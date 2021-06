iTeos Therapeutics annonce de nouvelles données de Phase 1/2a indiquant l'activité antitumorale de l'inupadénant, son antagoniste du récepteur A2A de l'adénosine, lors de l'ASCO 2021

French German

Les résultats actualisés d'un ensemble de données issu de 43 patients ont montré des réponses durables et une stabilisation de la maladie de plus de six mois avec la monothérapie inupadénant chez cinq patients atteints de tumeurs solides avancées, y compris des réponses partielles confirmées précédemment annoncées chez des patients atteints de mélanome résistant à l'inhibiteur de contrôle et des patient atteints d'un cancer de la prostate résistant à la castration et un patient récemment diagnostiqué atteint d'un cancer du poumon non à petites cellules lourdement pré-traité présentant une maladie stabilisée depuis plus de de 10 mois

Les analyses préliminaires des biopsies tumorales ont indiqué que l'expression du récepteur A 2A dans des échantillons de tumeur pré-traitement est associée à des résultats cliniques chez les patients atteints de tumeurs solides traitées avec la monothérapie inupadénant

La monothérapie inupadénant a été bien tolérée, conformément aux données d'innocuité précédemment rapportées

La société continuera d'évaluer l'inupadénant et le biomarqueur du récepteur 2A dans l'essai de Phase 1b/2a en cours en association avec le pembrolizumab et en association avec la chimiothérapie

CAMBRIDGE, Massachusetts et GOSSELIES, Belgique, 07 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq : ITOS), une société biopharmaceutique au stade clinique pionnière dans la découverte et le développement d'une nouvelle génération de traitements d'immuno-oncologie hautement différenciés pour les patients, a annoncé aujourd'hui de nouvelles données cliniques issues de son essai clinique de Phase 1/2a en cours sur l'inupadénant (EOS-850), antagoniste du récepteur de l'adénosine (A 2A R) de nouvelle génération, lors de l'assemblée annuelle 2021 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO). Les résultats actualisés des parties de l'essai sur la monothérapie à escalade et à expansion de dose ont fourni des preuves d'une activité antitumorale durable chez des patients atteints de tumeurs solides avancées et indiqué une innocuité conforme aux résultats précédemment rapportés. Trois événements indésirables graves considérés comme potentiellement liés au traitement avec l'inupadénant présentaient des causes alternatives plausibles et ne constituent pas une nouvelle préoccupation en matière d'innocuité pour le programme. En outre, les analyses préliminaires des biopsies tumorales pré-traitement ont indiqué que l'expression du récepteur A 2A est associée à des résultats cliniques chez les patients atteints de tumeurs solides traitées avec la monothérapie inupadénant

« Nous sommes ravis de la durabilité des réponses anti-tumorales que nous avons observées à ce jour avec notre antagoniste du récepteur A 2A hautement sélectif, l'inupadénant, chez les patients atteints de cancers avancés. Ces résultats précoces soutiennent le développement du traitement inupadénant contre le cancer, un inhibiteur sélectif du récepteur A 2A , connu pour jouer un rôle crucial dans l'immunosuppression au sein du micro-environnement tumoral », déclaré Joanne Jenkins Lager, M.D., directrice médicale d'iTeos Therapeutics. « Nous avons utilisé un essai exclusif pour identifier une expression du récepteur A 2A en tant que biomarqueur pouvant prédire le bienfait clinique. Ces nouvelles constatations sur les biomarqueurs fournissent un aperçu du mécanisme d'action de l'inupadénant, étayant notre sélection d'indications potentielles, et peuvent nous permettre d'identifier les patients plus susceptibles de bénéficier de l'inupadénant. Nous continuons d'évaluer les combinaisons avec le pembrolizumab et la chimiothérapie dans notre essai de Phase 1b/2a en cours dans le but d'améliorer les résultats pour les patients. »

Conception et résultats de l'essai de Phase 1/2a sur la monothérapie

L'essai de Phase 1/2a en cours évalue l'innocuité, la tolérance, la pharmacocinétique (PK), la pharmacodynamique (PD) et l'activité antitumorale de la monothérapie inupadénant afin de définir la dose maximale tolérée (MTD) et la dose recommandée de Phase 2 de l'inupadénant en tant qu'agent unique et en combinaison avec le pembrolizumab et/ou la chimiothérapie chez les patients atteints de tumeurs solides avancées. À la date limite de collecte des données (le 26 février 2021), 43 patients avaient été recrutés dans les parties de l'étude sur la monothérapie consacrées à l'escalade et à l'expansion des doses.

Les résultats présentés lors de l'ASCO 2021 ont fourni une mise à jour sur 21 patients recrutés dans l'étude sur la monothérapie à escalade des doses et des nouvelles données sur 22 patients recrutés dans l'étude à expansion des doses.

Des réponses durables et une stabilisation de la maladie de plus de six mois ont été observées chez cinq patients atteints de tumeurs solides avancées, y compris :

des réponses partielles précédemment signalées : en cours pendant plus de 12 mois chez un patient atteint d'un cancer de la prostate résistant à la castration, et pendant plus de 8 mois chez un patient atteint d'un mélanome résistant à la fois au pembrolizumab et à l'ipilimumab ; et

stabilisation de la maladie chez un patient atteint d'un cancer du poumon non à petites cellules inscrit dans la partie consacrée à l'expansion de dose, avec un traitement en cours pendant plus de 10 mois.

L'innocuité de la monothérapie avec l'inupadénant était cohérente avec les données précédemment présentées. Les effets indésirables les plus fréquents étaient la fatigue, l'anémie, la diminution de l'appétit et la constipation. Des effets indésirables graves liés aux médicaments (infarctus aigu du myocarde, fibrillation auriculaire et épanchement péricardique) ont été signalés chez trois des 43 patients recrutés.

L'évaluation des biopsies pré-traitement a indiqué que l'expression plus élevée du récepteur A 2A était associée à une survie plus longue et soit à une régression tumorale, soit à une stabilisation de la taille de la tumeur chez les patients atteints de tumeurs solides traités par la monothérapie inupadénant.

L'affiche électronique et le résumé sont accessibles sur le site Web de la conférence de l'ASCO. Les détails de la présentation et du résumé sont les suivants :

Titre : Phase 1 trial of the adenosine A 2A receptor antagonist inupadenant (EOS-850): Update on tolerability, and antitumor activity potentially associated with the expression of the A 2A receptor within the tumor (Essai de Phase 1 de l'inupadénant (EOS-850), antagoniste du récepteur A2A de l'adénosine : mise à jour sur la tolérabilité et l'activité antitumorale potentiellement associée à l'expression du récepteur A2A dans la tumeur).

Titre de la session : Developmental Therapeutics—Immunotherapy (Thérapies développementales—Immunothérapie) (

Numéro de résumé : 2562

Auteurs : Laurence Buisseret, et al.

Poursuite du développement clinique de l'inupadénant

Sur la base des données prometteuses de Phase 1/2a à ce jour, iTeos prévoit d'approfondir l'évaluation de l'inupadénant en association avec le pembrolizumab et en association avec la chimiothérapie dans les études de Phase 1b/2, en se concentrant initialement sur les patients atteints d'un cancer de la prostate résistant à la castration, d'un mélanome résistant aux anti-PD-1 et d'un cancer du sein triple négatif. iTeos continuera d'évaluer le récepteur A 2A et d'autres biomarqueurs prédictifs potentiels dans le cadre du programme de développement clinique de l'inupadénant afin d'assurer des combinaisons thérapeutiques optimales et d'identifier les patients les plus susceptibles de bénéficier du traitement.

À propos de l'inupadénant

Des taux élevés d'adénosine observés dans le micro-environnement tumoral sont connus pour être immunosuppressifs, en inhibant le récepteur A 2A , le seul récepteur d'adénosine à haute affinité exprimé sur différentes cellules immunitaires présentes dans le micro-environnement tumoral. L'inupadénant (EOS-850) est le premier antagoniste du récepteur A 2A insurmontable conçu pour être appliqué en immuno-oncologie, actuellement en cours de développement clinique. L'inupadénant a été développé par les scientifiques d'iTeos pour conserver sa puissance face aux fortes concentrations d'adénosine présentes dans le micro-environnement tumoral et maintenir une couverture cible continue dans plusieurs types de tumeurs. L'inupadénant présente une sélectivité très élevée pour le récepteur A 2A par rapport aux autres récepteurs d'adénosine et ne pénètre pas dans le cerveau, deux caractéristiques qui devraient améliorer son innocuité. Avec ce profil, nous pensons que l'inupadénant a le potentiel d'une activité antitumorale améliorée par rapport aux autres antagonistes du récepteur A 2A actuellement en cours de développement clinique.

À propos d'iTeos Therapeutics, Inc.

iTeos Therapeutics est une société biopharmaceutique au stade clinique pionnière dans la découverte et le développement d'une nouvelle génération de traitements immuno-oncologiques hautement différenciés pour les patients. iTeos Therapeutics tire parti de sa compréhension approfondie du micro-environnement tumoral et des voies immunosuppressives pour concevoir de nouveaux produits candidats qui ont le potentiel de pleinement restaurer la réponse immunitaire contre le cancer. Son pipeline innovant comprend deux programmes au stade clinique ciblant de nouvelles voies d'immuno-oncologie validées conçues avec des propriétés pharmacologiques optimisées pour améliorer les résultats cliniques. L'anticorps candidat initial, EOS-448, est un anticorps anti-TIGIT puissant, à affinité élevée avec un domaine Fc fonctionnel, conçu pour améliorer la réponse antitumorale par le biais d'un mécanisme immunitaire modulatoire à multiples facettes. Un essai clinique ouvert de Phase 1/2a sur l'EOS-448 est en cours chez des patients adultes atteints de cancers avec des tumeurs solides avancées dont les données préliminaires indiquent une activité clinique en tant que monothérapie et un profil de tolérance favorable. La société fait également progresser l'inupadénant, un antagoniste du récepteur A 2A de l'adénosine de nouvelle génération conçu pour combattre l'immunosuppression du cancer. iTeos mène actuellement un essai clinique ouvert à plusieurs bras de Phase 1/2a sur l'inupadénant en tant que monothérapie et en combinaison chez des patients adultes atteints de cancers avec des tumeurs solides avancées. Les résultats préliminaires indiquent une activité à agent unique encourageante dans la partie de l'essai avec augmentation de la dose. iTeos Therapeutics a son siège social à Cambridge, dans le Massachusetts, avec un centre de recherche à Gosselies, en Belgique.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations et énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et d'autres lois fédérales sur les valeurs mobilières, y compris des déclarations explicites ou implicites concernant les attentes, les plans et les perspectives futurs de la société, y compris, sans s'y limiter, les déclarations concernant les attentes et les plans pour la présentation des données cliniques, les projections concernant notre croissance à long terme, le calendrier anticipé de nos essais cliniques et dépôts règlementaires, le développement de nos produits candidats et les progrès de nos programmes cliniques, ainsi que d'autres déclarations contenant des termes tels que « peut », « sera », « pourrait », « devrait », « s'attend à », « a l'intention de », « prévoit », « anticipe », « croit », « estime », « prédit », « projette », « cherche », « s'efforce », « potentiel », « continue » ou la forme négative de ces termes, ou toute autre terminologie comparable, qui peuvent être utilisés pour identifier les énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs explicites ou implicites inclus dans le présent communiqué de presse ne sont que des prévisions et sont soumis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses, y compris, sans limitation : les incertitudes inhérentes aux essais cliniques et à la disponibilité et au calendrier des données issues des études cliniques en cours ; si les résultats intermédiaires de l'essai clinique sont prédictifs des résultats finaux de l'essai ; si les résultats des essais précliniques ou des études cliniques antérieurs seront prédictifs des résultats des essais futurs ; le calendrier attendu des soumissions pour une approbation ou un examen règlementaire par les autorités gouvernementales ; si la société recevra les approbations règlementaires pour mener des essais ou commercialiser ses produits ; si les liquidités de la société seront suffisantes pour financer ses dépenses d'exploitation et dépenses en immobilisations prévisibles et imprévisibles ; les risques, hypothèses et incertitudes concernant l'impact durable de la COVID-19 sur l'activité, les opérations, la stratégie et le calendrier anticipé de la société, les activités précliniques en cours et planifiées de la société, la capacité de la société à initier, recruter, mener ou compléter les essais cliniques en cours ou planifiés, les délais de la société pour les soumissions règlementaires et la position financière de la société ; et d'autres risques relatifs aux programmes et opérations de la société mentionnés dans la section « Risk Factors » (Facteurs de risque) du rapport trimestriel de la société sur le formulaire 10-Q déposé le 13 mai 2021, tel que mis à jour par ses autres dépôts auprès de la Securities and Exchange Commission. Compte tenu de ces risques, incertitudes et hypothèses, les événements et circonstances prospectifs présentés dans le présent communiqué de presse peuvent ne pas se produire et les résultats réels pourraient différer sensiblement et négativement de ceux anticipés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Vous ne devriez pas considérer ces énoncés prospectifs comme des prédictions d'événements futurs. Bien que la société estime que les attentes reflétées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, nous ne pouvons pas garantir que les résultats, les niveaux d'activité, les performances ou les événements et circonstances futurs reflétés dans les énoncés prospectifs seront atteints ou se produiront. En outre, sauf si la loi l'exige, ni la société ni toute autre personne n'assume la responsabilité de l'exactitude et de l'exhaustivité des énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse. Tous les énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date à laquelle ils ont été formulés. Nous déclinons toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'impose.

