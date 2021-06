BOURSE FABRIQUE 1840 : Élever le talent des artisans canadiens

QUÉBEC, 08 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fabrique 1840 par Simons est fière de lancer la toute première édition de sa bourse visant à soutenir l’économie créative canadienne et à faire découvrir au plus grand nombre des pièces de design uniques. En tout, 30 artisans finalistes de partout au Canada présenteront leur interprétation du thème établi, la renaissance, à travers l’une des trois catégories, soit accessoires mode, maison et enfants. À l’issue de ce concours inédit, quatre prix récompenseront le travail d’artisans de chez nous. De plus, les gens du public seront encouragés à voter pour leurs créations favorites à Fabrique1840.com, et, du même geste, à contribuer concrètement et significativement à l’épanouissement d’entreprises artisanales d’ici.



« Nous avons voulu célébrer le talent créatif des artisans du pays. Certains ont exploré leurs origines en les faisant renaître, comme Indigo Arrows avec son coussin qui réinterprète l’histoire du peuple anishinaabe, ou l’artiste Anna Jane McIntyre qui explore le futur de l’identité afro-américaine à travers son œuvre murale. D’autres artisans ont abordé la thématique sous l’angle de la nature, jouant avec les couleurs et les formes organiques du printemps. C’est ce qu’ont fait les ébénistes de Coolican & Company avec leur vase épuré et le duo Noémiah x Goye avec son col de marguerites fantaisistes en porcelaine. Ensemble, ces pièces représentent un bel échantillon de la qualité du travail manuel des artisans et designers d’ici et de la créativité de leur imaginaire » souligne Cécile Branco, directrice de Fabrique 1840.

PRIX AUX ARTISANS

Le grand prix, une bourse de 10 000 $, sera décerné par un jury d’experts à celui ou celle qui aura su se démarquer par sa créativité et par la qualité de son œuvre. Trois prix seront également remis aux artisans coups de cœur du public. Ces derniers remporteront une boîte à outils marketing comprenant la prise de photos professionnelles pour 10 produits, ainsi qu’une présence sur la page d’accueil à simons.ca et dans une infolettre Simons. Ceci avec l’objectif de renforcer la visibilité en ligne de ces entreprises, si importante aujourd’hui à leur croissance.

PRIX AU PUBLIC

Le rôle du public sera déterminant alors que son vote contribuera à propulser les entreprises d’artisans canadiens. Afin de l’encourager à voter pour ses créations favorites parmi les 30 finalistes, trois prix choix du public seront remis. Les gens auront 10 jours pour soumettre leurs trois votes, soit un coup de cœur par catégorie. À la fin de cette période, un gagnant sera pigé au hasard dans chacune des trois catégories et remportera l’une des trois cartes-cadeaux Fabrique 1840 d’une valeur de 500 $!

DÉROULEMENT

11 juin : dévoilement des 30 finalistes sur le site de Fabrique 1840

20 juin : date limite pour le vote du public

1 juillet : annonce des gagnants



JURY

Peter Simons, président-directeur général de La Maison Simons

Deborah Wang, directrice artistique chez DesignTO

Jody Phillips, ex-directrice de IDS Vancouver durant six ans et ambassadrice sur la scène du design de la côte ouest

Maegan Black, directrice de la Fédération canadienne des métiers d’art

Muriel Françoise, correspondante montréalaise de Milk & Milk Decoration et fondatrice de Mezzanine

Le jury a minutieusement évalué les candidatures reçues au cours du dernier mois pour déterminer l’artisan à qui sera octroyée la bourse selon quatre critères d’évaluation : l’originalité de la pièce, le respect de la thématique, la qualité du travail et la fonctionnalité de la pièce. En parallèle, il a également choisi les 30 finalistes qui seront soumis au choix du public selon les trois catégories choisies : accessoires mode, maison et enfants.

À propos de Fabrique 1840

La Maison Simons, destination mode depuis 1840, met son expertise unique à la disposition des créateurs canadiens grâce à la plateforme Fabrique 1840, inaugurée à l’automne 2018. Fabrique 1840 est un lieu de rencontre qui célèbre et soutient la créativité, la culture, la communauté et le leadership, des valeurs fondamentales inscrites dans l’ADN de Simons. C’est une vitrine pour plus de 230 créateurs et artisans de talent qui explorent tous les domaines de l’art, de la décoration intérieure aux accessoires mode, en passant par la papeterie et la maroquinerie. Fabrique 1840 réunit tout ce que le Canada a de meilleur à offrir : des artisans au sommet de leur art.

