English Finnish

Sanoma Oyj, sijoittajauutinen, 8.6.2021 klo 9.00

Sanoma vahvistaa ilmastotoimiaan sitoutumalla Science Based Targets -aloitteeseen

Sanoma sitoutuu asettamaan päästövähennystavoitteet Science Based Targets -aloitteen (SBTi) mukaisesti. Sitoutuminen vahvistaa Sanoman ilmastotoimia, joiden tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius konsernin koko arvoketjussa vuoteen 2030 mennessä. Ympäristöstä huolehtiminen on yksi Sanoman maaliskuussa 2021 päivitetyn vastuullisuusstrategian teemoista. 90 % Sanoman päästöistä syntyy toimitusketjussa, joten yhteistyö kumppaneiden kanssa on keskeisessä roolissa vähennystavoitteen saavuttamisessa. Omassa toiminnassaan Sanoma jatkaa energia- ja materiaalitehokuuden kehittämistä sekä siirtymää uusiutuvan energian käyttöön.

“Ilmastokriisi on yksi aikamme kriittisimmistä haasteista, ja se koskettaa kaikkia toimialoja ja yhteiskuntia. Vaikka Sanoma toimii vähähiilisellä alalla, velvollisuutemme on vähentää ympäristövaikutuksiamme koko arvoketjussa. Sitoutumalla Science Based Targets -aloitteeseen haluamme vahvistaa tulevaisuuden kasvustrategiaamme ja varmistaa, että päästövähennyssuunnitelmamme täyttävät osaltaan Pariisin ilmastosopimuksen vaatimukset ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi”, sanoo Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven.

SBTi-yhteistyössä ovat mukana YK:n Global Compact, Maailman luonnonsäätiö (WWF), Carbon Disclosure Project (CDP) ja World Resources Institute (WRI), jotka ajavat kunnianhimoisia ja tieteeseen perustuvia ilmastotavoitteita yksityiselle sektorille. Sanoma liittyi hiljattain myös YK:n Global Compactiin, joka on maailman suurin yritysvastuualoite. Vastuullisuusstrategiassaan Sanoma on lisäksi sitoutunut edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Sanoma kertoo lisää vastuullisuusstrategiansa teemoista analyytikoille ja sijoittajille tarkoitetussa virtuaalisessa vastuullisuuspäivässään tiistaina 8.6.2021 kello 14.30 – n. 16.30. Englanninkielistä webcastia voi seurata osoitteessa https://sanoma.videosync.fi/sustainability-day-2021/register . Tallenne webcastista on saatavilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa https://www.sanoma.com/fi/sijoittajat .

Lisätietoja:

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, puh. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme Euroopassa.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme yhdessätoista Euroopan maassa ja työllistämme lähes 5 000 ammattilaista. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli n. 1,1 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 14,7 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa www.sanoma.com/fi.