moins de 250 humains ont visité la Station spatiale internationale. L’INFINI offre à tous la possibilité de faire une expérience inoubliable dans l’espace et permet aux visiteurs de se déplacer librement à l'intérieur de la SSI. Ils auront la chance de s'immerger et de découvrir des moments inédits captés en 3D et à 360° degrés par des astronautes dans leur environnement quotidien.

"Le public ne doit plus se contenter de regarder des histoires sur les vols spatiaux. Nous pouvons vraiment leur donner l'impression d'être des participants afin qu'ils puissent vivre le voyage d'un astronaute."

Felix Lajeunesse, Co-Fondateur des Studios Felix & Paul et Chef à la création de L’INFINI

L'INFINI est une extension de l'œuvre de réalité virtuelle Space Explorers : The ISS Experience, la plus grande production jamais filmée dans l'espace, produite par les Studios Felix & Paul en association avec TIME Studios. Tournée sur deux ans avec des caméras 3D 360 degrés et un accès privilégié à l’équipage de la Station spatiale internationale, cette épopée immersive en quatre volets vous fera vivre de près les joies, émerveillements et dangers de la vie en orbite, aux côtés d’astronautes en mission. Space Explorers : The ISS Experience est créée en collaboration avec le laboratoire national américain de l'SSI, la NASA, l'Agence spatiale canadienne, l'entreprise d'État pour les activités spatiales ROSCOSMOS, l'Agence spatiale européenne, l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale et le Centre spatial Mohammed Bin Rashid.

"Nous devions commencer quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. C'était précurseur et révolutionnaire d'une certaine manière, car un projet de cette envergure et complexité n'avait jamais été tenté auparavant."

Jonathan Woods - Producteur exécutif chez TIME Studios et de Space Explorers: The ISS Experience

Une expérience alliant technologie de pointe et art contemporain immersif

Avec une superficie de 12 500 pieds carrés, L’INFINI est un voyage immersif des sens d'environ une heure qui comporte sept chapitres distincts accompagnés d’expériences multisensorielles pour recréer l'expédition d'un astronaute. De l'entraînement à la mission, en passant par l'ascension dans l'espace et au retour sur Terre - où la nature a lentement repris ses droits -, chaque visiteur est invité à créer son propre parcours pour vivre la sensation d'être dans l'espace.

"L’INFINI ne ressemble à aucune autre exposition sur l'espace. Nous avons pris la décision de grandement transformer l'expérience du visiteur avec un contenu exclusif tourné en réalité virtuelle par les Studios Felix & Paul à bord de la SSI. Nous nous sommes inspirés de la fascination globale de l'humanité pour l'espace en intégrant le point de vue poétique des astronautes grâce aux espaces scénographiques, à la technologie free-roaming et à l’installation audiovisuelle commandée à l'artiste japonais Ryoji Ikeda. Il était essentiel pour nous de transporter le public vers les particularités de la vie dans l'espace et de ressentir leur présence à bord de la SSI."

Phoebe Greenberg, Fondatrice de PHI et Chef de la création de L’INFINI

Des images réelles de l'espace en réalité virtuelle

Grâce à la caméra de pointe EVA des Studios Felix & Paul - une caméra Z-Cam V1 Pro, conçue par des ingénieurs canadiens pour résister aux conditions difficiles que représente une orbite à basse atmosphère -, les visiteurs peuvent vivre la vie à bord de la Station spatiale internationale comme s'ils y étaient réellement. Avec un accès incroyable aux moments personnels des astronautes, filmés en 3D et en réalité virtuelle à 360 degrés, les images façonnent le point central de la narration de l’expérience.

L'INFINI : une expérience unique et très stimulante en free roaming

Passant d'une séquence cinématographique plus statique en réalité virtuelle à une expérience déambulatoire, 90 utilisateurs pourront se promener en simultané dans un environnement libre et ressentir la sensation d’être en orbite d'un astronaute à travers une représentation filaire stylisée de la Station spatiale internationale à l'échelle réelle. À la fin de cette expérience en free roaming de 35 minutes, les visiteurs pourront contempler l'effet de surplomb, la vue la plus impressionnante de la Terre depuis l'espace que seul un astronaute peut observer. Afin de pouvoir accueillir un environnement en free roaming avec autant d'utilisateurs, PHI a développé un outil de surveillance réseau qui assure une expérience-visiteur optimale.

De l’art contemporain immersif de classe mondiale

Un chapitre spécifique de l'exposition sera consacré à l'art contemporain avec une installation audiovisuelle magistrale du célèbre artiste japonais Ryoji Ikeda. La nouvelle installation audiovisuelle d'Ikeda, The Universe within the Universe, explore les facettes et les mécanismes cachés de la nature et guide les visiteurs dans un voyage immersif du microscopique au macroscopique - et plus encore.

Un parcours multisensoriel

Tout au long du parcours, les visiteurs peuvent laisser leurs sens s'éveiller grâce à l'interactivité entre les objets physiques, la réalité virtuelle, l'art multimédia, les paysages sonores, la conception de la lumière et même les parfums subtils d'une forêt, qui évoquent des souvenirs d'observation des étoiles allongés dans l'herbe.

Les billets peuvent être achetés sur experienceinfini.com

Avec le soutien du Fonds d’Investissement de la culture et des communications (FICC) ainsi qu’à la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC).

Tournée nord-américaine

L’INFINI prévoit déjà de partir en tournée aux États-Unis après sa première mondiale à Montréal en juillet prochain. La première ville américaine à accueillir cette expérience multisensorielle et interactive en réalité virtuelle sera Houston, au Texas, siège du programme des astronautes de la NASA.

Une expérience exclusive en toute sécurité

L’équipe de L’INFINI a mis en place des mesures de sécurité pour la COVID-19 afin de protéger la santé et le bien-être des visiteurs et du personnel. Des stations de nettoyage à l'ultraviolet et à l'ozone seront utilisées sur place et seront capables de désinfecter plus de 16 casques VR à la fois en 40 secondes.

À propos de FELIX & PAUL STUDIOS

Les Studios Felix & Paul est un studio de divertissement immersif primé aux Emmy® voué à la production d'expériences en réalité virtuelle, réalité augmentée et réalités mixtes engageantes, innovantes et inédites destinées à des publics du monde entier.

Les Studios Felix & Paul combinent une plateforme technologique en instance de brevet à des expériences créatives primées pour produire des expériences immersives révolutionnaires dont:

Des collaborations avec des partenaires de premier plan: la NASA, SpaceX, le président Barack Obama et Michelle Obama, LeBron James, le président Bill Clinton, Eminem, Wes Anderson, Brie Larson, Jeff Goldblum, Bill Murray et bien d'autres;

Des productions originales: la série Space Explorers, Traveling While Black, MIYUBI, la série Nomads, Strangers avec Patrick Watson et la série The Confessional;

Productions en lien avec de prestigieuses propriétés intellectuelles: Jurassic World, le Cirque du Soleil, Wild de Fox Searchlight et L'Île aux chiens.

Le contenu du studio est disponible pour la distribution dans une gamme de formats immersifs y compris en format mobile 360 degrés pour téléphones intelligents et tablettes compatibles avec la technologie 5G, la projection à 360 degrés en format dôme conçue pour les dômes et les planétariums, la réalité virtuelle totalement immersive sur casques Oculus ainsi que les écrans géants et les expositions immersives à grande échelle. Une expérience inédite de réalité augmentée est également en cours de production.

Avec sa prochaine saison de Space Explorers: The ISS Experience, Les Studios Felix & Paul est la seule entreprise de médias au monde désignée «partenaire d'exécution officiel» par le laboratoire national américain de la SSI.

À propos de TIMES STUDIOS

TIME Studios est la division télévisuelle et cinématographique primée aux Emmy Awards de TIME, une marque médiatique mondiale qui atteint une audience combinée de plus de 90 millions de personnes dans le monde. Construit sur la fondation du journalisme visuel de TIME, et ayant remporté plus de 52 prix et nominations majeures au cours des sept dernières années, ainsi que généré 577 millions de visionnements de vidéo en ligne sur toutes les plateformes en 2019, TIME Studios utilise l'accès et l'autorité de l'une des marques les plus fiables et les plus respectées au monde afin de proposer des programmes de qualité supérieure basés sur la vérité. TIME Studios s'illustre à travers le monde tant à la télévision qu'au cinéma, tout en continuant de repousser les limites du journalisme et de la narration visuelle grâce à de nouveaux supports de pointe, notamment la réalité virtuelle et la réalité augmentée.

À propos de PHI STUDIO

Studio PHI concentre ses activités sur la présentation et le commissariat d'œuvres immersives en réalité virtuelle (VR), en réalité augmentée (AR) et en réalité étendue (XR). Reconnu au niveau local et international pour sa production innovante, son expertise technique et ses réalisations au service des nouvelles formes de narration, Studio PHI collabore avec de grands acteurs à l'échelle mondiale et a œuvré sur de nombreux projets primés et présentations internationales, entre autres à New York, Tokyo, Venise, Francfort, Luxembourg et Salt Lake City. À titre de pionnier en expériences interactives, Studio PHI repousse les limites de l'immersion, en améliorant l'expérience du visiteur grâce à son sens aigu du détail et à ses scénographies de haute qualité. Réputé pour ses collaborations étroites avec des artistes, créateurs, réalisateurs et producteurs de différents horizons, Studio PHI aspire à être un catalyseur d'innovation en appuyant le développement des talents présents et futurs.

