HIGHCO : Transactions sur Actions propres du 31/05/21 au 04/06/21

Déclaration des transactions sur actions propres

Réalisées du 31 mai au 4 juin 2021

Paris, le 7 juin 2021

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur Code identifiant émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier

(en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 31/05/2021 FR 0000054231 1 000 5,29 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 01/06/2021 FR 0000054231 653 5,39 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 02/06/2021 FR 0000054231 936 5,42 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 03/06/2021 FR 0000054231 85 000 5,14 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 04/06/2021 FR 0000054231 1 000 5,28 € XPAR

Présentation détaillée transaction par transaction

Code identifiant PSI Jour

Heure de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-31

07:04:51 FR 0000054231 5,28



EUR 400



XPAR jAj6Ag7iIV000Kz0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-31

09:09:16 FR 0000054231 5,3



EUR 114



XPAR jAj6Ag7kEu002BV0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-31

09:09:16 FR 0000054231 5,3



EUR 86



XPAR jAj6Ag7kEu002Be0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-31

12:55:57 FR 0000054231 5,3



EUR 100



XPAR jAj6Ag7nmH004yD0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-31

12:55:57 FR 0000054231 5,3



EUR 100



XPAR jAj6Ag7nmH004yM0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-31

13:00:57 FR 0000054231 5,26



EUR 71



XPAR jAj6Ag7nr4005270



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-05-31

14:12:21 FR 0000054231 5,32



EUR 129



XPAR jAj6Ag7oyD0065e0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-06-01

07:02:33 FR 0000054231 5,28



EUR 3



XPAR jAj6Ag84jp000SB0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-06-01

07:55:56 FR 0000054231 5,4



EUR 16



XPAR jAj6Ag85ZU0013O0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-06-01

07:55:56 FR 0000054231 5,4



EUR 2



XPAR jAj6Ag85ZU0013X0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-06-01

08:21:57 FR 0000054231 5,4



EUR 136



XPAR jAj6Ag85ye001HP0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-06-01

09:00:20 FR 0000054231 5,4



EUR 46



XPAR jAj6Ag86Zl001fQ0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-06-01

09:00:20 FR 0000054231 5,4



EUR 200



XPAR jAj6Ag86Zl001fZ0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-06-01

11:22:22 FR 0000054231 5,38



EUR 200



XPAR jAj6Ag88nG0031o0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-06-01

14:21:00 FR 0000054231 5,4



EUR 50



XPAR jAj6Ag8Ba7005Xi0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-06-02

07:44:14 FR 0000054231 5,46



EUR 200



XPAR jAj6Ag8Rrh000iJ0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-06-02

07:49:33 FR 0000054231 5,44



EUR 100



XPAR jAj6Ag8Rwr000sm0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-06-02

07:51:34 FR 0000054231 5,44



EUR 100



XPAR jAj6Ag8Rym000u00



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-06-02

07:51:34 FR 0000054231 5,4



EUR 200



XPAR jAj6Ag8Rym000u90



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-06-02

08:45:04 FR 0000054231 5,36



EUR 136



XPAR jAj6Ag8SoZ001Ua0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-06-02

12:15:48 FR 0000054231 5,4



EUR 100



XPAR jAj6Ag8W6U003xm0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-06-02

12:32:05 FR 0000054231 5,4



EUR 75



XPAR jAj6Ag8WME0044Y0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-06-02

12:49:57 FR 0000054231 5,4



EUR 25



XPAR jAj6Ag8WdZ004850



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-06-03

10:37:31 FR 0000054231 5,32



EUR 200



XPAR jAj6Ag8r2v005ro0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-06-03

11:13:36 FR 0000054231 5,3



EUR 21



XPAR jAj6Ag8rbs006PI0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-06-03

11:31:07 FR 0000054231 5,3



EUR 179



XPAR jAj6Ag8rsm006WM0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-06-03

13:11:48 FR 0000054231 5,14



EUR 84000



XPAR jAj6Ag8tSE007Oo0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-06-03

14:34:15 FR 0000054231 5,3



EUR 600



XPAR jAj6Ag8uk3009680



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-06-04

07:09:39 FR 0000054231 5,3



EUR 200



XPAR jAj6Ag9AHL000I30



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-06-04

07:09:44 FR 0000054231 5,3



EUR 200



XPAR jAj6Ag9AHQ000ID0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-06-04

12:21:16 FR 0000054231 5,26



EUR 43



XPAR jAj6Ag9F8s003Bj0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-06-04

13:34:13 FR 0000054231 5,26



EUR 105



XPAR jAj6Ag9GHU0040F0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-06-04

13:34:20 FR 0000054231 5,26



EUR 40



XPAR jAj6Ag9GHa0040O0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-06-04

13:47:48 FR 0000054231 5,26



EUR 12



XPAR jAj6Ag9GUe004D90



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-06-04

13:47:48 FR 0000054231 5,26



EUR 178



XPAR jAj6Ag9GUe004DI0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-06-04

14:02:44 FR 0000054231 5,26



EUR 22



XPAR jAj6Ag9Gj5004KB0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2021-06-04

14:42:43 FR 0000054231 5,28



EUR 200



XPAR jAj6Ag9HLn004pl0



couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires

A propos de HighCo

Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte près de 600 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Cynthia LERAT

Directrice Générale Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 1 77 75 65 16

comfi@highco.com c.lerat@highco.com



HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com



