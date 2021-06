Dėl didesnių palūkanų žaliųjų obligacijų savininkams mokėjimo

English Lithuanian

AUGA group, AB (toliau – Bendrovė) gavo Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnybos raštą, kuriame pateikta jos pozicija, kad skaičiuojant metines palūkanas mokėtinas už Bendrovės pagal 2019 m. lapkričio 25 d. Lietuvos banko patvirtintą bazinį prospektą išleistas 20 000 obligacijų, kurių kiekvienos nominali vertė 1 000 EUR, ISIN LT0000404238 (toliau – Obligacijos), turi būti taikoma palūkanų skaičiavimo konvencija „act/360“.



Bendrovė nesutinka su tokiu situacijos vertinimu, kadangi Obligacijų išleidimo dokumentus reikia vertinti kaip visumą, neišskiriant vieno iš dokumentų atskirai. Obligacijų palūkanų dydis ir jų mokėjimo tvarka buvo aiškiai nurodyta su Obligacijomis susijusioje dokumentacijoje, taip pat komunikuota investuotojams susitikimų su jais metu. Be to, nei vienas investuotojas nėra kreipęsis į Bendrovę, laikydamasis pozicijos, kad yra gavęs mažiau palūkanų, nei turėjo gauti pagal Obligacijų išleidimo dokumentus.



Tačiau Bendrovė, kuriai santykiai su investuotojais ir reputacija yra aukščiausias prioritetas, informuoja Obligacijų esamus ir buvusius savininkus, kad Bendrovė neginčys Lietuvos banko pozicijos, nors tam mato teisinių pagrindų, ir išmokės papildomas lėšas Obligacijų esamiems ir buvusiems savininkams, atlikdama papildomą mokėjimą tiek prie 2020 m. gruodžio 17 d. sumokėtų palūkanų už Obligacijas (jas turėjusiems teisę gauti Obligacijų savininkams), tiek padidindama mokėjimus ateityje iki Obligacijų išpirkimo mokėtinas palūkanas perskaičiuojant pagal act/360 palūkanų skaičiavimo konvenciją, dėl ko efektyviai už Obligacijas mokėtina metinė palūkanų norma keliamaisiais metais didėja nuo 6% iki 6,1%. Nekeliamaisiais metais palūkanų norma bus 6,083%.



2021 m. birželio 7 d. Bendrovė pervedė atitinkamas papildomas lėšas už Obligacijų palūkanas, priskaičiuotas iki 2020 m. gruodžio 17 d., Nasdaq CSD, SE, per kurį jos toliau turi būti paskirstytos teisę jas gauti turintiems asmenims.



Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:

Mindaugas Ambrasas, AUGA group, AB finansų departamento direktorius

Mob. +370 620 67296

El. p. m.ambrasas@auga.lt