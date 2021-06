Die Auswirkung der Wissenschaft auf die Erzeugung einer Bewegung; der Fall von Fooditive, Pionier bei pflanzenbasierten aufbereiteten Inhaltsstoffen

French Portuguese Spanish German Indonesian Dutch Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Korean Malay Thai

ROTTERDAM, June 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das herausfordernde Jahr 2020 erlebte das Aufblühen eines Herstellers von pflanzenbasierten Inhaltsstoffen, Fooditive BV, einem niederländischen Unternehmen, das gesundes Essen revolutionieren will. Durch Upcycling von drittgradigem von Obst und Gemüse und ihren Nebenprodukten zu 100 % natürlichen Produkten hat das Unternehmen einen Schlüssel zu einer nachhaltigeren Zukunft geschaffen. Alles begann mit einem Jordanier und seiner Abscheu für Verschwendung und dem Wunsch nach Veränderung.



Da er in seiner Kindheit in Jordanien Lebensmittelknappheit erlebt hatte, schwor sich Gründer und Lebensmittelwissenschaftler Moayad Abushokhedim, gesunde und erschwingliche Lebensmittel für alle zu entwickeln.

Mit einem fundiertem Hintergrund in Nahrungsmittelwissenschaft und Unternehmertum entwickelte er seinen eigenen einzigartigen Prozess zur Herstellung von erschwinglichen pflanzenbasierten Inhaltsstoffen mithilfe seiner Kenntnisse im Bereich der Fermentierung.

In Anerkennung seines Strebens nach Erfolg in der Lebensmittel- und Getränkebranche wurde Abushokhedim im Jahr 2020 in die Liste der Food100 aufgenommen, eine Auszeichnung, die Changemaker feiert, die auf eine Umstellung auf ein nachhaltigeres Lebensmittelsystem hin arbeiten.

„Als jemand aus Jordanien wie ich, der nicht glauben kann, dass er seinen Traum, die Welt zu verändern, wirklich auslebt, hat mir diese Auszeichnung bewusst gemacht, dass man seine Träume wahrmachen kann. Und sie hat mich daran erinnert, dass ich nicht allein mit meinem Unterfangen bin, denn es gibt so viele andere auf der Welt, die überzeugt sind, etwas bewegen zu können“, sagte Moayad Abushokhedim.

Das erste Produkt von Fooditive, der bahnbrechende kalorienfreie Süßstoff, der aus Äpfeln und Birnen gewonnen wird, ist nur der Anfang. Seit der Einführung des Süßstoffs hat das Unternehmen sein Sortiment an kreativen Produkten erweitert, einschließlich eines Verdickungsmittels aus Bananenschalen, eines karottenbasierten Konservierungsmittels und eines Emulgators aus Kartoffelextrakten.

Die Innovation hinter den Produkten von Fooditive und sein Engagement, Verbrauchern das zu liefern, was sie verdienen, hat dazu geführt, dass das Unternehmen für die Auszeichnung Foodvalley Champions 2020 in der Kategorie Essen und Gesundheit nominiert wurde. Die neue Zusammenarbeit mit der Frutco AG in der Schweiz wird den einzigartigen kontinuierlichen Fermentierungsprozess von Fooditive nutzen, um einen Süßstoff aus Bananen-Nebenprodukten herzustellen. Dies ist der jüngste Schritt des Unternehmens, um die Welt grüner und nachhaltiger zu machen.

Als Pioniere in der gesunden Ernährung haben die Aktivitäten von Fooditive auch Gary Clarke, den ehemaligen Geschäftsführer von Mars International Travel Retail, angesprochen. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Bereich abgepackter Verbrauchsgüter sah Clarke, dass „die Zusammenarbeit mit Fooditive als Partner der nächste logische Schritt war“.

„Als ich von dem Ansatz von Fooditive für die Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft und einer Produktion von Lebensmitteln hörte, die gesünder sind, dachte ich ernsthaft, dass das Unternehmen die Bewegung zur Weiterentwicklung der Lebensmittelindustrie anführt. Ich glaube, dass Fooditive die Branche wirklich zu einer neuen Zukunft für Nahrungsmittel führen kann. Eine Zukunft, die nicht nur gut für die Menschen ist, sondern auch für den Planeten; und sollten wir in der Lage sein, diese Idee zu skalieren, kann der Unterschied enorm sein“, fügte Clarke hinzu.

Fooditive finanziert zurzeit bis zu 6,5 Millionen EUR für das Jahr 2021, um die pflanzenbasierte Lebensmittelindustrie zu revolutionieren und gesunde und erschwingliche Lebensmittel für alle zu kreieren.

Zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr wird das Unternehmen seine spannenden neue Produkte vorstellen, einen Fettersatz aus Avocadokernen und eine vegane Milchformel aus Erbsen. Sie sollten also Fooditive im Auge behalten!

Mit noch engagierteren Partnern im Rücken und mit beispiellosen Inhaltsstoffen zu wettbewerbsfähigen Preisen verbreitet sich die Fooditive-Begeisterung und inspiriert dabei andere dazu, mehr über ihr Essen nachzudenken.

Über Fooditive BV

Der Hersteller von pflanzenbasierten Inhaltsstoffen, Fooditive BV, wurde 2018 in Rotterdam, Niederlande, gegründet. Das Unternehmen verpflichtet sich, gesunde Nahrungsmittel für alle, mit 100 % natürlichen Zutaten herzustellen. Seit seiner Gründung hat Fooditive mehrere Auszeichnungen für seine innovativen Ideen, nachhaltigen Ansätze und Beiträge zu einer Kreislaufwirtschaft erhalten, einschließlich der Nominierung für den Index Award 2021.

