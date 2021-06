O impacto da ciência para criar um movimento; o estudo de caso da Fooditive, pioneira em ingredientes reutilizados à base de plantas

French Portuguese Spanish German Indonesian Dutch Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Korean Malay Thai

ROTERDÃ, June 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- O ano desafiador de 2020 viu o florescimento do fabricante de ingredientes à base de plantas Fooditive BV, uma empresa holandesa que revolucionou a alimentação saudável. Por meio da reutilização de bioprodutos de frutas e legumes de terceira classe em produtos 100% naturais, a empresa criou uma das peças fundamentais para um futuro mais sustentável. Tudo começou com um jordaniano e seu ódio pelo desperdício e sua determinação para mudar.



Depois de passar pela experiência de escassez de alimentos na infância na Jordânia, o fundador e cientista de alimentos, Moayad Abushokhedim, prometeu criar alimentos saudáveis e acessíveis para todos.

Com uma sólida formação em ciência de alimentos e negócios, ele desenvolveu seu próprio processo de criação de ingredientes à base de plantas a preços acessíveis, recorrendo simplesmente à ciência da fermentação.

Em reconhecimento ao seu engajamento para o sucesso no setor de alimentos e bebidas, Abushokhedim foi um dos indicados para o Food100 de 2020, um prêmio que celebra os inovadores que estão empenhados em fazer a transição para um sistema alimentar sustentável.

"Para um jordaniano como eu, que não pode acreditar que está vivendo seu sonho de mudar o mundo, receber esse prêmio me fez perceber que se você pode sonhar, você pode alcançar seu objetivo! E isso me fez lembrar que não estou sozinho neste desafio porque há muitos outros no mundo que acreditam em fazer a diferença", disse Moayad Abushokhedim.

O primeiro produto da Fooditive, o adoçante com zero calorias produzido à base de maçãs e peras, foi apenas o começo. Desde o lançamento do adoçante, a empresa ampliou sua linha de produtos criativos, incluindo um agente espessante feito de casca de banana, um conservante à base de cenoura e um emulsificante feito à base de extrato de batata.

A inovação por trás dos produtos da Fooditive e sua dedicação em oferecer o que os consumidores merecem levaram a empresa a ser indicada para o prêmio Foodvalley Champions 2020 na categoria Alimentos e Saúde. A nova colaboração com a Frutco AG na Suíça, que vai usar o exclusivo processo de fermentação contínua da Fooditive para produzir um adoçante à base de bioprodutos de banana, é o mais recente passo da empresa para o mundo ficar mais verde e mais sustentável.

Como pioneiros de uma alimentação saudável, as iniciativas da Fooditive também foram conduzidas por Gary Clarke, ex-gerente geral da Mars International Travel Retail. Com mais de 20 anos de experiência em bens de consumo embalados, Clarke achou que "o próximo passo mais óbvio seria fazer uma parceria com a Fooditive".

"Quando conheci a abordagem da Fooditive para desenvolver uma economia circular e produzir alimentos que são mais saudáveis, eu achei que eles estavam liderando a tarefa de fazer evoluir o setor de alimentos. Acredito que a Fooditive pode impulsionar realmente o setor rumo a um novo futuro dos alimentos". Um futuro que não seja apenas bom para as pessoas, mas também para o planeta, e se conseguirmos expandir esta ideia, a diferença pode ser enorme", acrescentou Clarke.

A Fooditive está atualmente financiando cerca de 6,5 milhões de euros em 2021 para revolucionar o setor de alimentos à base de plantas e criar alimentos saudáveis e acessíveis para todos.

No final deste ano, a empresa vai compartilhar seus produtos novos e atraentes, um substituto de gordura saudável de sementes de abacate e uma forma de leite vegano de ervilhas, portanto, fique de olho na Fooditive.

Agora que a empresa conta com o apoio de parceiros ainda mais empenhados e equipados com ingredientes a preços competitivos e sem precedentes, a febre da Fooditive está pegando e inspirando outras pessoas ao longo do caminho a pensar mais sobre o que elas comem.

Sobre a Fooditive BV

Em 2018, a fabricante de ingredientes à base de plantas Fooditive BV foi fundada em Roterdã, na Holanda. A empresa está comprometida em disponibilizar alimentos saudáveis para todos com seus ingredientes 100% naturais. Desde seu lançamento, a Fooditive recebeu vários prêmios por suas ideias inovadoras, abordagens sustentáveis e contribuições para uma economia circular, incluindo uma indicação para o prêmio Index Award 2021.

