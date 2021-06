LHV Groupi tulemused mais 2021

English Estonian

LHV Group teenis maikuus 4,9 miljonit eurot konsolideeritud puhaskasumit. LHV Pank teenis puhaskasumit 5,0 miljonit eurot ja LHV Varahaldus 0,4 miljonit eurot. Eesti kapitalil põhineva finantsgrupi ärimahud näitavad kasvu ning tulemused edestavad finantsplaanis prognoositut.

Panga jaoks iseloomustasid maikuud eelkõige head tulemused hoiuste ja teenustasude kasvu osas ning klientide aktiivsuses. Pangaklientide arv suurenes 3900 võrra. Hoiuste kasvu hulgas suurenesid ka maksevahendajate negatiivse intressiga hinnastatud hoiused. Laenuportfell kasvas kuuga 35,4 miljoni euro võrra. Laenuportfelli kvaliteet püsib hea, portfelli kasvust tingituna tehti allahindlusi 0,6 miljoni euro võrra.

Maikuu olulisematest sündmustest selgus Kantar Emori igakevadise Eesti tööandjate maineuuringust, et LHV Pank on tõusnud töötavate inimeste eelistuste pingereas 5. kohale ja tudengite silmis kõige hinnatumaks tööandjaks. LHV privaatpanganduse pangakaartide reisikindlustusele lisandus maikuus COVID-19 kaitse. LHV Finance’i korraldatud toetusprogrammi „Kes teeb ära?“ konkursile kogunes kogukondadelt üle Eesti 53 toetusprojekti.

Varahalduse juhitavate fondide maht tingituna eelkõige tootlusest mais kasvas. Suurimad fondid L ja XL näitasid turu parimaid tootlusi. Pensioniklientide arv püsis aprilliga sarnasel tasemel.

LHV Kindlustus tõi mais turule kasko- ja liikluskindlustuse ja alustas kindlustustoodete pakkumist kõigile Eesti klientidele. Uue Eesti kapitalil põhineva kindlustusseltsina on LHV Kindlustuse eesmärk asuda konkureerima seni välismaiste firmade poolt hõivatud turul. LHV Kindlustuse klientide arv on mai lõpuks 129 tuhat klienti.

LHV finantsplaan püsib, ärimahud on plaanitust veidi paremad. Tulud edestavad plaani kõrgemate teenustasude tõttu, kasumit mõjutab positiivselt ka krediidiportfelli parem kvaliteet. Puhaskasum on finantsplaanist mai lõpuks 3,0 miljoni euro võrra ees.

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. LHV-s töötab üle 590 inimese. LHV pangateenuseid kasutab 282 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 174 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 129 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 150 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.





Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee

