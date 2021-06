Cegedim Outsourcing accompagne le monde de la Santé avec sa nouvelle offre cybersécurité « ESS by Cegedim Outsourcing »

Une solution managée des endpoints qui permet à tous les établissements de santé de sécuriser leur parc et de faire héberger leurs données de santé



Vélizy, le 8 juin 2021 - Cegedim Outsourcing, spécialiste des métiers de l’infrastructure IT et du Business Process Outsourcing (BPO), filiale à 100% du Groupe Cegedim, lance ESS (Endpoint Security Services) by Cegedim Outsourcing, une offre cybersécurité à laquelle tous les établissements de santé (Hôpitaux, Cliniques, Laboratoires, Ehpads, ...) peuvent désormais souscrire afin de sécuriser les postes de travail et serveurs de leur système d’information.

ESS by Cegedim Outsourcing : une réponse en adéquation avec les besoins des établissements de santé

Les actes de piratage informatique touchent désormais tous les établissements de santé quelle que soit leur taille, leur activité ou leur localisation géographique. La crise de la COVID-19 a d’ailleurs fait émerger de nombreuses failles dans ce secteur puisque les cyberattaques y ont été 5 fois plus importantes et près de 500 000 enregistrements de données patients ont été dérobés au niveau européen et aux Etats-Unis1. Le secteur médico-social dont les données sont particulièrement sensibles, ne peut envisager ni leur détournement ni l’interruption de ses services, et doit placer la cybersécurité au premier plan de ses actions.

Dans ce contexte, Cegedim Outsourcing propose la mise en œuvre d’une véritable stratégie pour lutter contre les cyberattaques avec sa nouvelle offre ESS by Cegedim Outsourcing, qui permet à ses utilisateurs de sécuriser leurs endpoints (postes de travail et serveurs) en services managés disponibles 7 jours sur 7 et 24h/24h. Cegedim Outsourcing intègre également la possibilité d’héberger les données de santé ou d’externaliser leurs sauvegardes en conformité avec la réglementation en vigueur, ce qui assure une parfaite maîtrise des enjeux associés. Pionner de l’hébergement de données de Santé, Cegedim est conforme aux meilleurs standards internationaux et titulaires de multiples certifications.

Prévention, Détection et Remédiation : les 3 clés de l’offre ESS by CEGEDIM Outsourcing

Cegedim Outsourcing déploie sa solution en associant à la fois la prévention, la détection et la remédiation :

Prévention : Application des correctifs de sécurité OS et applicatifs ; Contrôle des applications ; Gestion des privilèges utilisateurs.

: Application des correctifs de sécurité OS et applicatifs ; Contrôle des applications ; Gestion des privilèges utilisateurs. Détection : Antivirus nouvelle génération ; EDR ; Prise en compte, analyse et qualification des alertes de sécurité.

: Antivirus nouvelle génération ; EDR ; Prise en compte, analyse et qualification des alertes de sécurité. Remédiation : Résolution des incidents (confinement des systèmes compromis, arrêt des processus malveillants, mise en quarantaine des fichiers malicieux, suppression des modifications apportées) ; Restauration des données depuis spashot local ou sauvegarde externalisée dans les Data Centers certifiés Hébergement Données de Santé (HDS) de cegedim cloud.





La solution est formatée pour être utilisée soit de manière globale, soit par « briques individuelles » : failles de sécurité, antivirus nouvelle génération ou analyse des attaques avec retour à la normale. Pour Cegedim Outsourcing, il est essentiel d’offrir un confort maximal à ses clients avec une offre adaptable et un accompagnement sur-mesure qui leur permettent de gagner du temps, de simplifier leur support technique et de sécuriser au maximum leurs postes de travail et/ou leurs serveurs.



Fabien Fudalej, Directeur Général Cegedim Outsourcing explique : « Nombreux sont les exemples de ces dernières années qui nous ont montré à quel point les établissements de Santé étaient vulnérables face aux attaques informatiques. L’accélération des activités malveillantes extérieures durant la pandémie n’a fait que révéler un problème déjà présent. Les établissements de Santé investissent souvent des millions à fonds perdus dans la cybersécurité qui se révèle inopérante sur la moitié des attaques. Nous avons donc décidé de lancer cette nouvelle offre cybersécurité en priorité, pour les accompagner et leur faire partager toute notre connaissance et expertise du secteur de la Santé en nous appuyant sur la force de notre Groupe. Avec cette nouvelle offre cybersécurité, nous élargissons ainsi le champ d’actions de Cegedim Outsourcing auprès des professionnels de la santé ».

1 Selon Stormshield ANS, 2020.

