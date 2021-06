Maxihost étend son empreinte à Mexico via les KIO Networks

French German English

SAO PAULO, Brésil, 08 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Maxihost , un fournisseur mondial innovant de Bare Metal Cloud à la demande, unit ses forces avec KIO Networks , le premier fournisseur de services d'infrastructures informatiques critiques au Mexique et en Amérique centrale, afin de lancer un nouveau point de présence (PoP) pour sa plateforme à Mexico. Cela ajoute un troisième emplacement à l'empreinte de Maxihost en Amérique latine, après le Brésil et le Chili. La plateforme à la pointe de la technologie de Maxihost prendra en charge les clients internationaux intéressés par les serveurs bare metal livrés instantanément pour prendre en charge de nombreux types de cas d'utilisation tels que les jeux, le streaming, les réseaux VPN et d'autres applications à faible latence et à large bande passante.



Le Mexique, qui compte une population de près de 130 millions d'habitants, est la plus grande économie d'Amérique latine, après le Brésil. La zone métropolitaine de Mexico compte à elle seule plus de 21 millions d'habitants. Avec l'accélération actuelle de la transformation numérique, le marché mexicain est rapidement en train de devenir un hub d'interconnexion et de numérique majeur.

Le nouveau PoP de Maxihost est situé dans le centre de données MEX|5 de KIO, l'un des plus importants hubs d'interconnexion au Mexique. Le site est stratégiquement situé à Mexico et offre des niveaux élevés de disponibilité, de redondance et de sécurité, ainsi qu'un accès à un large éventail de réseaux locaux et internationaux.

« Nous sommes ravis de faire équipe avec KIO Networks pour apporter notre plateforme Bare Metal Cloud au Mexique », a déclaré Guilherme Soubihe Alberto, PDG de Maxihost. « Nous lançons notre nouveau site avec plus de vingt clients internationaux, dont la plupart atteignent actuellement les utilisateurs finaux au Mexique et en Amérique centrale à partir de Dallas, au Texas. Disposer de serveurs bien plus proches des utilisateurs ciblés et accéder aux réseaux à faible latence de KIO dans la région permettra d'améliorer l'expérience client, que ce soit pour les jeux, le streaming ou les autres applications à large bande passante. »

« Nous sommes très heureux d'accueillir Maxihost au sein de l'écosystème KIO », a ajouté Santiago Suinaga, directeur général de KIO Data Center Services. « Maxihost propose une gamme impressionnante de serveurs bare metal qui sont inégalés à Mexico, y compris des machines spécialement conçues et optimisées pour des charges de travail particulières, notamment des serveurs ARM à haute performance et économes en énergie. Nos nombreux clients actuels et futurs bénéficieront de la possibilité de déployer instantanément ces puissantes offres bare metal à l'aide de la plateforme Cloud facile à utiliser de Maxihost. »

Maxihost voit l'ajout du Mexique à son empreinte dans le cadre d'une stratégie mondiale visant à apporter les avantages de son Bare Metal Cloud à un public plus large. La société a des objectifs d'expansion géographique supplémentaires pour cette année, avec des nouveaux sites prévus en Europe et en Asie qui viendront s'ajouter à la présence existante de la société en Amérique latine, aux États-Unis, en Australie et au Japon.

À propos de Maxihost

Maxihost est un fournisseur mondial de bare metal cloud à la demande pour les entreprises de toutes tailles. Sa mission est d'accélérer et de sécuriser Internet en fournissant des solutions d'infrastructure puissantes, sécurisées et évolutives. Pour tout complément d'information, consultez le site www.maxihost.com ou envoyez un e-mail à l'adresse sales@maxihost.com .

À propos de KIO Networks

KIO Networks est l'une des sociétés des technologies de l'information les plus innovantes d'Amérique latine, offrant un vaste portefeuille de services d'infrastructure des technologies de l'information critiques. La société exploite 40 centres de données de pointe avec la sécurité, la disponibilité et la densité les plus élevées dans la région et est présente au Mexique, au Panama, au Guatemala, en Espagne et en République dominicaine. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.kionetworks.com

Contact pour les médias :

Antonio González

agonzalezd@kionetworks.com

Portable :

+ 52 1 5532000398