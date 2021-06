Nuvei annonce la clôture de son placement secondaire par voie de prise ferme de 500 M$ US

English French

Le présent communiqué ne doit pas être diffusé aux États-Unis ni à des agences de presse américaines



MONTRÉAL, 07 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Nuvei (« Nuvei » ou la « Société ») (TSX : NVEI et NVEI.U), partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères, a annoncé aujourd’hui la clôture de son placement secondaire par voie de prise ferme annoncé précédemment d’un total de 7 165 378 actions à droit de vote subordonné de la Société au prix d’achat de 69,78 $ US par action à droit de vote subordonné pour un produit brut total revenant aux actionnaires vendeurs d’environ 500 M$ US (le « Placement »).

Goldman Sachs Canada Inc., Crédit Suisse, Financière Banque Nationale Inc. et Banque Scotia ont agi à titre de co-chefs de file dans le cadre du Placement. BMO Marchés des capitaux, Merrill Lynch Canada Inc., Marchés mondiaux Citigroup Canada Inc., RBC Marchés des capitaux, Corporation Canaccord Genuity, Raymond James Ltée et Stifel Nicolaus Canada Inc. ont également agi à titre de preneurs fermes dans le cadre du Placement (collectivement, les « Preneurs fermes »).

Dans le cadre du Placement, les actionnaires vendeurs (sauf les actionnaires membres de la direction) ont accordé aux Preneurs fermes une option, pouvant être exercée, en totalité ou en partie, en tout temps jusqu’au 7 juillet 2021, leur permettant d’acheter, au prix d’offre, un nombre d’actions supplémentaires pouvant atteindre 15 % du Placement, afin de couvrir les surallocations.

Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse. Les actions à droit de vote subordonné n’ont pas été ni ne seront inscrites aux termes de la Loi de 1933 ou de toute loi sur les valeurs mobilières des États américains et ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis, à moins d’être inscrites en vertu de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières des États américains applicables, ou à moins d’avoir obtenu une dispense des exigences d’inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières des États américains applicables. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et les titres ne seront pas vendus dans les provinces, les États ou les territoires dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’inscription ou l’approbation des titres en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ces provinces, États ou territoires.

