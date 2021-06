Undersökning från Workday visar att euopeiska medarbetare är ivriga att ta igen förlorade karriärmöjligheter

STOCKHOLM, Sweden, June 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday, Inc (NASDAQ: WDAY), ledande inom molnapplikationer för ekonomi och HR , släpper idag de första resultaten i sin europeiska undersökning ”The Employee Outlook: Understanding Employee Sentiment and Priorities Across Europe” som avslöjar att européer är oroliga för den inverkan pandemin har på deras karriär. För vissa innebär den plötsliga övergången till hemarbete att de har förlorat viktiga möjligheter att få nytt ansvar och nya färdigheter.

Workday har samarbetat med forsknings- och strategikonsultföretaget Yonder Consulting (tidigare Populus) för att genomföra den kvantitativa studien över hela Europa. Yonder har undersökt mer än 17 000 anställda under chefsnivå i organisationer med mer än 250 anställda, på nio europeiska marknader.

Resultaten visar:



Anställda är generellt positiva till chefernas ledarskap även under dessa osäkra tider, Nederländerna, Tyskland, Schweiz och Storbritannien är de som är mest positivt inställda till sina chefer

Nästan hälften av de anställda (44%) i Storbritannien, Spanien och Italien rapporterar att de har missat möjligheter till att få ytterligare ansvar och nya färdigheter på grund av pandemin

Mer än en fjärdedel av de anställda (26%) känner att de har gått miste om möjligheter att utveckla sin karriär, inklusive 47% av de 18–34-åringar som är oroliga för den inverkan som pandemin har haft för deras möjligheter på arbetsplatsen



Undersökningen avslöjar också att 25% av alla anställda vill byta jobb de närmaste tolv månaderna i hopp om att hitta bättre karriärutveckling, en mer intressant roll och förbättrad lön. Endast 12% säger att deras önskan att byta jobb har drivits av deras arbetsgivares svar på COVID-19-pandemin.

Trots pandemitryck tror 30% av de anställda fortfarande att de kommer att få en löneökning nästa år, även om spanjorer och italienare är minst hoppfulla, endast 23% respektive 18% tror att de kommer att få löneökning. I Sverige tror över hälften av de svarande (52%) att deras lön kommer att öka. En konkurrenskraftig lön är den mest motiverande faktorn när man letar efter en ny roll på samtliga marknader, 54% säger att de inte skulle vara villiga att sänka sin lön för mer flexibla arbetsvillkor.

Workday hjälper HR-chefer över hela världen att navigera personalens återvändande till arbetsplatsen och att leda i den dynamiska miljö som råder. Detta inkluderar möjligheten att utvärdera arbetskraftens och arbetsplatsens beredskap för återöppning baserat på anställdas åsikter och känsla av att vara inkluderade. Organisationer kan även använda Workday för att anpassa medarbetarupplevelsen och ge karriärutvecklingsförslag för varje anställd, baserat på kunskap om en arbetares färdigheter och karriärintressen, samt de färdigheter som är kritiska för organisationen.

Anställda Positivt Inställda Till Sina Chefer

För att jämföra anställdas uppfattning om deras nuvarande chefers övergripande prestation genomförde forskargruppen en faktoranalys. Med hjälp av 13 påståenden kunde de förena dessa olika attribut till en poäng - The Leadership Index Score. Denna poäng fungerar som ett mått på hur en anställd känner för ledarskapets prestationer inom den organisation där de för närvarande arbetar. En poäng under 100 betyder att ledare på vissa marknader presterar under genomsnittet och en poäng över 100 betyder att dessa ledare presterar över genomsnittet.

Leadership Index Score visade att ledare i Nederländerna, Tyskland, Schweiz och Storbritannien är mest uppskattade av de anställda.

Land The Leadership Index Score Nederländerna 108 Tyskland 106 Schweiz 103 UK 103 Spanien 99 Belgien 97 Sverige 97 Italien 95 Frankrike 93

I länder där ledarskapet värderades högre än genomsnittet (Tyskland, Schweiz, Nederländerna, Storbritannien) är det också mer troligt att anställda känner att de förstår vilken roll de kommer att spela i organisationens framtid (65%, 64%, 63% respektive 62%). Chefer i Storbritannien och Nederländerna bedömdes som mest empatiska av sina anställda (64% respektive 65%), medan ledare i Nederländerna (55%), Schweiz (54%) och Tyskland (53%) ansågs bäst på att hantera förändring.

Förtroende För Ledarskap

Ungefär hälften av cheferna tycks ha hanterat 2020 bra genom att prioritera anställdas hälsa och säkerhet (59%) samt genom att visa empati (55%). Nästan hälften av de anställda (49%) anser att deras företagsledning generellt har hanterat förändringar väl.

De flesta anställda känner att kommunikationen från chefer har varit lika frekvent eller ökat under 2020, särskilt de som arbetar i Storbritannien (85%) och Italien (88%).

Forskningen visar en i stort sett positiv bild av hur organisationer över hela Europa har anpassat sig till den dramatiska förändringen av arbetsmönster som pandemin tvingat fram. Trots att nästan hälften av de anställda (46%) rapporterade att de sällan, om någonsin, arbetat hemifrån före 2020, anser sig över hälften av de som arbetat hemifrån under 2020 vara mindre stressade (53%) och mer produktiva (56%).

Motivation

Ungefär hälften av de anställda har haft svårt att motivera sig själva. Detta verkar främst drivas av faktorer som:

● Brist på kontakt och interaktion med kollegor (27%)

● Människor som saknar kollegor (21%)

● Pandemin får arbetet att verka mindre viktigt (23%)

Holländarna är de som uppges vara mest nöjda, produktiva och motiverade. Det är också de som, tillsammans med tyskarna, är minst trötta.

Verktyg och utbildning

Även om 84% av de anställda rapporterar att de kan få tillgång till den information de behöver och 67% anser att de har fått tillräckligt med stöd när de arbetar hemifrån, har 66% inte fått någon utbildning i hur man kan arbeta hemifrån på ett effektivt sätt.

Kommenterar till Nyheterna

”Även om det är lugnande att se att många företagsledare framgångsrikt har lyckats ta sig genom de oförutsedda förändringarna som pandemin medfört, kommer den verkliga effekten att ses i det sätt som organisationer stöttar anställda i övergången till någon form av normalitet när vi kommer tillbaka från lockdown”, säger Carolyn Horne, president, EMEA, Workday. ”Detta bör inkludera stöd för medarbetarutveckling genom kompetensutbildning och skapande av nya möjligheter, som virtuellt lärande och intern rörlighet, något som inte bara kommer att bidra till en organisations fortsatta framgång utan också öka medarbetarnas välbefinnande.”

Ytterligare Information

Mellan den 28 oktober – 18 november 2020 genomförde Yonder en onlineundersökning på nio marknader bland totalt 17 054 anställda under chefsnivå i organisationer med 250+ anställda. De nio länderna valdes ut då de representerade en god geografisk spridning över hela Europa och speglade de fem största europeiska ekonomierna samt var lämpliga för en online-undersökningsmetodik. Yonder är medlem i British Polling Council och följer dess regler. Mer information finns på https://yonderconsulting.com/ .

Metodik

Onlinepanelernas storlek i varje land var tillräcklig för att möjliggöra ett robust urval av anställda som arbetar i organisationer med över 250 anställda. En urvalsstorlek på 2000 respondenter på varje marknad var målet för fältarbete eftersom det ger en robust bas för analys. Felmarginalen för en 2000 stickprovsstorlek är +/- 2,2% vid en 95% konfidensnivå, vilket innebär att om undersökningen genomfördes 100 gånger igen, förväntas 95 gånger av 100 att resultaten skulle förändras maximalt av +/- 2,2%. Att nå anställda via en online-metod i Schweiz är svårare eftersom det finns färre personer som anmält sig till onlinepaneler. Man enades därför om att kompromissa och använda en mindre basstorlek. Totalt uppnåddes 1 004 respondenter i Schweiz. Det bör noteras att den mindre basstorleken på 1 004 i Schweiz skapar en felmarginal +/- 3,1% vid en konfidensnivå på 95%.

