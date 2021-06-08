科學對創造潮流的影響；植物性升級再循環成分先驅 Fooditive 的故事

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鹿特丹, June 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 充滿挑戰的 2020 年見證了植物性成分製造商 Fooditive BV 的蓬勃發展，這是一家致力徹底改變健康飲食的荷蘭公司。透過將三級和側流水果和蔬菜升級為 100% 天然產品，它打開了其中一道通往更可持續未來之門。這一切都始於一個約旦人，他討厭浪費，渴望改變。

創始人兼食品科學家 Moayad Abushokhedim 在約旦度過了童年時期食物短缺的經歷，他發誓要為所有人創造健康且負擔得起的食物。

憑藉強大的食品科學和商業背景，他開發了自己獨特的流程，只需使用發酵科學，即可創造出價格合理的植物性成分。

為了表彰他在食品和飲品行業取得成功的動力，Abushokhedim 被評為 2020 年食品 100 強之一，該獎項旨在表彰致力向可持續食品系統過渡的變革者。

Moayad Abushokhedim 表示：「對於像我這樣無法相信自己正在實現改變世界夢想的約旦人來說，獲得這個獎項讓我意識到，如果你有夢想，你就可以實現。它提醒我，在這種努力中，我並不孤單，因為世界上還有很多其他人相信會有所作為。」

Fooditive 的第一款產品是由蘋果和梨製成的革命性零卡路里甜味劑，而且這僅僅是個開始。自推出甜味劑以來，公司擴大了其創意產品的範圍，包括由香蕉皮製成的增稠劑、基於胡蘿蔔的防腐劑和由薯仔提取物製成的乳化劑。

Fooditive 產品背後的創新及其致力提供消費者應得的東西，使公司被提名為 Foodvalley Champions 2020 食品與健康類別的獎項。與瑞士 Frutco AG 的新合作將使用 Fooditive 獨特的連續發酵工藝從香蕉副產品生產甜味劑，是公司朝著使世界更綠色、更可持續發展邁出的最新一步。

作為健康飲食的先驅，Fooditive 的行動也讓 Mars International Travel Retail 前總經理 Gary Clarke 產生了共鳴。擁有 20 多年包裝消費品經驗的 Clarke 認為，「下一步，加入 Fooditive 作為合作夥伴似乎是順理成章的事情。」

Clarke 補充說：「當我了解到 Fooditive 發展循環經濟和生產對你更有益食品的方法時，我真的認為他們正在引領食品行業的發展。我相信 Fooditive 真的可以推動行業走向食品的新未來。不僅對人類有益而且對地球有益，如果我們能夠擴展這個想法，可以產生巨大改變。」

Fooditive 目前正在為 2021 年提供高達 650 萬歐元的資金，以徹底改變以植物為基礎的食品業務，並為每個人創造健康且負擔得起的食品。

今年稍後，公司將分享其令人興奮的新產品，一種來自牛油果種子的健康脂肪替代品和一種由豌豆製成的純素奶，因此請務必留意 Fooditive。

現在，它得到了更有承諾的合作夥伴支持，並配備價格競爭力無與倫比的成分，Fooditive 熱潮正在流行並激勵其他人更注意他們的食物。

關於 Fooditive BV

2018 年，植物性成分製造商 Fooditive BV 在荷蘭鹿特丹成立。該公司致力為所有人提供 100% 天然成分的健康食品。自創立以來，Fooditive 因其創新理念、可持續方法和對循環經濟的貢獻而獲得多項獎項，包括被提名為 2021 年 Index Award。

此公告隨附的相片可在以下網址查看：

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