TELUS devient le premier fournisseur de services de télécommunication au Canada à se fixer des objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre basés sur la science et approuvés par l’iSBT

VANCOUVER, British Columbia, 07 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, TELUS a annoncé avoir fixé de nouvelles cibles fondées sur des données scientifiques en matière de réduction des émissions de carbone et approuvées dans le cadre de l’initiative Science Based Targets (iSBT), afin de réaffirmer son leadership mondial en matière de durabilité et de soutenir la lutte planétaire contre les changements climatiques. TELUS est déterminée à :



réduire de 46 % ses émissions absolues de GES de portée 1 et 2 d’ici 2030, avec 2019 comme point de référence 1 ;

; réduire de 46 % ses émissions absolues de GES de portée 3 provenant des voyages d’affaires et du déplacement quotidien des employés entre 2019 et 2030;

réduire de 75 % par million de dollars de revenu ses émissions de GES de portée 3 provenant de l’achat de produits et services et d’équipements, ainsi que de l’utilisation de produits vendus pendant la même période.



En avril, TELUS publiait son Rapport sur la durabilité 2020 , dans lequel figurent ses stratégies et priorités environnementales, sociales et de gouvernance, y compris l’objectif ambitieux de rendre l’ensemble de ses activités carboneutres d’ici 2030.

« La gouvernance environnementale, sociale et d’entreprise guide tous nos choix et toutes nos actions, résume Doug French, chef des services financiers à TELUS. Nous sommes fiers du rôle de TELUS comme chef de file mondial en matière de durabilité, ainsi que de notre volonté d’innover pour réduire notre empreinte carbone et l’incidence de nos activités sur la planète tout en créant de la valeur durable pour les collectivités que nous servons et dans lesquelles nous vivons et travaillons. À TELUS, les solutions durables sont au cœur de toutes les décisions, qu’il s’agisse de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, d’atteindre la carboneutralité dans toutes nos activités d’ici 2030 ou d’innover en instaurant le plus vaste programme de télétravail au pays. »

L’initiative Science Based Targets mobilise les entreprises afin qu’elles fixent des cibles fondées sur la science et renforcent leur avantage concurrentiel dans la transition vers une économie à faible émission de carbone. Elle est le fruit d’un partenariat entre le Carbon Disclosure Project (CDP), le Global Compact des Nations Unies, le World Ressource Institute (WRI) et le Fonds mondial pour la nature (WWF). L’initiative définit et promeut les meilleures pratiques en matière de fixation de cibles scientifiquement pertinentes, offre des ressources et des conseils pour aplanir les obstacles à l’adoption et évalue et approuve de manière indépendante les objectifs des entreprises. L’iSBT utilise un ensemble robuste et éprouvé de méthodologies pour quantifier les réductions d’émissions requises dans chaque secteur et pour chaque entreprise afin de prévenir le réchauffement climatique catastrophique.

En 2020, TELUS a dépassé ses objectifs de lutte contre les changements climatiques en réduisant de 17 % sa consommation d’énergie et de 37 % ses émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport à 2010. L’année dernière, tandis que la pandémie gagnait la planète entière, TELUS donnait à plus de 95 % de son effectif les moyens de travailler à la maison ou de manière mobile. Ces efforts ont permis non seulement d’économiser temps et ressources, mais aussi de réduire les émissions de GES associées aux déplacements entre le bureau et la maison. De plus, TELUS a négocié quatre accords d’achat d’énergie qui lui permettront de n’utiliser, en Alberta, que de l’électricité provenant de sources d’énergies renouvelables, comme l’énergie éolienne ou solaire.

Pour en savoir plus sur l’engagement de TELUS à bâtir un futur durable, visitez telus.com/durabilite .

1 Le cadre cible comprend les émissions et les absorptions biogéniques des matières premières bioénergétiques.