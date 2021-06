English Finnish

ENEDO OYJ Pörssitiedote 8.6.2021 klo 8:30

Mikael Fryklund nimitetty Enedo Oyj:n väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi 8. kesäkuuta 2021 alkaen

Enedo Oyj:n hallitus on nimittänyt Mikael Fryklundin Enedo Oyj:n väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi. Nimitys seuraa Vesa Leinon päätöstä jättää yhtiö. Vesa hoitaa Mikaelin perehdytyksen yhtiön asiakkaisiin ja toimintaan.

Mikael Fryklund on toiminut Hexpol AB:n toimitusjohtajana vuosina 2017-2020 ja ennen sitä Trelleborgin teollisuusratkaisujen johtajana ja Trelleborg AB:n konsernin johtoryhmän jäsenenä vuosina 2012-2017. Mikaelilla on kokemusta myös muista johtotehtävistä Trelleborg-konsernissa vuodesta 2002 ja Bosch-konsernissa. Mikael on tekniikan DI ja kauppatieteiden kandidaatti ja hän on syntynyt vuonna 1963.

”Mikael Fryklundin aloittamisen myötä Enedolla on väliaikainen toimitusjohtaja, jolla on laaja kansainvälinen kokemus ja joka on uransa aikana vienyt menestyksekkäästi läpi muutoksia ja parantanut eri liiketoimintojen tuloksellisuutta. Olen luottavainen siihen, että Mikaelin vahva kokemus nopeuttaa vaadittujen parannusten toteuttamista Enedossa”, sanoo Olle Hulteberg, Enedo Oyj:n hallituksen puheenjohtaja.

Enedo on korkealuokkaisten tehoelektroniikkatuotteiden ja -systeemien eurooppalainen suunnittelija ja valmistaja, jonka tuotteet soveltuvat kriittisiin toimintoihin vaativimmissakin ympäristöissä. Enedon tehtävänä on tehdä sähkövirrasta parempaa – luotettavampaa, turvallisempaa ja energiatehokkaampaa – ja juuri käyttötarkoitukseensa sopivaa. Enedon kolme päätuotekategoriaa ovat LED Drivers, Power Supplies ja Power Systems. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli 38,5 milj. euroa. Enedossa työskentelee 354 henkilöä ja sen päätoiminnot sijaitsevat Suomessa, Italiassa, Tunisiassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja emoyhtiö Enedo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.enedopower.com