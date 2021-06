HEXO Corp publiera les résultats financiers du troisième trimestre 2021 et offrira une diffusion Web pour les investisseurs

English French

OTTAWA, 07 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (« HEXO » ou la « Société ») (TSX : HEXO; NYSE : HEXO) prévoit publier les résultats financiers complets du troisième 2021, avant l’ouverture des marchés le lundi, 14 juin 2021, et organisera une diffusion Web pour les investisseurs à 8 h 30 HE le même jour.



Détails de la diffusion Web

Date : 14 juin 2021

Heure : 8 h 30 (HE)

Diffusion Web : https://event.on24.com/wcc/r/3081628/E4BE698102B436FE02D50AD0539C6797



Pour les résultats trimestriels antérieurs et des communiqués de presse récents, veuillez consulter hexocorp.com.

À propos d’HEXO Corp (TSX : HEXO; NYSE : HEXO)

HEXO est un producteur autorisé primé de produits innovants pour le marché mondial du cannabis. HEXO dessert le marché canadien du cannabis récréatif avec son portefeuille de marques HEXO, UP Cannabis, Original Stash, Bake Sale, Namaste et REUP, ainsi que le marché médical au Canada, en Israël et à Malte. La Société dessert également le marché du Colorado grâce à sa stratégie Powered by HEXO® et à Truss CBD USA, une coentreprise avec Molson Coors. Dans l'éventualité où les opérations d'acquisition de 48North et de Redecan annoncées précédemment seraient conclues, HEXO s'attend à occuper la première place dans le secteur des produits du cannabis au Canada en termes de part de marché du cannabis récréatif.

Pour plus d’informations, consultez le site www.hexocorp.com.

Contact

Relations avec les investisseurs :

invest@hexo.com

www.hexocorp.com

Relations avec les médias :

(819) 317-0526

media@hexo.com