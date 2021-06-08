以科学影响力创造一项运动：植物性升级原料先锋企业Fooditive

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鹿特丹, June 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在充满挑战的2020年，荷兰的植物性成分制造商Fooditive BV实现了蓬勃发展，致力于推进健康饮食革命。公司将品相不佳的水果和蔬菜及其副产物升级为100%天然产品，创造出更加可持续未来的一个关键要素。所有这一切都始于一位痛恨浪费并想要实现变革的约旦男子。

公司创始人、食品科学家Moayad Abushokhedim在约旦度过童年时经历了食物匮乏，他发誓要为所有人创造健康而经济的食品。

凭借丰富的食品科学和商业背景，他开发了自己独特的工艺，只需利用发酵技术即可创造价格低廉的植物性原料。

为了表彰他为食品饮料行业推进成功所付出的努力，Abushokhedim被评为Food100 2020获奖者之一，该奖项对致力于向可持续食物体系转型的变革者做出表彰。

“作为像我这样的一个约旦人，我简直难以相信自己正在实现改变世界的梦想，获得这一奖项让我意识到：只要有梦想，你就可以实现它。获奖还让我意识到，在这项工作中我不是孤军作战，因为世界上还有其他许多人相信我们应有所作为，” Moayad Abushokhedim表示。

Fooditive的首款产品是由苹果和桃子制成的带来根本性变革的零热量甜味剂，而这只是一个开始。自推出这款甜味剂以来，公司已扩展了创意产品组合，其中包括由香蕉皮制成的增稠剂、以胡萝卜为原料的防腐剂，以及由土豆提取物制成的乳化剂。

凭借产品背后的创新，以及专注于为消费者应有的产品，Fooditive获得了Foodvalley Champions 2020奖项中粮食与健康类别的提名。与瑞士Frutco AG的新近合作将使用Fooditive独特的连续发酵工艺以香蕉副产物为原料生产甜味剂，这是该公司为实现更加绿色和更加可持续发展的世界而迈出的最新一步。

作为健康饮食的先锋，Fooditive的举措还得到了Mars International Travel Retail前总经理Gary Clarke的认可。Clarke在消费性包装品领域有20多年的从业经验，他认为“下一步，作为合作伙伴加入Fooditive似乎是当然之选。

在了解到Fooditive正着力开发循环经济和生产更有益食品的方法时，我确信他们正在引领食品行业的发展进步。我相信，Fooditive确实能够推动这个行业迈向新的食品未来。这不仅有利于人类，而且有利于地球，我们如果能够扩展这个想法，那么会带来巨大的改变”， Clarke补充道。

Fooditive目前正在为2021年筹集高达650万欧元的资金，用于彻底改变植物性食品业务，并为每个人创造健康有益、价格低廉的食品。

今年晚些时候公司将推出令人兴奋的新产品，包括牛油果籽为原料的健康的脂肪替代品，以及由豌豆制成的纯素奶，所以请关注Fooditive的动态。

现在公司获得了更多忠诚合作伙伴的支持，并拥有无与伦比的具有价格竞争力的配料，Fooditive的热潮由此不断扩展，也激励其他人对食物给予更多地思考。

关于Fooditive BV

2018年，植物性医疗制造商Fooditive BV在荷兰鹿特丹成立。公司致力于以100%的天然原料提供所有人均可获得的健康食品。自成立以来，Fooditive因其创新理念、可持续发展方法和对循环经济的贡献而屡获殊荣，包括获得Index Award 2021提名。

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