Rueil-Malmaison, le 7 juin 2021

VINCI s’engage en faveur de l’apprentissage, en partenariat avec JobIRL

Lancement d’une plateforme combinant offres d’apprentissage et formations associées aux métiers de VINCI

2 000 jeunes recrutés chaque année en France par VINCI en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

VINCI lance, en partenariat avec JobIRL, une plateforme inédite permettant à tous les jeunes intéressés d’accéder aux offres de contrat d’apprentissage du Groupe associées aux formations correspondantes.

La plateforme, accessible à l’adresse www.JobIRL.com/VINCI, est ouverte à tous les jeunes âgés d’au moins 15 ans qui souhaitent bâtir un projet d’apprentissage, des premiers niveaux de qualification aux formations supérieures.

En quelques clics, grâce un algorithme créé pour mettre en adéquation formations et offres d'alternance, les candidats pourront postuler directement aux offres de VINCI en France, correspondant aux formations dispensées par plus de 500 établissements répartis sur l’ensemble du territoire. Ceux-ci ont été sélectionnés pour la qualité de leurs enseignements associés aux métiers de la construction, de l’énergie et des concessions.

En alliant enseignement théorique et pratique professionnelle en entreprise, l’alternance est la combinaison gagnante pour l’employabilité durable des nouvelles générations. Afin de contribuer à nourrir l’attractivité de cette voie de passion, d’excellence et d’avenir, VINCI se mobilise et s’engage à recruter chaque année 2 000 jeunes en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de la construction et de l’énergie, employant plus de 217 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

A propos de JobIRL

JobIRL est une association Loi 1901 reconnue d’intérêt général à caractère social et éducatif. Son ambition : connecter les 29 millions d’actifs aux 8 millions de jeunes en âge de s’orienter. En alliant le digital à des actions de terrain, ce projet de solidarité intergénérationnelle invite les professionnels de tous horizons à témoigner et faire découvrir leur métier aux jeunes, qu’ils soient collégiens, lycéens, étudiants ou en mission locale. En 2013, JobIRL a lancé le 1er réseau d’orientation qui connecte les jeunes et les pros. La plateforme qui compte plus de 70 000 membres actifs dont 6 200 professionnels et plus de 1 200 communautés par métier permet à des jeunes d’échanger gratuitement avec des professionnels et des étudiants pour trouver leur voie, et d’accéder à des offres de stage et d’alternance. L’association déploie également le programme d’égalité des chances « Connecte-toi à ton avenir » sur les territoires. 12 000 jeunes en bénéficieront en 2021. www.jobirl.com

