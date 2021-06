Le nécessaire accompagnement de la transformation de l’espace de travail

La profonde évolution des habitudes de travail et le recours croissant à la digitalisation amènent les entreprises à faire évoluer leur organisation et à mettre en œuvre de nouveaux dispositifs pour permettre à leurs collaborateurs de travailler dans les meilleures conditions. C’est dans ce contexte que les notions de digital Workspace (centré sur les outils) et de digital Workplace (centré sur le lieu de travail) sont désormais fondamentales dans l’évolution de la gouvernance des entreprises. Plus globalement, l’entreprise devient virtuelle, dématérialisée et les professionnels sont désormais en attente d’infrastructures et d’outils qui leur permettent de mener à bien leur transformation numérique.

Fort de ces éléments, nous assistons à des mouvements de fond des grands fournisseurs de technologies qui déploient des investissements massifs pour donner un visage au digital workplace. L’objectif étant de créer des environnements intégrés à l’attention des entreprises qui pourront ainsi accéder à tous les outils nécessaires pour échanger, communiquer, travailler, collaborer, etc. C’est à cette condition que l’entreprise numérique aura un réel sens.

Les enjeux de la sécurisation dans le Digital Workplace

Une transformation numérique réussie s’appuie donc sur des outils qui répondront aux nouveaux usages des collaborateurs. Mais ce n’est pas tout. Il faut également prendre en considération le sujet de la sécurité qui est une composante tout aussi importante. En effet, pour collaborer de manière virtuelle, il faut bien sûr évoluer dans une sphère de confiance. Sur ce sujet, il faut alors prendre en compte de nombreux points allant de la recherche de productivité au respect de contraintes réglementaires.

Rappelons-nous qu’à l’inverse d’un contrôle sur site, assurer la sécurisation du Workplace nécessite de s’appuyer sur des outils dédiés qui permettront de réaliser différentes opérations complémentaires telles que l’enregistrement et l’archivage des conversions sur tous les dispositifs du marché (téléphones mobiles, PC, tablettes, etc.). En ce sens, on note également que le recours aux technologies de nouvelle génération comme le cloud est un formidable accélérateur pour mener à bien son projet de sécurisation en toute flexibilité. Une telle approche qui se concentre sur les processus et les hommes est donc stratégique.

Pour autant, une approche BigBang n’est pas toujours possible, notamment dans des secteurs réglementés à l’image du monde de la finance. Il est alors parfois nécessaire de mettre en œuvre des systèmes hybrides. Là encore, le Cloud Computing permet cette flexibilité pour un déploiment rapide. Que ce soit à des fins réglementaires ou non, le sujet de la sécurité est donc une clé pour assurer une digitalisation réussie de son espace et de son environnement de travail.

Par Eric Buhagiar chez ASC Technologies France