De impact van wetenschap om een beweging te creëren; de case van Fooditive, pionier in plantaardige geüpcyclede ingrediënten

French Portuguese Spanish German Indonesian Dutch Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Korean Malay Thai

ROTTERDAM, June 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- In het uitdagende jaar 2020 bloeide de producent van plantaardige ingrediënten Fooditive BV op, een Nederlands bedrijf dat een revolutie wil ontketenen op het gebied van gezonde voeding. Door restafval van groenten en fruit te upcyclen tot 100% natuurlijke producten, heeft het bedrijf een van de sleutels tot een duurzamere toekomst gecreëerd. Het begon allemaal met een Jordaanse man en zijn afkeer van verspilling en zijn verlangen naar verandering.

Na in zijn jeugd in Jordanië te hebben ondervonden hoe schaars voedsel was, heeft oprichter en voedingswetenschapper Moayad Abushokhedim gezworen gezond en betaalbaar voedsel voor iedereen te maken.

Met een sterke achtergrond in voedingswetenschappen en handel, ontwikkelde hij zijn eigen unieke proces om betaalbare plantaardige ingrediënten te maken, door gewoon de kennis van fermentatie toe te passen.

Als erkenning voor zijn streven naar succes in de levensmiddelen- en drankenindustrie werd Abushokhedim uitgeroepen tot een van de Food100 2020, een prijs voor change-makers die zich inzetten voor de overgang naar een duurzaam voedselsysteem.

"Voor een Jordaniër als ik, die niet kan geloven dat zijn droom om de wereld te veranderen, uitkomt, heeft het ontvangen van deze prijs mij doen beseffen dat, als je het kunt dromen, je het ook kunt bereiken. En het herinnerde mij eraan dat ik niet alleen sta in dit streven, want er zijn nog zoveel anderen in de wereld die geloven in het maken van een verschil," aldus Moayad Abushokhedim.

Het eerste product van Fooditive, de baanbrekende zoetstof zonder calorieën op basis van appels en peren, was nog maar het begin. Sinds de lancering van de zoetstof heeft het bedrijf zijn assortiment creatieve producten uitgebreid, met onder andere een verdikkingsmiddel op basis van bananenschillen, een conserveringsmiddel op basis van wortels, en een emulgator op basis van aardappelextracten.

De innovatie achter de producten van Fooditive en haar toewijding om te leveren wat de consument verdient, hebben ertoe geleid dat het bedrijf genomineerd is voor de Foodvalley Champions 2020 award in de categorie Food & Health. De nieuwe samenwerking met Frutco AG in Zwitserland, die het unieke continue fermentatieproces van Fooditive zal gebruiken om een zoetstof te produceren uit bananenzijstromen, is de nieuwste stap van het bedrijf om de wereld groener en duurzamer te maken.

Als pioniers van gezonde voeding hebben de acties van Fooditive ook Gary Clarke, voormalig algemeen directeur van Mars International Travel Retail, het ver-schil gemaakt. Met meer dan 20 jaar ervaring in verpakte consumptiegoederen vond Clarke dat "het als volgende stap zo voor de hand lag om zich bij Fooditive aan te sluiten als partner."

"Toen ik hoorde over de aanpak van Fooditive om een circulaire economie te ontwikkelen en levensmiddelen te produceren die beter voor mensen zijn, dacht ik echt dat zij het voortouw namen om de levensmiddelenindustrie te laten evolueren. Ik geloof dat Fooditive de sector echt naar een nieuwe toekomst voor levensmiddelen kan leiden. Een toekomst die niet alleen goed is voor de mensen, maar ook goed voor de planeet, en als wij dit idee kunnen opschalen dan kan het verschil enorm zijn", voegde Clarke eraan toe.

Fooditive financiert momenteel tot € 6,5 miljoen voor het jaar 2021 om een revolutie teweeg te brengen in de op planten gebaseerde voedingssector en gezond en betaalbaar voedsel voor iedereen te creëren.

Later dit jaar zal het bedrijf zijn aantrekkelijk nieuwe producten, een gezonde vetvervanger uit avocadopitten en een veganistische melkvorming uit erwten, met u delen, dus houdt Fooditive zeker in de gaten.

Nu het gesteund wordt door nog meer betrokken partners en de beschikking heeft over ongeëvenaard scherp geprijsde ingrediënten, slaat de Fooditive-koorts aan en inspireert hij onderweg anderen om meer na te denken over wat zij eten.

Over Fooditive BV

In 2018 is in Rotterdam de plantaardige ingrediëntenfabrikant Fooditive BV opgericht. Het bedrijf zet zich in om gezond voedsel voor iedereen beschikbaar te maken met zijn 100% natuurlijke ingrediënten. Sinds de lancering heeft Fooditive verschillende prijzen gekregen voor haar innovatieve ideeën, duurzame benaderingen en bijdragen aan een circulaire economie, en is zij onder meer genomineerd voor de Index Award 2021.

De foto's die horen bij deze aankondiging zijn beschikbaar op:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e2b3b996-6320-474d-a1e0-5ee9f1081913/nl

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5a7837dc-22d9-48cb-a57b-4c6606055081/nl